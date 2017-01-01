Manisa'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Manisa'nın merkez Şehzadeler İlçesi'nde Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.



Başbakanlık Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Deprem Dairesi, saat 08.25'te meydana gelen depremin merkez üssünü Şehzadeler İlçesi olarak açıkladı. Yerin 6.93 kilometre altında meydana geldiği açıklanan deprem, Manisa ve çevre ilçelerden hafif şekilde hissedilirken herhangi bir can ve mal kaybına neden olmadı.

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