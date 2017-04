BBP lideri Mustafa Destici'den referandum açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Öncelikle Büyük Türk milletine demokrasiye olan inancını ve katkısını bir kere daha çok üst düzeyde bu referandum oylamasına yüksek katılım göstererek ortaya koyduğu için şahsım, camiam ve milletimiz adına teşekkür ediyorum" dedi.

Öncelikle milletin sağduyusunun bugünkü seçimlerde çok üst düzeyde olduğunu görmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Destici, "Tabii burada hem 'Hayır' tercihinde bulunanlar hem 'Evet' tercihinde bulunan vatandaşlarımız demokrasimize büyük bir katkı sağlamışlardır. Ben bunun için referandum oylamasına katılan milletimizin her bir ferdine, her seçmenine ayrı ayrı teşekkür eder şükranlarımı sunarım. Milletimiz büyük oranda devletin bekasını, vatanın bütünlüğünü, milletin istiklalini ve istikbalini önceleyerek net bir şekilde 'Evet' demiştir. Milletimizin iradesi bu yönde açık ve net bir şekilde tecelli etmiştir. Öncelikle ülkemiz ve milletimiz için hayırlı ve uğurlu olsun. Sonucu küçümsemek ya da tartışmaya açmak, milletimizin iradesine saygısızlık anlamına gelir. Burada açık ve net bir şekilde 'Evet' galibiyeti vardır. Ben bir kere daha milletimizin sağduyusunun galip gelmesinden ötürü milletimizin iradesinin tam olarak sandığa yansımasından dolayı milletimize şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

"PARTİMİZ SONUCUN DOĞRUDAN BELİRLEYİCİLERİNDEN OLMUŞTUR"

Destici, "Partimiz ve camiamız 'Evet' kararıyla sonucun doğrudan belirleyicilerinden olmuştur. Bu anlamda referandum sürecinde 'Evet' kararı alan ve sahada olan parti mensuplarımıza, tabanımıza, camiamıza ve Alperen kardeşlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Tabii bu sonuç; ülkemizi, darbe anayasasının ürünü olan antidemokratik darbelere, muhtıralara, cuntalara cesaret veren sistemden bugün itibariyle kurtarmıştır. Çünkü, ülkemiz 1982'den bu tarafa hem darbe Anayasası hem de darbe anayasasının ürünü olan bir sistemle yönetilmekteydi. Bugün milletimiz 'Evet' kararıyla artık darbe Anayasasıyla da yönetilmek istemediğini, darbe anayasasıyla yönetilemeyeceğini, darbe anayasasıyla oluşturulan bu sisteme net bir şekilde karşı olduğunu ortaya koymuştur." dedi.



Büyük Birlik Partisi'nin devletin, milletin ve vatanın yanında her daim yer aldığını kaydeden Destici, "Evet' kararının milletimiz, vatanımız ve devletimiz için doğru olduğuna inandığımız için 'Evet' dedik. Bu kararımızın büyük Türk milleti tarafından da onaylanmış olması tercihimizin de doğruluğunu net bir şekilde ortaya koymuştur. Ben milletimizi bir kere daha 'Evet' kararından dolayı tebrik ediyorum ve milletimize şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.



Destici, "Tabii işimiz burada bitmemiştir. Yarından itibaren, hiç beklemeden ülkemizin temel problemlerini çözme adına milletimizin güvenliğini, huzurunu, refahını sağlamak adına daha güçlü bir Türkiye, daha güçlü bir Türk dünyası, daha güçlü bir Türk ve İslam dünyası ve barış içerisinde coğrafyamız adına gerekli adımların hızla atılması gerekmektedir. Terörle mücadele başta olmak üzere bütün temel problemlerin çözümünde hiç bir saniyesini bile kaybedeceğimiz bir vakit olmadığı şuuru ve bilinciyle mücadele, azim ve kararlılığı cesaretiyle bugün olduğu gibi yarınlara taşınmalı ve terörün her türlüsünün kökü kazanarak bu topraklarda yaşama hakkı verilmemelidir. Öbür taraftan, uyum yasalarının çıkarılması öncelikli olmalıdır. Bundan sonraki süreçte biz daha önce de bunu ifade etmiştik. Başta siyasi partiler Kanunu ve seçim yasasının demokratikleşmesi olmak üzere uyum yasalarının ivedi bir şekilde çıkarılması gerekmektedir. Türkiye'nin bu antidemokratik anayasadan kurtulması için inşallah bugünkü halk oylaması sonucuyla da güçlü bir adımı atılmıştır. Bu adım uyum yasaları ile taçlandırılacaktır. Bizim beklentimiz budur." dedi.



Destici, "Bu ülke bizim. 'Hayır' diyen de 'Evet' diyen de bu ülkede hep birlikte yaşamaya devam edeceğiz. Bugün itibariyle bu seçim burada sonuçlanmıştır. Yarın hep birlikte kucaklaşarak yeni ve güçlü bir Türkiye için hep birlikte mücadelemize kaldığımız yerden devam edeceğiz. 'Evet' , sonucu sadece sandıkta 'Evet' diyenlerin galibiyeti değildir. 'Hayır' diyeni ile 'Evet' diyeniyle Büyük Türk milletinin her bir ferdinin galibiyetidir. Bu sonucun Türkiye'ye kazandıracaklarından da milletimizin her bir ferdi ziyadesiyle de istifade edecektir, faydalanacaktır. İnşallah kazanan hepimiz olacağız. Biz bu ümitle 'Evet' kararımızı vermiştik. İnşallah bundan sonrada büyük Türk Milleti olarak; yarınlara daha ümitle bakacağız, daha azimli ve kararlı bir şekilde koşacağız" diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANIMIZ BENİ KENDİLERİ ARADI"

Destici, "Sayın Cumhurbaşkanımız beni kendileri aradı. Bu sürece olan katkılarımızdan dolayı kendileri teşekkür ettiler. Nezaket örneği ortaya koydular. Ben de kendilerine teşekkür ettim. İnşallah, daha güçlü bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Bugün milletimizin verdiği 'Evet' kararı büyük Türkiye'yi inşa etme yolunda atılmış önemli bir adımdır. Bu adımın devamı da gelecektir." dedi. Başbakan Sayın Binali Yıldırımı'nda kendisini aradığını ifade eden Destici, "Başbakan Binali Yıldırım referandum sürecine olan katkılarımızdan dolayı şahsıma, tüm Büyük Birlik camiasına ve Alperenlere teşekkürlerini iletti" diye konuştu.