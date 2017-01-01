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2017 referandum
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'Kayyumlu' belediyelerde dikkat çeken sonuç

Referandum sonuçlarının netleşmesiyle, kayyum atanan belediyelerdeki oy oranlarındaki değişim de dikkat çekerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki oylardaki artışın önemine vurgu yaptı. İşte kayyum atanan illerdeki 'Evet' ve 'Hayır' oranları

16 Nisan 2017 Pazar, 22:38:14 Güncelleme: 22:55:42 HABERTURK.COM

2017 referandum sonuçlarının netleşmesiyle birlikte kayyum atanan belediyelerdeki oy oranları da belli oldu.

1 Kasım 2015 Genel Seçimleri'ne göre kayyum atanan illerdeki oy oranlarının değişimi dikkat çekti.

Kayyum atanan illerde 'hayır' tercihi çoğunlukta olsa da, Kasım 2015 seçimlerine göre oylarda azalma yaşandığı görüldü.

AK Parti ve MHP bloğunun 1 Kasım 2015 seçimlerindeki oy toplamına göre referandumdaki 'Evet' cephesinin değişimine bakıldığında, en çok artış yaşanan iller arasında kayyum atanan Hakkari, Şırnak, Ağrı, Mardin, Van, Siirt, Diyarbakır, Batman ve Tunceli de yer aldı.

Referandum sonuçlarının belli olmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki oyların önemine ayrıca vurgu yaparak, "Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki oyların ayrıca önemi olduğunu belirtmek isterim. Partilerin halk oylamasındaki pozisyonlarını ele aldığımızda oylarda artış olduğunu görüyoruz. Bu sonucun ülkemizde yeni bir dönemin başladığını müjdecisi olacaktır." diye konuştu.

Kayyum atanan belediyelerdeki 'evet' ve 'hayır' oy oranları şu şekilde:

BATMAN

EVET: %36,48
HAYIR: % 63,52

1 KASIM 2015 GENEL SEÇİM SONUÇLARI: % 68.15 HDP, % 28.38 AK PARTİ

HAKKARİ

EVET: 32,53
HAYIR: 67,47

1 KASIM 2015 GENEL SEÇİM SONUÇLARI: %83.71 HDP, %12.62 AK PARTİ

DİYARBAKIR

EVET: 32,42
HAYIR: 67,58

1 KASIM 2015 GENEL SEÇİM SONUÇLARI: %72.79 HDP, %21.37 AK PARTİ

MARDİN

EVET: 40,96
HAYIR: 59,04

1 KASIM 2015 GENEL SEÇİM SONUÇLARI: %68.36 HDP, %28.52 AK PARTİ

ŞIRNAK

EVET: 28,41
HAYIR: 71,59

1 KASIM 2015 GENEL SEÇİM SONUÇLARI: %85.53 HDP, %11.11 AK PARTİ

VAN

EVET: 42,80
HAYIR: 57,20

1 KASIM 2015 GENEL SEÇİM SONUÇLARI: %65.53 HDP, %30.03 AK PARTİ

TUNCELİ

EVET: 19,58
HAYIR: 80,42

1 KASIM 2015 GENEL SEÇİM SONUÇLARI: %55.85 HDP, %28.23 CHP, %11.69 AK PARTİ

SİİRT

EVET: 47,93
HAYIR: 52,07

1 KASIM 2015 GENEL SEÇİM SONUÇLARI: %58.28 HDP, %36.67 AK PARTİ

AĞRI

EVET: %43,06
HAYIR: %56,94

1 KASIM 2015 GENEL SEÇİM SONUÇLARI: %68,14 HDP, %26,93 AK PARTİ

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