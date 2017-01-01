İlçe ilçe Evet ve Hayır oranları

18 maddelik Anayasa değişikliğinin referanduma sunulmasının ardından 81 ilde vatandaşlar, yeni anayasanın kabulüne veya reddedilmesine yönelik Evet veya Hayır tercihlerini belirledi. Oylama işlemleri tamamlandıktan sonra, sandıktan çıkan oylar sayıldı ve 2017 Referandum sonuçları açıklandı. İşte ülke genelinde, ilçe ilçe EVET ve HAYIR oranları bu sayfada.. En yüksek Evet ve Hayır oyu veren ilçeler hangileri?
İŞTE İLÇE İLÇE REFERANDUM SONUÇLARI
|ADANA İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI
|EVET
|HAYIR
|Aladağ Evet Hayır Oranı
|64,34
|35,66
|Ceyhan Evet Hayır Oranı
|38,98
|61,02
|Çukurova Evet Hayır Oranı
|30,46
|69,54
|Feke Evet Hayır Oranı
|61,74
|38,26
|İmamoğlu Evet Hayır Oranı
|58,63
|41,37
|Karaisalı Evet Hayır Oranı
|67,51
|32,49
|Karataş Evet Hayır Oranı
|32,19
|67,81
|Kozan Evet Hayır Oranı
|56,08
|43,92
|Pozantı Evet Hayır Oranı
|58,08
|41,92
|Saimbeyli Evet Hayır Oranı
|67,11
|32,89
|Sarıçam Evet Hayır Oranı
|55,72
|44,28
|Seyhan Evet Hayır Oranı
|36,64
|63,36
|Tufanbeyli Evet Hayır Oranı
|59,53
|40,47
|Yumurtalık Evet Hayır Oranı
|45,71
|54,29
|Yüreğir Evet Hayır Oranı
|48,13
|51,87
|ADIYAMAN İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI
|EVET
|HAYIR
|Besni Evet Hayır Oranı
|67,93
|32,07
|Çelikhan Evet Hayır Oranı
|67,2
|32,8
|Gerger Evet Hayır Oranı
|87,71
|12,29
|Gölbaşı Evet Hayır Oranı
|59,11
|40,89
|Kahta Evet Hayır Oranı
|84,21
|15,79
|Samsat Evet Hayır Oranı
|93,98
|6,02
|Sincik Evet Hayır Oranı
|96,3
|3,7
|Tut Evet Hayır Oranı
|65,33
|34,67
|AFYONKARAHİSAR İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI
|EVET
|HAYIR
|Başmakçı Evet Hayır Oranı
|53,34
|46,66
|Bayat Evet Hayır Oranı
|65,23
|34,77
|Bolvadin Evet Hayır Oranı
|72,56
|27,44
|Çay Evet Hayır Oranı
|55,33
|44,67
|Çobanlar Evet Hayır Oranı
|71,01
|28,99
|Dazkırı Evet Hayır Oranı
|55,72
|44,28
|Dinar Evet Hayır Oranı
|52,94
|47,06
|Emirdağ Evet Hayır Oranı
|57,75
|42,25
|Evciler Evet Hayır Oranı
|54,44
|45,56
|Hocalar Evet Hayır Oranı
|73,93
|26,07
|İhsaniye Evet Hayır Oranı
|74,34
|25,66
|İscehisar Evet Hayır Oranı
|76,6
|23,4
|Kızılören Evet Hayır Oranı
|59,29
|40,71
|Sandıklı Evet Hayır Oranı
|65,4
|34,6
|Sinanpaşa Evet Hayır Oranı
|70,9
|29,1
|Sultandağı Evet Hayır Oranı
|31,4
|68,6
|Şuhut Evet Hayır Oranı
|68,6
|31,4
|AĞRI REFERANDUM İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI
|EVET
|HAYIR
|Diyadin Evet Hayır Oranı
|31,9
|68,1
|Doğubayazıt Evet Hayır Oranı
|23,83
|76,17
|Eleşkirt Evet Hayır Oranı
|74,79
|25,21
|Hamur Evet Hayır Oranı
|57,53
|42,47
|Patnos Evet Hayır Oranı
|34,6
|65,4
|Taşlıçay Evet Hayır Oranı
|41,8
|58,2
|Tutak Evet Hayır Oranı
|56,53
|43,47
|AKSARAY REFERANDUM İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI
|EVET
|HAYIR
|Ağaçören Evet Hayır Oranı
|81,53
|18,47
|Aksaray Evet Hayır Oranı
|75,54
|24,46
|Eskil Evet Hayır Oranı
|76,1
|23,9
|Gülağaç Evet Hayır Oranı
|70,46
|29,54
|Güzelyurt Evet Hayır Oranı
|75,79
|24,21
|Ortaköy Evet Hayır Oranı
|77,01
|22,99
|Sarıyahşi Evet Hayır Oranı
|71,96
|28,04
|AMASYA REFERANDUM İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI
|EVET
|HAYIR
|Göynücek Evet Hayır Oranı
|66,4
|33,6
|Gümüşhacıköy Evet Hayır Oranı
|42,18
|57,82
|Hamamözü Evet Hayır Oranı
|65,96
|34,04
|Merzifon Evet Hayır Oranı
|47,64
|52,36
|Suluova Evet Hayır Oranı
|72,22
|27,78
|Taşova Evet Hayır Oranı
|63,16
|36,84
|ANKARA REFERANDUM İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI
|EVET
|HAYIR
|Akyurt Evet Hayır Oranı
|79,44
|20,56
|Altındağ Evet Hayır Oranı
|63,44
|36,56
|Ayaş Evet Hayır Oranı
|54,37
|45,63
|Bala Evet Hayır Oranı
|67,17
|32,83
|Beypazarı Evet Hayır Oranı
|60,7
|39,3
|Çamlıdere Evet Hayır Oranı
|84,42
|15,58
|Çankaya Evet Hayır Oranı
|21,76
|78,24
|Çubuk Evet Hayır Oranı
|76,96
|23,04
|Elmadağ Evet Hayır Oranı
|46,78
|53,22
|Etimesgut Evet Hayır Oranı
|45,51
|54,49
|Evren Evet Hayır Oranı
|63,81
|36,19
|Gölbaşı Evet Hayır Oranı
|52,71
|47,29
|Güdül Evet Hayır Oranı
|68,23
|31,77
|Haymana Evet Hayır Oranı
|71,54
|28,46
|Kalecik Evet Hayır Oranı
|66,2
|33,8
|Kazan Evet Hayır Oranı
|69,82
|30,18
|Keçiören Evet Hayır Oranı
|55,63
|44,37
|Kızılcahamam Evet Hayır Oranı
|69,67
|30,33
|Mamak Evet Hayır Oranı
|49,9
|50,1
|Nallıhan Evet Hayır Oranı
|54,34
|45,66
|Polatlı Evet Hayır Oranı
|54,33
|45,67
|Pursaklar Evet Hayır Oranı
|76,45
|23,55
|Sincan Evet Hayır Oranı
|65,35
|34,65
|Şereflikoçhisar Evet Hayır Oranı
|57,52
|42,48
|Yenimahalle Evet Hayır Oranı
|42,51
|57,49
|ANTALYA REFERANDUM İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI
|EVET
|HAYIR
|Akseki Evet Hayır Oranı
|53,67
|46,33
|Aksu Evet Hayır Oranı
|47,44
|52,56
|Alanya Evet Hayır Oranı
|48,85
|51,15
|Demre Evet Hayır Oranı
|45,66
|54,34
|Döşemealtı Evet Hayır Oranı
|47,06
|52,94
|Elmalı Evet Hayır Oranı
|50,17
|49,83
|Finike Evet Hayır Oranı
|44,07
|55,93
|Gazipaşa Evet Hayır Oranı
|39,19
|60,81
|Gündoğmuş Evet Hayır Oranı
|58,93
|41,07
|İbradi Evet Hayır Oranı
|46,11
|53,89
|Kaş Evet Hayır Oranı
|43,01
|56,99
|Kemer Evet Hayır Oranı
|38,28
|61,72
|Kepez Evet Hayır Oranı
|45,67
|54,33
|Konyaaltı Evet Hayır Oranı
|26,39
|73,61
|Korkuteli Evet Hayır Oranı
|53,64
|46,36
|Kumluca Evet Hayır Oranı
|47,82
|52,18
|Manavgat Evet Hayır Oranı
|43,29
|56,71
|Muratpaşa Evet Hayır Oranı
|29,98
|70,02
|Serik Evet Hayır Oranı
|39,76
|60,24
|ARDAHAN REFERANDUM İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI
|EVET
|HAYIR
|Çıldır Evet Hayır Oranı
|49,66
|50,34
|Damal Evet Hayır Oranı
|8,19
|91,81
|Göle Evet Hayır Oranı
|54,04
|45,96
|Hanak Evet Hayır Oranı
|34,44
|65,56
|Posof Evet Hayır Oranı
|71,13
|28,87
|ARTVİN REFERANDUM İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI
|EVET
|HAYIR
|Ardanuç Evet Hayır Oranı
|36,54
|63,46
|Arhavi Evet Hayır Oranı
|51,08
|48,92
|Artvin Evet Hayır Oranı
|40,28
|59,72
|Borçka Evet Hayır Oranı
|58,78
|41,22
|Hopa Evet Hayır Oranı
|34,64
|65,36
|Murgul Evet Hayır Oranı
|44,92
|55,08
|Şavşat Evet Hayır Oranı
|41,07
|58,3
|Yusufeli Evet Hayır Oranı
|72,81
|27,19
|AYDIN REFERANDUM İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI
|EVET
|HAYIR
|Bozdoğan Evet Hayır Oranı
|41,98
|58,02
|Buharkent Evet Hayır Oranı
|40,23
|59,77
|Çine Evet Hayır Oranı
|39,87
|60,13
|Didim Evet Hayır Oranı
|28
|72
|Efeler Evet Hayır Oranı
|34,9
|65,1
|Germencik Evet Hayır Oranı
|29,9
|70,1
|İncirliova Evet Hayır Oranı
|42,51
|57,49
|Karacasu Evet Hayır Oranı
|39,92
|60,08
|Karpuzlu Evet Hayır Oranı
|56,42
|43,58
|Koçarlı Evet Hayır Oranı
|49,21
|50,79
|Köşk Evet Hayır Oranı
|59,96
|40,04
|Kuşadası Evet Hayır Oranı
|24,78
|75,22
|Kuyucak Evet Hayır Oranı
|43,86
|56,14
|Nazilli Evet Hayır Oranı
|37,04
|62,96
|Söke Evet Hayır Oranı
|31,08
|68,92
|Sultanhisar Evet Hayır Oranı
|37,55
|62,45
|Yenipazar Evet Hayır Oranı
|44,27
|55,73
|BALIKESİR İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI
|EVET
|HAYIR
|Altıeylül Evet Hayır Oranı
|50,93
|49,07
|Ayvalık Evet Hayır Oranı
|26,08
|73,92
|Balya Evet Hayır Oranı
|46,62
|53,38
|Bandırma Evet Hayır Oranı
|35,96
|64,04
|Bigadiç Evet Hayır Oranı
|56,23
|43,77
|Burhaniye Evet Hayır Oranı
|35,02
|64,98
|Dursunbey Evet Hayır Oranı
|79,33
|20,67
|Edremit Evet Hayır Oranı
|34,1
|65,9
|Erdek Evet Hayır Oranı
|31,98
|68,02
|Gömeç Evet Hayır Oranı
|34,45
|65,55
|Gönen Evet Hayır Oranı
|45,32
|54,68
|Havran Evet Hayır Oranı
|58,43
|41,57
|İvrindi Evet Hayır Oranı
|62,07
|37,93
|Karesi Evet Hayır Oranı
|50,98
|49,02
|Kepsut Evet Hayır Oranı
|67,91
|32,09
|Manyas Evet Hayır Oranı
|40,44
|59,56
|Marmara Evet Hayır Oranı
|44,69
|55,31
|Savaştepe Evet Hayır Oranı
|57,31
|42,69
|Sındırgı Evet Hayır Oranı
|54,48
|45,52
|Susurluk Evet Hayır Oranı
|43,44
|56,56
|BARTIN İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI
|EVET
|HAYIR
|Amasra Evet Hayır Oranı
|42,18
|57,82
|Bartın Evet Hayır Oranı
|55,65
|44,35
|Kurucaşile Evet Hayır Oranı
|49,65
|50,35
|Ulus Evet Hayır Oranı
|69,6
|30,4
|BATMAN İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI
|EVET
|HAYIR
|Beşiri Evet Hayır Oranı
|43,68
|56,32
|Gercüş Evet Hayır Oranı
|61,57
|38,43
|Hasankeyf Evet Hayır Oranı
|59,58
|40,42
|Kozluk Evet Hayır Oranı
|40,72
|59,28
|Sason Evet Hayır Oranı
|64,97
|35,03
|BAYBURT İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI
|EVET
|HAYIR
|Aydıntepe Evet Hayır Oranı
|81,87
|18,13
|Bayburt Evet Hayır Oranı
|80,78
|19,22
|Demirözü Evet Hayır Oranı
|88,08
|11,92
|BİLECİK İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI
|EVET
|HAYIR
|Bilecik Evet Hayır Oranı
|47,64
|52,36
|Bozüyük Evet Hayır Oranı
|44,95
|55,05
|Gölpazarı Evet Hayır Oranı
|53,59
|46,41
|İnhisar Evet Hayır Oranı
|51,83
|48,17
|Osmaneli Evet Hayır Oranı
|53,45
|46,55
|Pazaryeri Evet Hayır Oranı
|55,46
|44,54
|Söğüt Evet Hayır Oranı
|53,44
|46,56
|Yenipazar Evet Hayır Oranı
|65,44
|34,56
|BİNGÖL İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI
|EVET
|HAYIR
|Adaklı Evet Hayır Oranı
|74,74
|25,26
|Bingöl Evet Hayır Oranı
|71,86
|28,14
|Genç Evet Hayır Oranı
|85,98
|14,02
|Karlıova Evet Hayır Oranı
|49,01
|50,99
|Kiğı Evet Hayır Oranı
|48,11
|51,89
|Solhan Evet Hayır Oranı
|87,48
|12,52
|Yayladere Evet Hayır Oranı
|38,59
|61,41
|Yedisu Evet Hayır Oranı
|30,08
|69,92
|BİTLİS İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI
|EVET
|HAYIR
|Adilcevaz Evet Hayır Oranı
|55,2
|44,8
|Ahlat Evet Hayır Oranı
|54,32
|45,68
|Bitlis Evet Hayır Oranı
|59,99
|40,01
|Güroymak Evet Hayır Oranı
|56,05
|43,95
|Hizan Evet Hayır Oranı
|67,37
|32,63
|Mutki Evet Hayır Oranı
|86,3
|13,7
|Tatvan Evet Hayır Oranı
|51,89
|48,11
|BOLU İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI
|EVET
|HAYIR
|Dörtdivan
|62,29
|37,71
|Gerede
|88,33
|11,67
|Göynük
|77,83
|22,17
|Kıbrıscık
|52,33
|47,67
|Mengen
|55,54
|44,46
|Mudurnu
|61,79
|38,21
|Seben
|64,25
|35,75
|Yeniçağa
|80,6
|19,4
|BURDUR İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI
|EVET
|HAYIR
|Ağlasun
|67,55
|32,45
|Altınyayla
|77,59
|22,41
|Bucak
|60,54
|39,46
|Burdur
|43,22
|56,78
|Çavdır
|51,45
|48,55
|Çeltikçi
|62,6
|37,4
|Gölhisar
|66,78
|33,22
|Karamanlı
|41,19
|58,81
|Kemer
|63,82
|36,18
|Tefenni
|45,81
|54,19
|Yeşilova
|38,55
|61,45
|BURSA İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI
|EVET
|HAYIR
|Büyükorhan
|78,22
|21,78
|Gemlik
|45,75
|54,25
|Gürsu
|67,94
|32,06
|Harmancık
|63,87
|36,13
|İnegöl
|69,97
|30,03
|İznik
|51,48
|48,52
|Karacabey
|46,03
|53,97
|Keles
|70,43
|29,57
|Kestel
|54,88
|45,12
|Mudanya
|37,37
|62,63
|Mustafakemalpaşa
|49,65
|50,35
|Nilüfer
|37,29
|62,71
|Orhaneli
|63,53
|36,47
|Orhangazi
|49,76
|50,24
|Osmangazi
|54,03
|45,97
|Yenişehir
|50,09
|49,91
|Yıldırım
|59,25
|40,75
|ÇANAKKALE İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI
|EVET
|HAYIR
|Ayvacık
|41,13
|58,87
|Bayramiç
|37,89
|62,11
|Biga
|51,18
|48,82
|Bozcaada
|24,57
|75,43
|Çan
|45,81
|54,19
|Çanakkale
|28,52
|71,48
|Eceabat
|22,15
|77,85
|Ezine
|38,72
|61,28
|Gelibolu
|31,83
|68,17
|Gökçeada
|38,49
|61,51
|Lapseki
|48,77
|51,23
|Yenice
|59,87
|40,13
|ÇANKIRI İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI
|EVET
|HAYIR
|Atkaracalar
|78,94
|21,06
|Bayramören
|82,4
|17,6
|Çankırı
|69,91
|30,09
|Çerkeş
|65,41
|34,59
|Eldivan
|73,21
|26,79
|Ilgaz
|76,62
|23,38
|Kızılırmak
|83,67
|16,33
|Korgun
|82,69
|17,31
|Kurşunlu
|72,73
|27,27
|Orta
|88,71
|11,29
|Şabanözü
|66,8
|33,2
|Yapraklı
|89,79
|10,21
|ÇORUM İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI
|EVET
|HAYIR
|Alaca
|68,32
|31,68
|Bayat
|82,25
|17,75
|Boğazkale
|82,61
|17,39
|Çorum
|58,72
|41,28
|Dodurga
|61,79
|38,21
|İskilip
|78,18
|21,82
|Kargı
|72,89
|27,11
|Laçin
|67,08
|32,92
|Mecitözü
|57,06
|42,94
|Oğuzlar
|69,89
|30,11
|Ortaköy
|57,43
|42,57
|Osmancık
|69,69
|30,31
|Sungurlu
|71,2
|28,8
|Uğurludağ
|82,51
|17,49
|DENİZLİ İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI
|EVET
|HAYIR
|Acıpayam
|54,07
|45,93
|Babadağ
|49,39
|50,61
|Baklan
|47,05
|52,95
|Bekilli
|34,53
|65,47
|Beyağaç
|51,52
|48,48
|Bozkurt
|40,08
|59,92
|Buldan
|41,72
|58,28
|Çal
|38,62
|61,38
|Çameli
|70,29
|29,71
|Çardak
|43,08
|56,92
|Çivril
|44,6
|55,4
|Denizli
|41,17
|58,83
|Güney
|42,43
|58,83
|Honaz
|41,51
|58,49
|Kale
|62,28
|37,72
|Sarayköy
|32,51
|67,49
|Serinhisar
|48,75
|51,25
|Tavas
|54,57
|45,43
|DİYARBAKIR İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI
|EVET
|HAYIR
|Bağlar
|27,75
|72,25
|Bismil
|25,32
|74,68
|Çermik
|65,01
|34,99
|Çınar
|42,44
|57,56
|Çüngüş
|62,15
|37,85
|Dicle
|40,49
|59,51
|Eğil
|49,49
|50,51
|Ergani
|38,01
|61,99
|Hani
|56,11
|43,89
|Hazro
|34,96
|75,04
|Kayapınar
|30,88
|69,12
|Kocaköy
|21,94
|78,06
|Kulp
|40,48
|59,52
|Lice
|14,28
|85,72
|Silvan
|21,05
|78,95
|Sur
|35,06
|64,94
|Yenişehir
|31,84
|68,16
|DÜZCE İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI
|EVET
|HAYIR
|Akçakoca
|60,09
|39,91
|Cumayeri
|77,81
|22,19
|Çilimli
|76,4
|23,6
|Düzce
|69,57
|30,43
|Gölyaka
|70,6
|29,4
|Gümüşova
|72,78
|27,22
|Kaynaşlı
|79,7
|20,3
|Yığılca
|82,74
|17,26
|EDİRNE İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI
|EVET
|HAYIR
|Enez
|25,55
|74,45
|Havsa
|26,91
|73,09
|İpsala
|35,87
|64,13
|Keşan
|31,87
|68,13
|Lalapaşa
|42,63
|57,37
|Meriç
|33,29
|66,71
|Süloğlu
|36,28
|63,72
|Uzunköprü
|27,19
|72,81
|ELAZIĞ İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI
|EVET
|HAYIR
|Ağın
|60,71
|39,29
|Alacakaya
|79,4
|20,6
|Arıcak
|82,8
|17,2
|Baskil
|86,8
|13,2
|Elazığ
|69,67
|30,33
|Karakoçan
|57,8
|42,2
|Keban
|77,39
|22,61
|Kovancılar
|84,95
|15,05
|Maden
|66,72
|33,28
|Palu
|92,13
|7,87
|Sivrice
|80,33
|19,67
|ERZİNCAN İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI
|EVET
|HAYIR
|Çayırlı
|60,34
|39,66
|Erzincan
|58,98
|41,02
|İliç
|73,15
|26,85
|Kemah
|60,23
|39,77
|Kemaliye
|70,21
|29,79
|Otlukbeli
|85,57
|14,43
|Refahiye
|69,38
|30,62
|Tercan
|59
|41
|Üzümlü
|58,78
|41,22
|ERZURUM İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI
|EVET
|HAYIR
|Aşkale
|83,33
|16,67
|Aziziye
|82,3
|17,7
|Çat
|74,82
|25,18
|Hınıs
|51,24
|48,76
|Horasan
|87,67
|12,33
|İspir
|85,12
|14,88
|Karaçoban
|33,8
|66,2
|Karayazı
|39,98
|60,02
|Köprüköy
|89,77
|10,23
|Narman
|82,97
|17,03
|Oltu
|82,02
|17,98
|Olur
|78,53
|21,47
|Palandöken
|71,93
|28,07
|Pasinler
|81,74
|18,26
|Pazaryolu
|91,16
|8,84
|Şenkaya
|63,04
|36,96
|Tekman
|40,38
|59,62
|Tortum
|89,77
|10,23
|Uzundere
|85,29
|14,71
|Yakutiye
|77,24
|22,76
|ESKİŞEHİR İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI
|EVET
|HAYIR
|Alpu
|60,35
|39,65
|Beylikova
|50,87
|49,13
|Çifteler
|51,96
|48,04
|Günyüzü
|71,87
|28,13
|Han
|54,41
|45,59
|İnönü
|58,96
|41,04
|Mahmudiye
|44,67
|55,33
|Mihalgazi
|65,33
|34,67
|Mihalıççık
|52,37
|47,63
|Odunpazarı
|40,06
|59,94
|Sarıcakaya
|69,25
|30,75
|Seyitgazi
|49,4
|50,6
|Sivrihisar
|53,15
|46,85
|Tepebaşı
|41,18
|58,82
|GAZİANTEP İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI
|EVET
|HAYIR
|Araban
|66,79
|33,21
|İslahiye
|63,22
|36,78
|Karkamış
|58,86
|41,14
|Nizip
|67,14
|32,86
|Nurdağı
|76,35
|23,65
|Oğuzeli
|66,37
|33,63
|Şahinbey
|61,26
|38,74
|Şehitkamil
|61,54
|38,46
|Yavuzeli
|69,14
|30,86
|GİRESUN İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI
|EVET
|HAYIR
|Alucra
|83,54
|16,46
|Bulancak
|63,5
|36,5
|Çamoluk
|87,57
|12,43
|Çanakçı
|75,16
|24,84
|Dereli
|78,32
|21,68
|Doğankent
|73,82
|26,18
|Espiye
|63,89
|36,11
|Eynesil
|62,63
|37,37
|Giresun
|49,32
|50,68
|Görele
|58,3
|41,7
|Güce
|79,63
|20,37
|Keşap
|60,44
|39,56
|Piraziz
|58,03
|41,97
|Şebinkarahisar
|76,69
|23,31
|Tirebolu
|62,46
|37,54
|Yağlıdere
|80,45
|19,55
|GÜMÜŞHANE İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI
|EVET
|HAYIR
|Kelkit
|83,59
|16,41
|Köse
|87,6
|12,4
|Kürtün
|81,72
|18,28
|Şiran
|74,7
|25,3
|Torul
|69,79
|30,21
|HAKKARİ İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI
|EVET
|HAYIR
|Çukurca
|34,41
|65,59
|Hakkâri
|27,27
|72,73
|Şemdinli
|57,64
|42,36
|Yüksekova
|22,98
|77,02
|HATAY İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI
|EVET
|HAYIR
|Altınözü
|79,93
|20,07
|Antakya
|53,62
|46,38
|Belen
|59,03
|40,97
|Dörtyol
|49,03
|50,97
|Defne
|6,48
|93,52
|Erzin
|42,3
|57,7
|Hassa
|71,33
|28,67
|İskenderun
|44,41
|55,59
|Kırıkhan
|71,59
|28,41
|Kumlu
|63,36
|36,64
|Payaş
|56,87
|43,13
|Reyhanlı
|73,58
|26,42
|Samandağ
|7,73
|92,27
|Yayladağı
|69,9
|30,1
|IĞDIR İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI
|EVET
|HAYIR
|Aralık
|44,95
|55,05
|Iğdır Merkez
|31,96
|68,04
|Karakoyunlu
|41,38
|58,62
|Tuzluca
|37,69
|62,31
|ISPARTA İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI
|EVET
|HAYIR
|Aksu
|57,4
|42,6
|Atabey
|55,69
|44,31
|Eğirdir
|59,69
|40,31
|Gelendost
|49,21
|50,79
|Gönen
|46,78
|53,22
|Isparta
|54,82
|45,18
|Keçiborlu
|54,14
|45,86
|Senirkent
|51,05
|48,95
|Sütçüler
|79,1
|20,9
|Şarkikaraağaç
|57,42
|42,58
|Uluborlu
|52,52
|47,48
|Yalvaç
|60,14
|39,86
|Yenişarbademli
|51,08
|48,92
|İSTANBUL İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI
|EVET
|HAYIR
|Adalar
|26,33
|73,67
|Arnavutköy
|66,67
|33,33
|Ataşehir
|42,57
|57,43
|Avcılar
|40,94
|59,06
|Bağcılar
|61,06
|38,94
|Bahçelievler
|50,33
|49,67
|Bakırköy
|22,27
|77,73
|Başakşehir
|53,87
|46,13
|Bayrampaşa
|53,1
|46,9
|Beşiktaş
|17,09
|82,91
|Beykoz
|53,08
|46,92
|Beylikdüzü
|41,11
|58,89
|Beyoğlu
|50,11
|49,89
|Büyükçekmece
|44,29
|55,71
|Çatalca
|39,75
|60,25
|Çekmeköy
|52,38
|47,62
|Esenler
|66,43
|33,57
|Esenyurt
|47,52
|52,48
|Eyüp
|48,46
|51,54
|Fatih
|51,38
|48,62
|Gaziosmanpaşa
|56,92
|43,08
|Güngören
|53,83
|46,17
|Kadıköy
|19,4
|80,6
|Kağıthane
|54,11
|45,89
|Kartal
|43,45
|56,55
|Küçükçekmece
|44,36
|55,64
|Maltepe
|38,41
|61,59
|Pendik
|57,19
|42,81
|Sancaktepe
|51,72
|48,28
|Sarıyer
|40,87
|59,13
|Silivri
|40,15
|59,85
|Sultanbeyli
|70,5
|29,5
|Sultangazi
|61,42
|38,58
|Şile
|51,42
|48,58
|Şişli
|28,21
|71,79
|Tuzla
|50,66
|49,34
|Ümraniye
|55,21
|44,79
|Üsküdar
|46,69
|53,31
|Zeytinburnu
|50,89
|49,11
|İZMİR İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI
|EVET
|HAYIR
|Aliağa
|34,39
|65,61
|Balçova
|21,49
|78,51
|Bayındır
|37,53
|62,47
|Bayraklı
|34,41
|65,59
|Bergama
|40,55
|59,45
|Beydağ
|31,59
|68,41
|Bornova
|31,6
|68,4
|Buca
|33,79
|66,21
|Çeşme
|23,85
|76,15
|Çiğli
|26,72
|73,28
|Dikili
|23,28
|76,72
|Foça
|21,33
|78,67
|Gaziemir
|32,02
|67,98
|Güzelbahçe
|18,18
|81,82
|Karabağlar
|35,37
|64,63
|Karaburun
|26,9
|73,1
|Karşıyaka
|16,8
|83,2
|Kemalpaşa
|47,18
|52,82
|Kınık
|36,55
|63,45
|Kiraz
|45,99
|54,01
|Konak
|27,37
|72,63
|Menderes
|37,01
|62,99
|Menemen
|32,47
|67,53
|Narlıdere
|15,04
|84,96
|Ödemiş
|39,05
|60,95
|Seferihisar
|29,28
|70,72
|Selçuk
|26,9
|73,1
|Tire
|36,85
|63,15
|Torbalı
|38,04
|61,96
|Urla
|20,79
|79,21
|KAHRAMANMARAŞ İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI
|EVET
|HAYIR
|Afşin
|70,4
|29,6
|Andırın
|66,13
|33,87
|Çağlayancerit
|62,51
|37,49
|Dulkadiroğlu
|82,4
|17,6
|Ekinözü
|62,52
|37,48
|Elbistan
|62,14
|37,86
|Göksun
|73,57
|26,43
|Nurhak
|37,51
|62,49
|Onikişubat
|79,76
|20,24
|Pazarcık
|52,82
|47,18
|Türkoğlu
|78,48
|21,52
|KARABÜK İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI
|EVET
|HAYIR
|Eflani
|75,66
|24,34
|Eskipazar
|73,28
|26,72
|Karabük
|61,94
|38,06
|Ovacık
|71,64
|28,36
|Safranbolu
|54,18
|45,82
|Yenice
|56,92
|43,08
|KARAMAN İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI
|EVET
|HAYIR
|Ayrancı
|57,88
|42,12
|Başyayla
|79,39
|20,61
|Ermenek
|51,66
|48,34
|Karaman
|66,38
|33,62
|Kazımkarabekir
|68
|32
|Sarıveliler
|50,86
|49,14
|KARS İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI
|EVET
|HAYIR
|Akyaka
|57,17
|42,83
|Arpaçay
|58,45
|41,55
|Digor
|28,68
|71,32
|Kağızman
|58,28
|41,72
|Kars
|42,15
|57,85
|Sarıkamış
|68,65
|31,35
|Selim
|64,65
|35,35
|Susuz
|44,15
|55,85
|KASTAMONU İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI
|EVET
|HAYIR
|Abana
|62,19
|37,81
|Ağlı
|74,53
|25,47
|Araç
|66,92
|33,08
|Azdavay
|54,16
|45,84
|Bozkurt
|74,54
|25,46
|Cide
|64,12
|35,88
|Çatalzeytin
|71,18
|28,82
|Daday
|52,88
|47,12
|Devrekani
|68,28
|31,72
|Doğanyurt
|78,64
|21,36
|Hanönü
|56,41
|43,59
|İhsangazi
|73,06
|26,94
|İnebolu
|69,4
|30,6
|Kastamonu
|58,3
|41,7
|Küre
|66,48
|33,52
|Pınarbaşı
|66,24
|33,76
|Seydiler
|64,62
|35,38
|Şenpazar
|73,32
|26,68
|Taşköprü
|65,55
|34,45
|Tosya
|78,44
|21,56
|KAYSERİ İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI
|EVET
|HAYIR
|Akkışla
|54,56
|45,44
|Bünyan
|68,2
|31,8
|Develi
|75,6
|24,4
|Felahiye
|59,81
|40,19
|Hacılar
|83,16
|16,84
|İncesu
|70,39
|29,61
|Kocasinan
|67,5
|32,5
|Melikgazi
|68,59
|31,41
|Özvatan
|66,37
|33,63
|Pınarbaşı
|56,04
|43,96
|Sarıoğlan
|65,37
|34,63
|Sarız
|53,81
|46,19
|Talas
|59,63
|40,37
|Tomarza
|72,61
|27,39
|Yahyalı
|82,94
|17,06
|Yeşilhisar
|62,73
|37,27
|KIRIKKALE İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI
|EVET
|HAYIR
|Bahşılı
|72,58
|27,42
|Balışeyh
|65,16
|34,84
|Çelebi
|72,77
|27,23
|Delice
|64,6
|35,4
|Karakeçili
|78,22
|21,78
|Keskin
|63,26
|36,74
|Kırıkkale
|61,87
|38,13
|Sulakyurt
|58,42
|41,58
|Yahşihan
|58,61
|41,39
|KIRKLARELİ İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI
|EVET
|HAYIR
|Babaeski
|22,67
|77,33
|Demirköy
|44,61
|55,39
|Kırklareli
|33,05
|66,95
|Kofçaz
|35,98
|64,02
|Lüleburgaz
|27,11
|72,89
|Pehlivanköy
|28,51
|71,49
|Pınarhisar
|30,39
|69,61
|Vize
|27,11
|72,89
|KIRŞEHİR İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI
|EVET
|HAYIR
|Akçakent
|78,37
|21,63
|Akpınar
|60,91
|39,09
|Boztepe
|42,99
|57,01
|Çiçekdağı
|70,96
|29,04
|Kaman
|53,13
|46,87
|Kırşehir
|49,83
|50,17
|Mucur
|58,22
|41,78
|KİLİS İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI
|EVET
|HAYIR
|Elbeyli
|63,84
|36,16
|Kilis
|61,64
|38,36
|Musabeyli
|81,2
|18,8
|Polateli
|70,42
|29,58
|KOCAELİ İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI
|EVET
|HAYIR
|Başiskele
|66,84
|33,16
|Çayırova
|59,77
|40,23
|Darıca
|57,55
|42,45
|Derince
|52,43
|47,57
|Dilovası
|60,63
|39,37
|Gebze
|60,15
|39,85
|Gölcük
|54,61
|45,39
|İzmit
|49,82
|50,18
|Kandıra
|61,99
|38,01
|Karamürsel
|56,66
|43,34
|Kartepe
|62,76
|37,24
|Körfez
|54,03
|45,97
|KONYA İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI
|EVET
|HAYIR
|Ahırlı
|70,22
|29,78
|Akören
|77
|23
|Akşehir
|58,94
|41,06
|Altınekin
|86,73
|13,27
|Beyşehir
|71,17
|28,83
|Bozkır
|72,76
|27,24
|Cihanbeyli
|60,4
|39,6
|Çeltik
|70,2
|29,8
|Çumra
|79,13
|20,87
|Derbent
|68,8
|31,2
|Derebucak
|70,85
|29,15
|Doğanhisar
|64,11
|35,89
|Emirgazi
|62,82
|37,18
|Ereğli
|52,82
|47,18
|Güneysınır
|89,51
|10,49
|Hadım
|74,32
|25,68
|Halkapınar
|73,75
|26,25
|Hüyük
|63,36
|36,64
|Ilgın
|66,43
|33,57
|Kadınhanı
|81,23
|18,77
|Karapınar
|64,93
|35,07
|Karatay
|84,66
|15,34
|Kulu
|68,96
|31,04
|Meram
|79,77
|20,23
|Sarayönü
|81,43
|18,57
|Selçuklu
|72,95
|27,05
|Seydişehir
|59,29
|40,71
|Taşkent
|73,51
|26,49
|Tuzlukçu
|57,51
|42,29
|Yalıhüyük
|80,26
|19,74
|Yunak
|77,39
|22,61
|KÜTAHYA İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI
|EVET
|HAYIR
|Altıntaş
|73,93
|26,07
|Aslanapa
|86,44
|13,56
|Çavdarhisar
|71,84
|28,16
|Domaniç
|67,83
|32,17
|Dumlupınar
|69,03
|30,97
|Emet
|73,61
|26,39
|Gediz
|68,33
|31,67
|Hisarcık
|75,1
|24,9
|Kütahya
|68,84
|31,16
|Pazarlar
|74,09
|25,91
|Şaphane
|69,22
|30,78
|Simav
|69,61
|30,39
|Tavşanlı
|71,86
|28,14
|MALATYA İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI
|EVET
|HAYIR
|Akçadağ
|57,97
|42,03
|Arapgir
|56,95
|43,05
|Arguvan
|21,52
|78,48
|Battalgazi
|75,95
|24,05
|Darende
|81,08
|18,92
|Doğanşehir
|56,2
|43,8
|Doğanyol
|82,96
|17,04
|Hekimhan
|40,82
|59,18
|Kale
|91,88
|8,12
|Kuluncak
|66,91
|33,09
|Pütürge
|88,83
|11,17
|Yazıhan
|65,31
|34,69
|Yeşilyurt
|67,63
|32,37
|MANİSA İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI
|EVET
|HAYIR
|Ahmetli
|50,19
|49,81
|Akhisar
|42,9
|57,1
|Alaşehir
|40,69
|59,31
|Demirci
|65,82
|34,18
|Gölmarmara
|38,45
|61,55
|Gördes
|62,32
|37,68
|Kırkağaç
|63,51
|36,49
|Köprübaşı
|50,72
|49,28
|Kula
|52,07
|47,93
|Salihli
|35,9
|64,1
|Sarıgöl
|32,85
|67,15
|Saruhanlı
|40,87
|59,13
|Selendi
|58,48
|41,52
|Soma
|53,1
|46,9
|Turgutlu
|45,39
|54,61
|Yunusemre
|45,89
|54,11
|MARDİN İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI
|EVET
|HAYIR
|Artüklü
|58,15
|41,85
|Dargeçit
|32,67
|67,33
|Derik
|26,18
|73,82
|Kızıltepe
|28,91
|71,09
|Mazıdağı
|28,26
|71,74
|Midyat
|62,82
|37,18
|Nusaybin
|21,41
|78,59
|Ömerli
|60,89
|39,11
|Savur
|50,42
|49,58
|Yeşilli
|78,27
|21,73
|MERSİN İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI
|EVET
|HAYIR
|Akdeniz
|32,73
|67,27
|Anamur
|37,53
|62,47
|Aydıncık
|41,65
|58,35
|Bozyazı
|44,11
|55,89
|Çamlıyayla
|51,48
|48,52
|Erdemli
|51,93
|48,07
|Gülnar
|44,7
|55,3
|Mezitli
|28,73
|71,27
|Mut
|46,28
|53,72
|Silifke
|35,84
|64,16
|Tarsus
|35,77
|64,23
|Toroslar
|40,71
|59,29
|Yenişehir
|24,82
|75,18
|MUĞLA İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI
|EVET
|HAYIR
|Bodrum
|20,44
|79,56
|Dalaman
|37,32
|62,68
|Datça
|20,59
|79,41
|Fethiye
|35,32
|64,68
|Kavaklıdere
|53,09
|46,91
|Köyceğiz
|38,79
|61,21
|Marmaris
|25,2
|74,8
|Milas
|28,56
|71,44
|Menteşe
|27,86
|72,14
|Ortaca
|31,13
|68,87
|Ula
|32,33
|67,67
|Yatağan
|32,42
|67,58
|MUŞ İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI
|EVET
|HAYIR
|Bulanık
|27,9
|72,1
|Hasköy
|91,31
|8,69
|Korkut
|46,26
|53,76
|Malazgirt
|71,54
|28,46
|Muş
|64,66
|35,34
|Varto
|13,9
|86,1
|NEVŞEHİR İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI
|EVET
|HAYIR
|Acıgöl
|90
|10
|Avanos
|52,6
|47,4
|Derinkuyu
|66,4
|33,6
|Gülşehir
|67,35
|32,65
|Hacıbektaş
|33,58
|66,42
|Kozaklı
|53,15
|46,85
|Nevşehir
|71,17
|28,83
|Ürgüp
|59,44
|40,56
|NİĞDE İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI
|EVET
|HAYIR
|Altunhisar
|74,72
|25,28
|Bor
|61,03
|38,97
|Çamardı
|71,81
|28,19
|Çiftlik
|60,66
|39,34
|Niğde
|58,67
|41,33
|Ulukışla
|51,01
|48,99
|ORDU İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI
|EVET
|HAYIR
|Akkuş
|74,62
|25,38
|Altınordu
|48,86
|51,14
|Aybastı
|75,19
|24,81
|Çamaş
|67,61
|32,39
|Çatalpınar
|87,5
|12,5
|Çaybaşı
|82,9
|17,1
|Fatsa
|59,17
|40,83
|Gölköy
|58,9
|41,1
|Gülyalı
|50,99
|49,01
|Gürgentepe
|53,43
|46,57
|İkizce
|71,61
|28,39
|Kabadüz
|67,47
|32,53
|Kabataş
|73,45
|26,55
|Korgan
|82,27
|17,73
|Kumru
|85,19
|14,81
|Mesudiye
|68,9
|31,1
|Perşembe
|46,35
|53,65
|Ulubey
|61,57
|38,43
|Ünye
|70,11
|29,89
|OSMANİYE İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI
|EVET
|HAYIR
|Bahçe
|71,28
|28,72
|Düziçi
|56,54
|43,46
|Hasanbeyli
|60,67
|39,33
|Kadirli
|53,88
|46,12
|Osmaniye Merkez
|60,36
|39,64
|Sumbas
|48,71
|51,29
|Toprakkale
|48,22
|51,78
|RİZE İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI
|EVET
|HAYIR
|Ardeşen
|68,85
|31,15
|Çamlıhemşin
|75,75
|24,25
|Çayeli
|83,43
|16,57
|Derepazarı
|83,04
|16,96
|Fındıklı
|46,52
|53,48
|Güneysu
|89,91
|10,09
|Hemşin
|65,13
|34,87
|İkizdere
|88,16
|11,84
|İyidere
|85,98
|14,02
|Kalkandere
|80,28
|19,72
|Pazar
|63,48
|36,52
|Rize Merkez
|77,74
|22,26
|SAKARYA İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI
|EVET
|HAYIR
|Adapazarı
|62,82
|37,18
|Akyazı
|79,84
|20,16
|Arifiye
|72,34
|27,66
|Erenler
|74,19
|25,81
|Ferizli
|68,82
|31,18
|Geyve
|69,71
|30,29
|Hendek
|70,54
|29,46
|Karapürçek
|78,96
|21,04
|Karasu
|68,8
|31,2
|Kaynarca
|79,02
|20,98
|Kocaali
|71,45
|28,55
|Pamukova
|68,38
|31,62
|Sapanca
|61,18
|38,82
|Serdivan
|60,58
|39,42
|Söğütlü
|64,21
|35,79
|Taraklı
|75,61
|24,39
|SAMSUN İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI
|EVET
|HAYIR
|Alaçam
|56,42
|43,58
|Asarcık
|85,02
|14,98
|Atakum
|46,45
|53,55
|Ayvacık
|86,95
|13,05
|Bafra
|62,79
|37,21
|Canik
|71,97
|28,03
|Çarşamba
|73,29
|26,71
|Havza
|69,32
|30,68
|İlkadım
|55,87
|44,13
|Kavak
|69,25
|30,75
|Ladik
|66,29
|33,71
|Ondokuzmayıs
|75,59
|24,41
|Salıpazarı
|78,42
|21,58
|Tekkeköy
|63,98
|36,02
|Terme
|73,31
|26,69
|Vezirköprü
|77,12
|22,88
|Yakakent
|58,3
|41,7
|SİİRT İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI
|EVET
|HAYIR
|Aydınlar
|85,97
|14,03
|Baykan
|53,04
|46,96
|Eruh
|40,13
|59,87
|Kurtalan
|36,74
|63,26
|Pervari
|63,92
|36,08
|Siirt
|43,94
|56,06
|Şirvan
|80,63
|19,37
|SİNOP İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI
|EVET
|HAYIR
|Ayancık
|55,1
|44,9
|Boyabat
|69,53
|30,47
|Dikmen
|78,43
|21,57
|Durağan
|83,03
|16,97
|Erfelek
|56,12
|43,88
|Gerze
|56,11
|43,89
|Saraydüzü
|78,02
|21,98
|Sinop Merkez
|37,36
|62,64
|Türkeli
|77,79
|22,21
|SİVAS İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI
|EVET
|HAYIR
|Akıncılar
|77,46
|22,54
|Altınyayla
|86,41
|13,59
|Divriği
|28,85
|71,15
|Doğanşar
|90,65
|9,35
|Gemerek
|56,95
|43,05
|Gölova
|83,75
|16,25
|Hafik
|59,9
|40,1
|İmranlı
|36,97
|63,03
|Kangal
|59,09
|40,91
|Koyulhisar
|74,69
|25,31
|Sivas
|74,86
|25,14
|Suşehri
|81,75
|18,25
|Şarkışla
|71,76
|28,24
|Ulaş
|72,87
|27,13
|Yıldızeli
|79,21
|20,79
|Zara
|57,45
|42,55
|Gürün
|65,55
|34,45
|ŞANLIURFA İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI
|EVET
|HAYIR
|Akçakale
|95,23
|4,77
|Birecik
|62,6
|37,4
|Bozova
|65,64
|34,36
|Ceylanpınar
|57,01
|42,99
|Eyyubiye
|82,02
|17,98
|Halfeti
|44,6
|55,4
|Harran
|96,83
|3,17
|Haliliye
|74,45
|25,25
|Hilvan
|63,33
|36,67
|Karaköprü
|69,67
|30,33
|Siverek
|64,23
|35,77
|Suruç
|49,19
|50,81
|Viranşehir
|58,39
|41,61
|ŞIRNAK İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI
|EVET
|HAYIR
|Beytüşşebap
|35,76
|64,24
|Cizre
|18,74
|81,26
|Güçlükonak
|27,74
|72,26
|İdil
|30,04
|69,96
|Silopi
|25,2
|74,8
|Şırnak
|44,49
|55,51
|Uludere
|29,37
|70,63
|TEKİRDAĞ İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI
|EVET
|HAYIR
|Çerkezköy
|49,84
|50,16
|Çorlu
|35,25
|64,75
|Ergene
|37,5
|62,5
|Hayrabolu
|32,95
|67,05
|Kapaklı
|51,93
|48,07
|Malkara
|38,23
|61,77
|Marmara Ereğlisi
|36,65
|63,35
|Muratlı
|29,31
|70,69
|Saray
|30,53
|69,47
|Şarköy
|32,21
|67,79
|Süleymanpaşa
|36,4
|63,6
|TOKAT İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI
|EVET
|HAYIR
|Almus
|51,25
|48,75
|Artova
|70,51
|29,49
|Başçiftlik
|73,29
|26,71
|Erbaa
|65,33
|34,67
|Niksar
|59,41
|40,59
|Pazar
|77,45
|22,55
|Reşadiye
|69,34
|30,66
|Sulusaray
|82,09
|17,91
|Tokat
|66,55
|33,45
|Turhal
|59,04
|40,96
|Yeşilyurt
|77,36
|22,64
|Zile
|50,26
|49,74
|TRABZON İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI
|EVET
|HAYIR
|Akçaabat
|68,99
|31,01
|Araklı
|84,65
|15,35
|Arsin
|82,65
|17,35
|Beşikdüzü
|41,79
|58,21
|Çarşıbaşı
|67,78
|32,22
|Çaykara
|78,45
|21,55
|Dernekpazarı
|84,61
|15,39
|Düzköy
|62,32
|37,68
|Hayrat
|90,65
|9,35
|Köprübaşı
|84,42
|15,58
|Maçka
|68,74
|31,26
|Of
|81,58
|18,42
|Ortahisar
|58,93
|41,07
|Sürmene
|75,71
|24,29
|Şalpazarı
|72,47
|27,53
|Tonya
|55,92
|44,08
|Vakfıkebir
|66,96
|33,04
|Yomra
|70,86
|29,14
|TUNCELİ İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI
|EVET
|HAYIR
|Çemişgezek
|58,32
|41,68
|Hozat
|13,91
|86,09
|Mazgirt
|12,9
|87,1
|Nazimiye
|10,44
|89,56
|Ovacık
|9,94
|90,06
|Pertek
|26,02
|73,98
|Pülümür
|12,65
|87,35
|Tunceli
|14,34
|85,66
|UŞAK İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI
|EVET
|HAYIR
|Banaz
|44,89
|55,11
|Eşme
|39,75
|60,25
|Karahallı
|50,29
|49,71
|Sivaslı
|46,28
|53,72
|Ulubey
|40,22
|59,78
|Uşak
|48,87
|51,13
|VAN İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI
|EVET
|HAYIR
|Bahçesaray
|68,05
|31,95
|Başkale
|18,64
|81,36
|Çaldıran
|33,94
|66,06
|Çatak
|43,24
|56,76
|Edremit
|43,66
|56,34
|Erciş
|47,98
|52,02
|Gevaş
|58,22
|41,78
|Gürpınar
|53,09
|46,91
|İpekyolu
|44,26
|55,74
|Muradiye
|42,87
|57,13
|Özalp
|21,8
|78,2
|Saray
|28,44
|72,56
|Tuşba
|46,44
|53,56
|YALOVA İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI
|EVET
|HAYIR
|Altınova
|55,82
|44,18
|Armutlu
|54,9
|45,1
|Çınarcık
|45,02
|54,98
|Çiftlikköy
|50,2
|49,8
|Termal
|61,86
|38,14
|Yalova
|48,58
|51,42
|YOZGAT İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI
|EVET
|HAYIR
|Akdağmadeni
|79,23
|20,77
|Aydıncık
|81,66
|18,34
|Boğazlıyan
|56,86
|43,14
|Çandır
|59,19
|40,81
|Çayıralan
|63,98
|36,02
|Çekerek
|80,96
|19,04
|Kadışehri
|84,58
|15,42
|Saraykent
|89,79
|10,21
|Sarıkaya
|80,89
|19,11
|Sorgun
|81,92
|18,08
|Şefaatli
|64,34
|35,66
|Yenifakılı
|53,45
|46,55
|Yerköy
|66,47
|33,53
|Yozgat Merkez
|72,96
|27,04
|ZONGULDAK İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI
|EVET
|HAYIR
|Alaplı
|58,26
|41,74
|Çaycuma
|49,23
|50,77
|Devrek
|58,12
|41,88
|Ereğli
|50,2
|49,8
|Gökçebey
|47,53
|52,47
|Kilimli
|43,68
|56,32
|Kozlu
|51,44
|48,56
|Zonguldak Merkez
|42,05
|57,95
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