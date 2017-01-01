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kati piri
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AP Türkiye raportöründen Türkiye açıklaması

Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Kati Piri, referandumun ardından sonuçlara ilişkin açıklama yaptı

16 Nisan 2017 Pazar, 21:56:47 Güncelleme: 22:58:13 DHA

Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Kati Piri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada referandumun resmi olmayan sonuçları hakkında yorum yaparak, "Hem 'evet', hem de 'hayır' tarafları kazandıklarını iddia ediyor. Uluslararası seçim gözlemcileri AGİT'in raporunu endişeyle bekliyoruz." diye yazdı.

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri, referandum sonrası yaptığı açıklamada anayasa paketi değişmeden uygulanırsa, AB'yle müzakerelerin askıya alınacağını söyledi. Kati Piri, referandum sonuçlarına ilişkin yazılı açıklama yaparak, "Türkiye´deki tüm demokratlar için üzücü bir gün. Bugünkü oylamanın sonucu, Avrupa değerlerinden büyük bir kopma anlamına geliyor. Hükümetin otokratik tavrı Türkiye toplumunu derinden kutuplaştırdı ve ekonomiye zarar verdi. Paketin değiştirilmeden uygulanması, Avrupa Birliği´yle müzakerelerin askıya alınmasına yol açacaktır" dedi."Türkiye´nin neredeyse yarısı `hayır´ dedi, adil bir seçim olsaydı neler yaşanacağını düşünün," ifadelerini kullandı.

"Denetim mekanizması bulunmayan anayasayla Avrupa Birliği´ne katılınamaz" Referandum sonuçlarını değerlendiren (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri, Twitter hesabından paylaşımlarda bulundu. Piri, "Adil olmayan bir seçim ortamında, Türkiye nüfusu az bir farkla denetimsiz yetki verecek, otoriter bir sisteme uyacak anayasa paketine destek verdi. Bazı AB liderlerine yönelik Nazi suçlamaları, Türkiye´nin siyasi bir ortak olarak inandırıcılığına ciddi zarar verdi. Türkiye´de demokrasi ve temel haklar için savaşan herkesin yanında olmaya devam edeceğim. Bugünkü sonuçlar, Türkiye´de Avrupa değerlerini paylaşan ve ülkeleri için farklı bir gelecek seçen milyonlarca kişi olduğunu gösteriyor. AB, onların yüzüne kapıları hiçbir zaman kapatmamalı," açıklamalarında bulundu.



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YORUMLAR 0
  • Misafir 13 dakika önce
    avrupa hadi naşnaş
  • Misafir 17 dakika önce
    Cok da umurumuzdaydi.
  • Misafir 22 dakika önce
    Avrupa piri'yi de al ve git.
  • Misafir 1 saat önce
    ZAFERİN KUTLU OLSUN TÜRKİYE'M!
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