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İstanbul, Ankara ve İzmir'den 'Hayır' çıktı

1999 Genel Seçimleri'nden sonra ilk kez üç büyük kentin tercihi aynı oldu

16 Nisan 2017 Pazar, 23:38:27 Güncelleme: 23:51:08 HABERTURK.COM

Anayasa değişikliği referandumu ile ilgili en çarpıcı sonuçlardan biri İstanbul, Ankara ve İzmir'in 'Hayır' demesi oldu. Türkiye'nin üç büyük kentinin de aynı yönde tercihte bulunması 1999 Genel Seçimleri'ndeki DSP tercihinden sonra bir ilk oldu.

CHP'nin kalesi olan İzmir, bu referandumda da açık ara 'Hayır' dedi. Resmi olmayan sonuçlara göre 'Hayır'ın oranı yüzde 68,78 oldu. 1999'daki seçimlerde DSP'nin oyu yüzde 40,13'tü.

Kıyasıya rekabetin yaşandığı Ankara'daki durum da yüzde 51,13 'Hayır' lehine sonuçlanırken 1999'da DSP'nin aldığı oy 23,1 olarak kayıtlara geçmişti.

51,35'le 'Hayır'ın önde olduğu İstanbul'da 1999'daki durum yüzde 29,7 oranıyla DSP lehineydi.

Üç büyük kentteki oy sıralaması da 1999'dakine benzer şekilde İzmir, İstanbul, Ankara şeklinde oldu.

1991'DEN BU YANA TÜM SEÇİMLERİN AYRINTILI SONUÇLARI

1999 Genel Seçimleri

 

2017 Anayasa değişikliği referandumu

 

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