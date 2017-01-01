17 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Hava durumu
GÜNDEM

Hava durumu 17.04.2017

Hava sıcaklığının kuzey kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor

17 Nisan 2017 Pazartesi, 09:58:07 Güncelleme: 10:05:56

İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren hava sıcaklığının hızla düşmeye başlaması ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin yaşanması bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Muş ve Şırnak çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; bugün öğle saatlerinden sonra İstanbul'un batısı, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Balıkesir'in batı kıyılarında kuvvetli (21-50 mm) olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda pus ve yer yer sis hadisesi meydana geleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığıkuzey kesimlerde 2 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege, Kuzey Ege, Marmara'nın güneyinde kuvvetli (40-60 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 20
İstanbul: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların bugün öğle saatlerinden itibaren batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.) 22
İzmir: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu 22
Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18
Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu 19
Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu 21
Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 14
Diyarbakır: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Hava durumu 11.04.2017
GÜNDEM

Haftasonu plan yapacaklar müjde!
Hava durumu 04.04.2017
GÜNDEM

Meteoroloji'den İstanbullulara uyarı
Hava durumu 16.03.2017
GÜNDEM

Meteoroloji açıkladı! Bu haberi okumadan plan ...
Habertürk yazarları referandumu yorumladı
GÜNDEM

Habertürk yazarları referandumu yorumladı
Partili Cumhurbaşkanı ve HSK hemen yürürlüğe girecek
GÜNDEM

Bu iki madde hemen yürürlüğe girecek
Manisa'da 3.5 büyüklüğünde deprem
GÜNDEM

Manisa'da deprem
Konya'da otomobile ateş açıldı, 4 kişi yaralandı
GÜNDEM

POMPALI TÜFEKLE OTOMOBİLE ATEŞ AÇILDI: 4 YARALI
Manisa'da 3.5 büyüklüğünde deprem
GÜNDEM

MANİSA'DA DEPREM
Habertürk yazarları referandumu yorumladı
GÜNDEM

HABERTÜRK YAZARLARI REFERANDUMU YORUMLADI
Hava durumu 17.04.2017
GÜNDEM

METEOROLOJİ SAAT VERDİ!
BBP lideri Mustafa Destici'den referandum açıklaması
GÜNDEM

BBP LİDERİ DESTİCİ'DEN REFERANDUM AÇIKLAMASI
İstanbul ve İzmir'de referandum sonucu protesto edildi
GÜNDEM

İSTANBUL VE İZMİR'DE REFERANDUM PROTESTOSU