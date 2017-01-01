2017 referandum sonuçlarının netleşmesiyle birlikte kayyum atanan belediyelerdeki oy oranları da belli oldu.
1 Kasım 2015 Genel Seçimleri'ne göre kayyum atanan illerdeki oy oranlarının değişimi dikkat çekti.
Kayyum atanan illerde 'hayır' tercihi çoğunlukta olsa da, Kasım 2015 seçimlerine göre oylarda azalma yaşandığı görüldü.
AK Parti ve MHP bloğunun 1 Kasım 2015 seçimlerindeki oy toplamına göre referandumdaki 'Evet' cephesinin değişimine bakıldığında, en çok artış yaşanan iller arasında kayyum atanan Hakkari, Şırnak, Ağrı, Mardin, Van, Siirt, Diyarbakır, Batman ve Tunceli de yer aldı.
Referandum sonuçlarının belli olmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki oyların önemine ayrıca vurgu yaparak, "Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki oyların ayrıca önemi olduğunu belirtmek isterim. Partilerin halk oylamasındaki pozisyonlarını ele aldığımızda oylarda artış olduğunu görüyoruz. Bu sonucun ülkemizde yeni bir dönemin başladığını müjdecisi olacaktır." diye konuştu.
Kayyum atanan belediyelerdeki 'evet' ve 'hayır' oy oranları şu şekilde:
BATMAN
EVET: %36,48
HAYIR: % 63,52
1 KASIM 2015 GENEL SEÇİM SONUÇLARI: % 68.15 HDP, % 28.38 AK PARTİ
HAKKARİ
EVET: 32,53
HAYIR: 67,47
1 KASIM 2015 GENEL SEÇİM SONUÇLARI: %83.71 HDP, %12.62 AK PARTİ
DİYARBAKIR
EVET: 32,42
HAYIR: 67,58
1 KASIM 2015 GENEL SEÇİM SONUÇLARI: %72.79 HDP, %21.37 AK PARTİ
MARDİN
EVET: 40,96
HAYIR: 59,04
1 KASIM 2015 GENEL SEÇİM SONUÇLARI: %68.36 HDP, %28.52 AK PARTİ
ŞIRNAK
EVET: 28,41
HAYIR: 71,59
1 KASIM 2015 GENEL SEÇİM SONUÇLARI: %85.53 HDP, %11.11 AK PARTİ
VAN
EVET: 42,80
HAYIR: 57,20
1 KASIM 2015 GENEL SEÇİM SONUÇLARI: %65.53 HDP, %30.03 AK PARTİ
TUNCELİ
EVET: 19,58
HAYIR: 80,42
1 KASIM 2015 GENEL SEÇİM SONUÇLARI: %55.85 HDP, %28.23 CHP, %11.69 AK PARTİ
SİİRT
EVET: 47,93
HAYIR: 52,07
1 KASIM 2015 GENEL SEÇİM SONUÇLARI: %58.28 HDP, %36.67 AK PARTİ
AĞRI
EVET: %43,06
HAYIR: %56,94
1 KASIM 2015 GENEL SEÇİM SONUÇLARI: %68,14 HDP, %26,93 AK PARTİ