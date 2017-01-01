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Almanya halk oylaması Berlin
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Almanya'da halk oylaması kutlaması

Almanya'nın Berlin şehrinde yaşayan Türkler, kent merkezindeki Kurfürstendamm Caddesi'nde, resmi olmayan sonuçlara göre sandıktan "Evet" çıkmasının ardından kutlama yaptı

17 Nisan 2017 Pazartesi, 02:07:37 Güncelleme: 02:10:41 AA

Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşayan Türk vatandaşları, halk oylamasında resmi olmayan sonuçlara göre sandıktan "Evet" çıkmasını kutladı.

Anayasa değişkiliği halk oylaması sonuçlarını kutlamak üzere yüzlerce Türk vatandaşı, kent merkezindeki Kurfürstendamm Caddesi'nde toplandı.
Burada büyük bir Türk bayrağı açan vatandaşlar "Recep Tayyip Erdoğan", "Dik dur eğilme gurbetçiler seninle" ve "Ya Allah bismillah, Allah-u ekber" sloganları attı.
Sevinç gösterisinde bulunan vatandaşlar kutlamanın sonunda dua etti.

Bu arada güvenlik güçlerinin çevrede geniş güvenlik önlemleri aldığı gözlendi.

Vatandaşlar, daha sonra araçlarına binerek korna çaldı ve Türk bayraklarını sallayarak şehir turu attı.

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