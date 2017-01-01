İlçe ilçe Evet ve Hayır oranları

18 maddelik Anayasa değişikliğinin referanduma sunulmasının ardından 81 ilde vatandaşlar, yeni anayasanın kabulüne veya reddedilmesine yönelik Evet veya Hayır tercihlerini belirledi. Oylama işlemleri tamamlandıktan sonra, sandıktan çıkan oylar sayıldı ve 2017 Referandum sonuçları açıklandı. İşte ülke genelinde, ilçe ilçe EVET ve HAYIR oranları bu sayfada.. En yüksek Evet ve Hayır oyu veren ilçeler hangileri?

İŞTE İLÇE İLÇE REFERANDUM SONUÇLARI

ADANA İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI EVET HAYIR Aladağ Evet Hayır Oranı 64,34 35,66 Ceyhan Evet Hayır Oranı 38,98 61,02 Çukurova Evet Hayır Oranı 30,46 69,54 Feke Evet Hayır Oranı 61,74 38,26 İmamoğlu Evet Hayır Oranı 58,63 41,37 Karaisalı Evet Hayır Oranı 67,51 32,49 Karataş Evet Hayır Oranı 32,19 67,81 Kozan‎ Evet Hayır Oranı 56,08 43,92 Pozantı‎ Evet Hayır Oranı 58,08 41,92 Saimbeyli Evet Hayır Oranı 67,11 32,89 Sarıçam Evet Hayır Oranı 55,72 44,28 Seyhan Evet Hayır Oranı 36,64 63,36 Tufanbeyli‎ Evet Hayır Oranı 59,53 40,47 Yumurtalık‎ Evet Hayır Oranı 45,71 54,29 Yüreğir Evet Hayır Oranı 48,13 51,87 ADIYAMAN İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI EVET HAYIR Besni Evet Hayır Oranı 67,93 32,07 Çelikhan Evet Hayır Oranı 67,2 32,8 Gerger Evet Hayır Oranı 87,71 12,29 Gölbaşı Evet Hayır Oranı 59,11 40,89 Kahta Evet Hayır Oranı 84,21 15,79 Samsat Evet Hayır Oranı 93,98 6,02 Sincik Evet Hayır Oranı 96,3 3,7 Tut Evet Hayır Oranı 65,33 34,67 AFYONKARAHİSAR İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI EVET HAYIR Başmakçı Evet Hayır Oranı 53,34 46,66 Bayat Evet Hayır Oranı 65,23 34,77 Bolvadin Evet Hayır Oranı 72,56 27,44 Çay Evet Hayır Oranı 55,33 44,67 Çobanlar Evet Hayır Oranı 71,01 28,99 Dazkırı Evet Hayır Oranı 55,72 44,28 Dinar Evet Hayır Oranı 52,94 47,06 Emirdağ Evet Hayır Oranı 57,75 42,25 Evciler Evet Hayır Oranı 54,44 45,56 Hocalar Evet Hayır Oranı 73,93 26,07 İhsaniye Evet Hayır Oranı 74,34 25,66 İscehisar Evet Hayır Oranı 76,6 23,4 Kızılören Evet Hayır Oranı 59,29 40,71 Sandıklı Evet Hayır Oranı 65,4 34,6 Sinanpaşa Evet Hayır Oranı 70,9 29,1 Sultandağı Evet Hayır Oranı 31,4 68,6 Şuhut Evet Hayır Oranı 68,6 31,4 AĞRI REFERANDUM İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI EVET HAYIR Diyadin Evet Hayır Oranı 31,9 68,1 Doğubayazıt Evet Hayır Oranı 23,83 76,17 Eleşkirt Evet Hayır Oranı 74,79 25,21 Hamur Evet Hayır Oranı 57,53 42,47 Patnos Evet Hayır Oranı 34,6 65,4 Taşlıçay Evet Hayır Oranı 41,8 58,2 Tutak Evet Hayır Oranı 56,53 43,47 AKSARAY REFERANDUM İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI EVET HAYIR Ağaçören Evet Hayır Oranı 81,53 18,47 Aksaray Evet Hayır Oranı 75,54 24,46 Eskil Evet Hayır Oranı 76,1 23,9 Gülağaç Evet Hayır Oranı 70,46 29,54 Güzelyurt Evet Hayır Oranı 75,79 24,21 Ortaköy Evet Hayır Oranı 77,01 22,99 Sarıyahşi Evet Hayır Oranı 71,96 28,04 AMASYA REFERANDUM İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI EVET HAYIR Göynücek Evet Hayır Oranı 66,4 33,6 Gümüşhacıköy Evet Hayır Oranı 42,18 57,82 Hamamözü Evet Hayır Oranı 65,96 34,04 Merzifon Evet Hayır Oranı 47,64 52,36 Suluova Evet Hayır Oranı 72,22 27,78 Taşova Evet Hayır Oranı 63,16 36,84 ANKARA REFERANDUM İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI EVET HAYIR Akyurt Evet Hayır Oranı 79,44 20,56 Altındağ Evet Hayır Oranı 63,44 36,56 Ayaş Evet Hayır Oranı 54,37 45,63 Bala Evet Hayır Oranı 67,17 32,83 Beypazarı Evet Hayır Oranı 60,7 39,3 Çamlıdere Evet Hayır Oranı 84,42 15,58 Çankaya Evet Hayır Oranı 21,76 78,24 Çubuk Evet Hayır Oranı 76,96 23,04 Elmadağ Evet Hayır Oranı 46,78 53,22 Etimesgut Evet Hayır Oranı 45,51 54,49 Evren Evet Hayır Oranı 63,81 36,19 Gölbaşı Evet Hayır Oranı 52,71 47,29 Güdül Evet Hayır Oranı 68,23 31,77 Haymana Evet Hayır Oranı 71,54 28,46 Kalecik Evet Hayır Oranı 66,2 33,8 Kazan Evet Hayır Oranı 69,82 30,18 Keçiören Evet Hayır Oranı 55,63 44,37 Kızılcahamam Evet Hayır Oranı 69,67 30,33 Mamak Evet Hayır Oranı 49,9 50,1 Nallıhan Evet Hayır Oranı 54,34 45,66 Polatlı Evet Hayır Oranı 54,33 45,67 Pursaklar Evet Hayır Oranı 76,45 23,55 Sincan Evet Hayır Oranı 65,35 34,65 Şereflikoçhisar Evet Hayır Oranı 57,52 42,48 Yenimahalle Evet Hayır Oranı 42,51 57,49 ANTALYA REFERANDUM İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI EVET HAYIR Akseki Evet Hayır Oranı 53,67 46,33 Aksu Evet Hayır Oranı 47,44 52,56 Alanya Evet Hayır Oranı 48,85 51,15 Demre Evet Hayır Oranı 45,66 54,34 Döşemealtı Evet Hayır Oranı 47,06 52,94 Elmalı Evet Hayır Oranı 50,17 49,83 Finike Evet Hayır Oranı 44,07 55,93 Gazipaşa Evet Hayır Oranı 39,19 60,81 Gündoğmuş Evet Hayır Oranı 58,93 41,07 İbradi Evet Hayır Oranı 46,11 53,89 Kaş Evet Hayır Oranı 43,01 56,99 Kemer Evet Hayır Oranı 38,28 61,72 Kepez Evet Hayır Oranı 45,67 54,33 Konyaaltı Evet Hayır Oranı 26,39 73,61 Korkuteli Evet Hayır Oranı 53,64 46,36 Kumluca Evet Hayır Oranı 47,82 52,18 Manavgat Evet Hayır Oranı 43,29 56,71 Muratpaşa Evet Hayır Oranı 29,98 70,02 Serik Evet Hayır Oranı 39,76 60,24 ARDAHAN REFERANDUM İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI EVET HAYIR Çıldır Evet Hayır Oranı 49,66 50,34 Damal Evet Hayır Oranı 8,19 91,81 Göle Evet Hayır Oranı 54,04 45,96 Hanak Evet Hayır Oranı 34,44 65,56 Posof Evet Hayır Oranı 71,13 28,87 ARTVİN REFERANDUM İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI EVET HAYIR Ardanuç Evet Hayır Oranı 36,54 63,46 Arhavi Evet Hayır Oranı 51,08 48,92 Artvin Evet Hayır Oranı 40,28 59,72 Borçka Evet Hayır Oranı 58,78 41,22 Hopa Evet Hayır Oranı 34,64 65,36 Murgul Evet Hayır Oranı 44,92 55,08 Şavşat Evet Hayır Oranı 41,07 58,3 Yusufeli Evet Hayır Oranı 72,81 27,19 AYDIN REFERANDUM İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI EVET HAYIR Bozdoğan Evet Hayır Oranı 41,98 58,02 Buharkent Evet Hayır Oranı 40,23 59,77 Çine Evet Hayır Oranı 39,87 60,13 Didim Evet Hayır Oranı 28 72 Efeler Evet Hayır Oranı 34,9 65,1 Germencik Evet Hayır Oranı 29,9 70,1 İncirliova Evet Hayır Oranı 42,51 57,49 Karacasu Evet Hayır Oranı 39,92 60,08 Karpuzlu Evet Hayır Oranı 56,42 43,58 Koçarlı Evet Hayır Oranı 49,21 50,79 Köşk Evet Hayır Oranı 59,96 40,04 Kuşadası Evet Hayır Oranı 24,78 75,22 Kuyucak Evet Hayır Oranı 43,86 56,14 Nazilli Evet Hayır Oranı 37,04 62,96 Söke Evet Hayır Oranı 31,08 68,92 Sultanhisar Evet Hayır Oranı 37,55 62,45 Yenipazar Evet Hayır Oranı 44,27 55,73 BALIKESİR İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI EVET HAYIR Altıeylül Evet Hayır Oranı 50,93 49,07 Ayvalık Evet Hayır Oranı 26,08 73,92 Balya Evet Hayır Oranı 46,62 53,38 Bandırma Evet Hayır Oranı 35,96 64,04 Bigadiç Evet Hayır Oranı 56,23 43,77 Burhaniye Evet Hayır Oranı 35,02 64,98 Dursunbey Evet Hayır Oranı 79,33 20,67 Edremit Evet Hayır Oranı 34,1 65,9 Erdek Evet Hayır Oranı 31,98 68,02 Gömeç Evet Hayır Oranı 34,45 65,55 Gönen Evet Hayır Oranı 45,32 54,68 Havran Evet Hayır Oranı 58,43 41,57 İvrindi Evet Hayır Oranı 62,07 37,93 Karesi Evet Hayır Oranı 50,98 49,02 Kepsut Evet Hayır Oranı 67,91 32,09 Manyas Evet Hayır Oranı 40,44 59,56 Marmara Evet Hayır Oranı 44,69 55,31 Savaştepe Evet Hayır Oranı 57,31 42,69 Sındırgı Evet Hayır Oranı 54,48 45,52 Susurluk Evet Hayır Oranı 43,44 56,56 BARTIN İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI EVET HAYIR Amasra Evet Hayır Oranı 42,18 57,82 Bartın Evet Hayır Oranı 55,65 44,35 Kurucaşile Evet Hayır Oranı 49,65 50,35 Ulus Evet Hayır Oranı 69,6 30,4 BATMAN İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI EVET HAYIR Beşiri Evet Hayır Oranı 43,68 56,32 Gercüş Evet Hayır Oranı 61,57 38,43 Hasankeyf Evet Hayır Oranı 59,58 40,42 Kozluk Evet Hayır Oranı 40,72 59,28 Sason Evet Hayır Oranı 64,97 35,03 BAYBURT İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI EVET HAYIR Aydıntepe Evet Hayır Oranı 81,87 18,13 Bayburt Evet Hayır Oranı 80,78 19,22 Demirözü Evet Hayır Oranı 88,08 11,92 BİLECİK İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI EVET HAYIR Bilecik Evet Hayır Oranı 47,64 52,36 Bozüyük Evet Hayır Oranı 44,95 55,05 Gölpazarı Evet Hayır Oranı 53,59 46,41 İnhisar Evet Hayır Oranı 51,83 48,17 Osmaneli Evet Hayır Oranı 53,45 46,55 Pazaryeri Evet Hayır Oranı 55,46 44,54 Söğüt Evet Hayır Oranı 53,44 46,56 Yenipazar Evet Hayır Oranı 65,44 34,56 BİNGÖL İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI EVET HAYIR Adaklı Evet Hayır Oranı 74,74 25,26 Bingöl Evet Hayır Oranı 71,86 28,14 Genç Evet Hayır Oranı 85,98 14,02 Karlıova Evet Hayır Oranı 49,01 50,99 Kiğı Evet Hayır Oranı 48,11 51,89 Solhan Evet Hayır Oranı 87,48 12,52 Yayladere Evet Hayır Oranı 38,59 61,41 Yedisu Evet Hayır Oranı 30,08 69,92 BİTLİS İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI EVET HAYIR Adilcevaz Evet Hayır Oranı 55,2 44,8 Ahlat Evet Hayır Oranı 54,32 45,68 Bitlis Evet Hayır Oranı 59,99 40,01 Güroymak Evet Hayır Oranı 56,05 43,95 Hizan Evet Hayır Oranı 67,37 32,63 Mutki Evet Hayır Oranı 86,3 13,7 Tatvan Evet Hayır Oranı 51,89 48,11 BOLU İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI EVET HAYIR Dörtdivan 62,29 37,71 Gerede 88,33 11,67 Göynük 77,83 22,17 Kıbrıscık 52,33 47,67 Mengen 55,54 44,46 Mudurnu 61,79 38,21 Seben 64,25 35,75 Yeniçağa 80,6 19,4 BURDUR İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI EVET HAYIR Ağlasun 67,55 32,45 Altınyayla 77,59 22,41 Bucak 60,54 39,46 Burdur 43,22 56,78 Çavdır 51,45 48,55 Çeltikçi 62,6 37,4 Gölhisar 66,78 33,22 Karamanlı 41,19 58,81 Kemer 63,82 36,18 Tefenni 45,81 54,19 Yeşilova 38,55 61,45 BURSA İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI EVET HAYIR Büyükorhan 78,22 21,78 Gemlik 45,75 54,25 Gürsu 67,94 32,06 Harmancık 63,87 36,13 İnegöl 69,97 30,03 İznik 51,48 48,52 Karacabey 46,03 53,97 Keles 70,43 29,57 Kestel 54,88 45,12 Mudanya 37,37 62,63 Mustafakemalpaşa 49,65 50,35 Nilüfer 37,29 62,71 Orhaneli 63,53 36,47 Orhangazi 49,76 50,24 Osmangazi 54,03 45,97 Yenişehir 50,09 49,91 Yıldırım 59,25 40,75 ÇANAKKALE İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI EVET HAYIR Ayvacık 41,13 58,87 Bayramiç 37,89 62,11 Biga 51,18 48,82 Bozcaada 24,57 75,43 Çan 45,81 54,19 Çanakkale 28,52 71,48 Eceabat 22,15 77,85 Ezine 38,72 61,28 Gelibolu 31,83 68,17 Gökçeada 38,49 61,51 Lapseki 48,77 51,23 Yenice 59,87 40,13 ÇANKIRI İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI EVET HAYIR Atkaracalar 78,94 21,06 Bayramören 82,4 17,6 Çankırı 69,91 30,09 Çerkeş 65,41 34,59 Eldivan 73,21 26,79 Ilgaz 76,62 23,38 Kızılırmak 83,67 16,33 Korgun 82,69 17,31 Kurşunlu 72,73 27,27 Orta 88,71 11,29 Şabanözü 66,8 33,2 Yapraklı 89,79 10,21 ÇORUM İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI EVET HAYIR Alaca 68,32 31,68 Bayat 82,25 17,75 Boğazkale 82,61 17,39 Çorum 58,72 41,28 Dodurga 61,79 38,21 İskilip 78,18 21,82 Kargı 72,89 27,11 Laçin 67,08 32,92 Mecitözü 57,06 42,94 Oğuzlar 69,89 30,11 Ortaköy 57,43 42,57 Osmancık 69,69 30,31 Sungurlu 71,2 28,8 Uğurludağ 82,51 17,49 DENİZLİ İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI EVET HAYIR Acıpayam 54,07 45,93 Babadağ 49,39 50,61 Baklan 47,05 52,95 Bekilli 34,53 65,47 Beyağaç 51,52 48,48 Bozkurt 40,08 59,92 Buldan 41,72 58,28 Çal 38,62 61,38 Çameli 70,29 29,71 Çardak 43,08 56,92 Çivril 44,6 55,4 Denizli 41,17 58,83 Güney 42,43 58,83 Honaz 41,51 58,49 Kale 62,28 37,72 Sarayköy 32,51 67,49 Serinhisar 48,75 51,25 Tavas 54,57 45,43 DİYARBAKIR İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI EVET HAYIR Bağlar 27,75 72,25 Bismil 25,32 74,68 Çermik 65,01 34,99 Çınar 42,44 57,56 Çüngüş 62,15 37,85 Dicle 40,49 59,51 Eğil 49,49 50,51 Ergani 38,01 61,99 Hani 56,11 43,89 Hazro 34,96 75,04 Kayapınar 30,88 69,12 Kocaköy 21,94 78,06 Kulp 40,48 59,52 Lice 14,28 85,72 Silvan 21,05 78,95 Sur 35,06 64,94 Yenişehir 31,84 68,16 DÜZCE İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI EVET HAYIR Akçakoca 60,09 39,91 Cumayeri 77,81 22,19 Çilimli 76,4 23,6 Düzce 69,57 30,43 Gölyaka 70,6 29,4 Gümüşova 72,78 27,22 Kaynaşlı 79,7 20,3 Yığılca 82,74 17,26 EDİRNE İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI EVET HAYIR Enez 25,55 74,45 Havsa 26,91 73,09 İpsala 35,87 64,13 Keşan 31,87 68,13 Lalapaşa 42,63 57,37 Meriç 33,29 66,71 Süloğlu 36,28 63,72 Uzunköprü 27,19 72,81 ELAZIĞ İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI EVET HAYIR Ağın 60,71 39,29 Alacakaya 79,4 20,6 Arıcak 82,8 17,2 Baskil 86,8 13,2 Elazığ 69,67 30,33 Karakoçan 57,8 42,2 Keban 77,39 22,61 Kovancılar 84,95 15,05 Maden 66,72 33,28 Palu 92,13 7,87 Sivrice 80,33 19,67 ERZİNCAN İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI EVET HAYIR Çayırlı 60,34 39,66 Erzincan 58,98 41,02 İliç 73,15 26,85 Kemah 60,23 39,77 Kemaliye 70,21 29,79 Otlukbeli 85,57 14,43 Refahiye 69,38 30,62 Tercan 59 41 Üzümlü 58,78 41,22 ERZURUM İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI EVET HAYIR Aşkale 83,33 16,67 Aziziye 82,3 17,7 Çat 74,82 25,18 Hınıs 51,24 48,76 Horasan 87,67 12,33 İspir 85,12 14,88 Karaçoban 33,8 66,2 Karayazı 39,98 60,02 Köprüköy 89,77 10,23 Narman 82,97 17,03 Oltu 82,02 17,98 Olur 78,53 21,47 Palandöken 71,93 28,07 Pasinler 81,74 18,26 Pazaryolu 91,16 8,84 Şenkaya 63,04 36,96 Tekman 40,38 59,62 Tortum 89,77 10,23 Uzundere 85,29 14,71 Yakutiye 77,24 22,76 ESKİŞEHİR İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI EVET HAYIR Alpu 60,35 39,65 Beylikova 50,87 49,13 Çifteler 51,96 48,04 Günyüzü 71,87 28,13 Han 54,41 45,59 İnönü 58,96 41,04 Mahmudiye 44,67 55,33 Mihalgazi 65,33 34,67 Mihalıççık 52,37 47,63 Odunpazarı 40,06 59,94 Sarıcakaya 69,25 30,75 Seyitgazi 49,4 50,6 Sivrihisar 53,15 46,85 Tepebaşı 41,18 58,82 GAZİANTEP İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI EVET HAYIR Araban 66,79 33,21 İslahiye 63,22 36,78 Karkamış 58,86 41,14 Nizip 67,14 32,86 Nurdağı 76,35 23,65 Oğuzeli 66,37 33,63 Şahinbey 61,26 38,74 Şehitkamil 61,54 38,46 Yavuzeli 69,14 30,86 GİRESUN İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI EVET HAYIR Alucra 83,54 16,46 Bulancak 63,5 36,5 Çamoluk 87,57 12,43 Çanakçı 75,16 24,84 Dereli 78,32 21,68 Doğankent 73,82 26,18 Espiye 63,89 36,11 Eynesil 62,63 37,37 Giresun 49,32 50,68 Görele 58,3 41,7 Güce 79,63 20,37 Keşap 60,44 39,56 Piraziz 58,03 41,97 Şebinkarahisar 76,69 23,31 Tirebolu 62,46 37,54 Yağlıdere 80,45 19,55 GÜMÜŞHANE İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI EVET HAYIR Kelkit 83,59 16,41 Köse 87,6 12,4 Kürtün 81,72 18,28 Şiran 74,7 25,3 Torul 69,79 30,21 HAKKARİ İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI EVET HAYIR Çukurca 34,41 65,59 Hakkâri 27,27 72,73 Şemdinli 57,64 42,36 Yüksekova 22,98 77,02 HATAY İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI EVET HAYIR Altınözü 79,93 20,07 Antakya 53,62 46,38 Belen 59,03 40,97 Dörtyol 49,03 50,97 Defne 6,48 93,52 Erzin 42,3 57,7 Hassa 71,33 28,67 İskenderun 44,41 55,59 Kırıkhan 71,59 28,41 Kumlu 63,36 36,64 Payaş 56,87 43,13 Reyhanlı 73,58 26,42 Samandağ 7,73 92,27 Yayladağı 69,9 30,1 IĞDIR İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI EVET HAYIR Aralık 44,95 55,05 Iğdır Merkez 31,96 68,04 Karakoyunlu 41,38 58,62 Tuzluca 37,69 62,31 ISPARTA İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI EVET HAYIR Aksu 57,4 42,6 Atabey 55,69 44,31 Eğirdir 59,69 40,31 Gelendost 49,21 50,79 Gönen 46,78 53,22 Isparta 54,82 45,18 Keçiborlu 54,14 45,86 Senirkent 51,05 48,95 Sütçüler 79,1 20,9 Şarkikaraağaç 57,42 42,58 Uluborlu 52,52 47,48 Yalvaç 60,14 39,86 Yenişarbademli 51,08 48,92 İSTANBUL İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI EVET HAYIR Adalar 26,33 73,67 Arnavutköy 66,67 33,33 Ataşehir 42,57 57,43 Avcılar 40,94 59,06 Bağcılar 61,06 38,94 Bahçelievler 50,33 49,67 Bakırköy 22,27 77,73 Başakşehir 53,87 46,13 Bayrampaşa 53,1 46,9 Beşiktaş 17,09 82,91 Beykoz 53,08 46,92 Beylikdüzü 41,11 58,89 Beyoğlu 50,11 49,89 Büyükçekmece 44,29 55,71 Çatalca 39,75 60,25 Çekmeköy 52,38 47,62 Esenler 66,43 33,57 Esenyurt 47,52 52,48 Eyüp 48,46 51,54 Fatih 51,38 48,62 Gaziosmanpaşa 56,92 43,08 Güngören 53,83 46,17 Kadıköy 19,4 80,6 Kağıthane 54,11 45,89 Kartal 43,45 56,55 Küçükçekmece 44,36 55,64 Maltepe 38,41 61,59 Pendik 57,19 42,81 Sancaktepe 51,72 48,28 Sarıyer 40,87 59,13 Silivri 40,15 59,85 Sultanbeyli 70,5 29,5 Sultangazi 61,42 38,58 Şile 51,42 48,58 Şişli 28,21 71,79 Tuzla 50,66 49,34 Ümraniye 55,21 44,79 Üsküdar 46,69 53,31 Zeytinburnu 50,89 49,11 İZMİR İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI EVET HAYIR Aliağa 34,39 65,61 Balçova 21,49 78,51 Bayındır 37,53 62,47 Bayraklı 34,41 65,59 Bergama 40,55 59,45 Beydağ 31,59 68,41 Bornova 31,6 68,4 Buca 33,79 66,21 Çeşme 23,85 76,15 Çiğli 26,72 73,28 Dikili 23,28 76,72 Foça 21,33 78,67 Gaziemir 32,02 67,98 Güzelbahçe 18,18 81,82 Karabağlar 35,37 64,63 Karaburun 26,9 73,1 Karşıyaka 16,8 83,2 Kemalpaşa 47,18 52,82 Kınık 36,55 63,45 Kiraz 45,99 54,01 Konak 27,37 72,63 Menderes 37,01 62,99 Menemen 32,47 67,53 Narlıdere 15,04 84,96 Ödemiş 39,05 60,95 Seferihisar 29,28 70,72 Selçuk 26,9 73,1 Tire 36,85 63,15 Torbalı 38,04 61,96 Urla 20,79 79,21 KAHRAMANMARAŞ İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI EVET HAYIR Afşin 70,4 29,6 Andırın 66,13 33,87 Çağlayancerit 62,51 37,49 Dulkadiroğlu 82,4 17,6 Ekinözü 62,52 37,48 Elbistan 62,14 37,86 Göksun 73,57 26,43 Nurhak 37,51 62,49 Onikişubat 79,76 20,24 Pazarcık 52,82 47,18 Türkoğlu 78,48 21,52 KARABÜK İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI EVET HAYIR Eflani 75,66 24,34 Eskipazar 73,28 26,72 Karabük 61,94 38,06 Ovacık 71,64 28,36 Safranbolu 54,18 45,82 Yenice 56,92 43,08 KARAMAN İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI EVET HAYIR Ayrancı 57,88 42,12 Başyayla 79,39 20,61 Ermenek 51,66 48,34 Karaman 66,38 33,62 Kazımkarabekir 68 32 Sarıveliler 50,86 49,14 KARS İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI EVET HAYIR Akyaka 57,17 42,83 Arpaçay 58,45 41,55 Digor 28,68 71,32 Kağızman 58,28 41,72 Kars 42,15 57,85 Sarıkamış 68,65 31,35 Selim 64,65 35,35 Susuz 44,15 55,85 KASTAMONU İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI EVET HAYIR Abana 62,19 37,81 Ağlı 74,53 25,47 Araç 66,92 33,08 Azdavay 54,16 45,84 Bozkurt 74,54 25,46 Cide 64,12 35,88 Çatalzeytin 71,18 28,82 Daday 52,88 47,12 Devrekani 68,28 31,72 Doğanyurt 78,64 21,36 Hanönü 56,41 43,59 İhsangazi 73,06 26,94 İnebolu 69,4 30,6 Kastamonu 58,3 41,7 Küre 66,48 33,52 Pınarbaşı 66,24 33,76 Seydiler 64,62 35,38 Şenpazar 73,32 26,68 Taşköprü 65,55 34,45 Tosya 78,44 21,56 KAYSERİ İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI EVET HAYIR Akkışla 54,56 45,44 Bünyan 68,2 31,8 Develi 75,6 24,4 Felahiye 59,81 40,19 Hacılar 83,16 16,84 İncesu 70,39 29,61 Kocasinan 67,5 32,5 Melikgazi 68,59 31,41 Özvatan 66,37 33,63 Pınarbaşı 56,04 43,96 Sarıoğlan 65,37 34,63 Sarız 53,81 46,19 Talas 59,63 40,37 Tomarza 72,61 27,39 Yahyalı 82,94 17,06 Yeşilhisar 62,73 37,27 KIRIKKALE İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI EVET HAYIR Bahşılı 72,58 27,42 Balışeyh 65,16 34,84 Çelebi 72,77 27,23 Delice 64,6 35,4 Karakeçili 78,22 21,78 Keskin 63,26 36,74 Kırıkkale 61,87 38,13 Sulakyurt 58,42 41,58 Yahşihan 58,61 41,39 KIRKLARELİ İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI EVET HAYIR Babaeski 22,67 77,33 Demirköy 44,61 55,39 Kırklareli 33,05 66,95 Kofçaz 35,98 64,02 Lüleburgaz 27,11 72,89 Pehlivanköy 28,51 71,49 Pınarhisar 30,39 69,61 Vize 27,11 72,89 KIRŞEHİR İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI EVET HAYIR Akçakent 78,37 21,63 Akpınar 60,91 39,09 Boztepe 42,99 57,01 Çiçekdağı 70,96 29,04 Kaman 53,13 46,87 Kırşehir 49,83 50,17 Mucur 58,22 41,78 KİLİS İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI EVET HAYIR Elbeyli 63,84 36,16 Kilis 61,64 38,36 Musabeyli 81,2 18,8 Polateli 70,42 29,58 KOCAELİ İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI EVET HAYIR Başiskele 66,84 33,16 Çayırova 59,77 40,23 Darıca 57,55 42,45 Derince 52,43 47,57 Dilovası 60,63 39,37 Gebze 60,15 39,85 Gölcük 54,61 45,39 İzmit 49,82 50,18 Kandıra 61,99 38,01 Karamürsel 56,66 43,34 Kartepe 62,76 37,24 Körfez 54,03 45,97 KONYA İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI EVET HAYIR Ahırlı 70,22 29,78 Akören 77 23 Akşehir 58,94 41,06 Altınekin 86,73 13,27 Beyşehir 71,17 28,83 Bozkır 72,76 27,24 Cihanbeyli 60,4 39,6 Çeltik 70,2 29,8 Çumra 79,13 20,87 Derbent 68,8 31,2 Derebucak 70,85 29,15 Doğanhisar 64,11 35,89 Emirgazi 62,82 37,18 Ereğli 52,82 47,18 Güneysınır 89,51 10,49 Hadım 74,32 25,68 Halkapınar 73,75 26,25 Hüyük 63,36 36,64 Ilgın 66,43 33,57 Kadınhanı 81,23 18,77 Karapınar 64,93 35,07 Karatay 84,66 15,34 Kulu 68,96 31,04 Meram 79,77 20,23 Sarayönü 81,43 18,57 Selçuklu 72,95 27,05 Seydişehir 59,29 40,71 Taşkent 73,51 26,49 Tuzlukçu 57,51 42,29 Yalıhüyük 80,26 19,74 Yunak 77,39 22,61 KÜTAHYA İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI EVET HAYIR Altıntaş 73,93 26,07 Aslanapa 86,44 13,56 Çavdarhisar 71,84 28,16 Domaniç 67,83 32,17 Dumlupınar 69,03 30,97 Emet 73,61 26,39 Gediz 68,33 31,67 Hisarcık 75,1 24,9 Kütahya 68,84 31,16 Pazarlar 74,09 25,91 Şaphane 69,22 30,78 Simav 69,61 30,39 Tavşanlı 71,86 28,14 MALATYA İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI EVET HAYIR Akçadağ 57,97 42,03 Arapgir 56,95 43,05 Arguvan 21,52 78,48 Battalgazi 75,95 24,05 Darende 81,08 18,92 Doğanşehir 56,2 43,8 Doğanyol 82,96 17,04 Hekimhan 40,82 59,18 Kale 91,88 8,12 Kuluncak 66,91 33,09 Pütürge 88,83 11,17 Yazıhan 65,31 34,69 Yeşilyurt 67,63 32,37 MANİSA İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI EVET HAYIR Ahmetli 50,19 49,81 Akhisar 42,9 57,1 Alaşehir 40,69 59,31 Demirci 65,82 34,18 Gölmarmara 38,45 61,55 Gördes 62,32 37,68 Kırkağaç 63,51 36,49 Köprübaşı 50,72 49,28 Kula 52,07 47,93 Salihli 35,9 64,1 Sarıgöl 32,85 67,15 Saruhanlı 40,87 59,13 Selendi 58,48 41,52 Soma 53,1 46,9 Turgutlu 45,39 54,61 Yunusemre 45,89 54,11 MARDİN İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI EVET HAYIR Artüklü 58,15 41,85 Dargeçit 32,67 67,33 Derik 26,18 73,82 Kızıltepe 28,91 71,09 Mazıdağı 28,26 71,74 Midyat 62,82 37,18 Nusaybin 21,41 78,59 Ömerli 60,89 39,11 Savur 50,42 49,58 Yeşilli 78,27 21,73 MERSİN İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI EVET HAYIR Akdeniz 32,73 67,27 Anamur 37,53 62,47 Aydıncık 41,65 58,35 Bozyazı 44,11 55,89 Çamlıyayla 51,48 48,52 Erdemli 51,93 48,07 Gülnar 44,7 55,3 Mezitli 28,73 71,27 Mut 46,28 53,72 Silifke 35,84 64,16 Tarsus 35,77 64,23 Toroslar 40,71 59,29 Yenişehir 24,82 75,18 MUĞLA İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI EVET HAYIR Bodrum 20,44 79,56 Dalaman 37,32 62,68 Datça 20,59 79,41 Fethiye 35,32 64,68 Kavaklıdere 53,09 46,91 Köyceğiz 38,79 61,21 Marmaris 25,2 74,8 Milas 28,56 71,44 Menteşe 27,86 72,14 Ortaca 31,13 68,87 Ula 32,33 67,67 Yatağan 32,42 67,58 MUŞ İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI EVET HAYIR Bulanık 27,9 72,1 Hasköy 91,31 8,69 Korkut 46,26 53,76 Malazgirt 71,54 28,46 Muş 64,66 35,34 Varto 13,9 86,1 NEVŞEHİR İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI EVET HAYIR Acıgöl 90 10 Avanos 52,6 47,4 Derinkuyu 66,4 33,6 Gülşehir 67,35 32,65 Hacıbektaş 33,58 66,42 Kozaklı 53,15 46,85 Nevşehir 71,17 28,83 Ürgüp 59,44 40,56 NİĞDE İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI EVET HAYIR Altunhisar 74,72 25,28 Bor 61,03 38,97 Çamardı 71,81 28,19 Çiftlik 60,66 39,34 Niğde 58,67 41,33 Ulukışla 51,01 48,99 ORDU İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI EVET HAYIR Akkuş 74,62 25,38 Altınordu 48,86 51,14 Aybastı 75,19 24,81 Çamaş 67,61 32,39 Çatalpınar 87,5 12,5 Çaybaşı 82,9 17,1 Fatsa 59,17 40,83 Gölköy 58,9 41,1 Gülyalı 50,99 49,01 Gürgentepe 53,43 46,57 İkizce 71,61 28,39 Kabadüz 67,47 32,53 Kabataş 73,45 26,55 Korgan 82,27 17,73 Kumru 85,19 14,81 Mesudiye 68,9 31,1 Perşembe 46,35 53,65 Ulubey 61,57 38,43 Ünye 70,11 29,89 OSMANİYE İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI EVET HAYIR Bahçe 71,28 28,72 Düziçi 56,54 43,46 Hasanbeyli 60,67 39,33 Kadirli 53,88 46,12 Osmaniye Merkez 60,36 39,64 Sumbas 48,71 51,29 Toprakkale 48,22 51,78 RİZE İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI EVET HAYIR Ardeşen 68,85 31,15 Çamlıhemşin 75,75 24,25 Çayeli 83,43 16,57 Derepazarı 83,04 16,96 Fındıklı 46,52 53,48 Güneysu 89,91 10,09 Hemşin 65,13 34,87 İkizdere 88,16 11,84 İyidere 85,98 14,02 Kalkandere 80,28 19,72 Pazar 63,48 36,52 Rize Merkez 77,74 22,26 SAKARYA İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI EVET HAYIR Adapazarı 62,82 37,18 Akyazı 79,84 20,16 Arifiye 72,34 27,66 Erenler 74,19 25,81 Ferizli 68,82 31,18 Geyve 69,71 30,29 Hendek 70,54 29,46 Karapürçek 78,96 21,04 Karasu 68,8 31,2 Kaynarca 79,02 20,98 Kocaali 71,45 28,55 Pamukova 68,38 31,62 Sapanca 61,18 38,82 Serdivan 60,58 39,42 Söğütlü 64,21 35,79 Taraklı 75,61 24,39 SAMSUN İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI EVET HAYIR Alaçam 56,42 43,58 Asarcık 85,02 14,98 Atakum 46,45 53,55 Ayvacık 86,95 13,05 Bafra 62,79 37,21 Canik 71,97 28,03 Çarşamba 73,29 26,71 Havza 69,32 30,68 İlkadım 55,87 44,13 Kavak 69,25 30,75 Ladik 66,29 33,71 Ondokuzmayıs 75,59 24,41 Salıpazarı 78,42 21,58 Tekkeköy 63,98 36,02 Terme 73,31 26,69 Vezirköprü 77,12 22,88 Yakakent 58,3 41,7 SİİRT İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI EVET HAYIR Aydınlar 85,97 14,03 Baykan 53,04 46,96 Eruh 40,13 59,87 Kurtalan 36,74 63,26 Pervari 63,92 36,08 Siirt 43,94 56,06 Şirvan 80,63 19,37 SİNOP İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI EVET HAYIR Ayancık 55,1 44,9 Boyabat 69,53 30,47 Dikmen 78,43 21,57 Durağan 83,03 16,97 Erfelek 56,12 43,88 Gerze 56,11 43,89 Saraydüzü 78,02 21,98 Sinop Merkez 37,36 62,64 Türkeli 77,79 22,21 SİVAS İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI EVET HAYIR Akıncılar 77,46 22,54 Altınyayla 86,41 13,59 Divriği 28,85 71,15 Doğanşar 90,65 9,35 Gemerek 56,95 43,05 Gölova 83,75 16,25 Hafik 59,9 40,1 İmranlı 36,97 63,03 Kangal 59,09 40,91 Koyulhisar 74,69 25,31 Sivas 74,86 25,14 Suşehri 81,75 18,25 Şarkışla 71,76 28,24 Ulaş 72,87 27,13 Yıldızeli 79,21 20,79 Zara 57,45 42,55 Gürün 65,55 34,45 ŞANLIURFA İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI EVET HAYIR Akçakale 95,23 4,77 Birecik 62,6 37,4 Bozova 65,64 34,36 Ceylanpınar 57,01 42,99 Eyyubiye 82,02 17,98 Halfeti 44,6 55,4 Harran 96,83 3,17 Haliliye 74,45 25,25 Hilvan 63,33 36,67 Karaköprü 69,67 30,33 Siverek 64,23 35,77 Suruç 49,19 50,81 Viranşehir 58,39 41,61 ŞIRNAK İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI EVET HAYIR Beytüşşebap 35,76 64,24 Cizre 18,74 81,26 Güçlükonak 27,74 72,26 İdil 30,04 69,96 Silopi 25,2 74,8 Şırnak 44,49 55,51 Uludere 29,37 70,63 TEKİRDAĞ İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI EVET HAYIR Çerkezköy 49,84 50,16 Çorlu 35,25 64,75 Ergene 37,5 62,5 Hayrabolu 32,95 67,05 Kapaklı 51,93 48,07 Malkara 38,23 61,77 Marmara Ereğlisi 36,65 63,35 Muratlı 29,31 70,69 Saray 30,53 69,47 Şarköy 32,21 67,79 Süleymanpaşa 36,4 63,6 TOKAT İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI EVET HAYIR Almus 51,25 48,75 Artova 70,51 29,49 Başçiftlik 73,29 26,71 Erbaa 65,33 34,67 Niksar 59,41 40,59 Pazar 77,45 22,55 Reşadiye 69,34 30,66 Sulusaray 82,09 17,91 Tokat 66,55 33,45 Turhal 59,04 40,96 Yeşilyurt 77,36 22,64 Zile 50,26 49,74 TRABZON İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI EVET HAYIR Akçaabat 68,99 31,01 Araklı 84,65 15,35 Arsin 82,65 17,35 Beşikdüzü 41,79 58,21 Çarşıbaşı 67,78 32,22 Çaykara 78,45 21,55 Dernekpazarı 84,61 15,39 Düzköy 62,32 37,68 Hayrat 90,65 9,35 Köprübaşı 84,42 15,58 Maçka 68,74 31,26 Of 81,58 18,42 Ortahisar 58,93 41,07 Sürmene 75,71 24,29 Şalpazarı 72,47 27,53 Tonya 55,92 44,08 Vakfıkebir 66,96 33,04 Yomra 70,86 29,14 TUNCELİ İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI EVET HAYIR Çemişgezek 58,32 41,68 Hozat 13,91 86,09 Mazgirt 12,9 87,1 Nazimiye 10,44 89,56 Ovacık 9,94 90,06 Pertek 26,02 73,98 Pülümür 12,65 87,35 Tunceli 14,34 85,66 UŞAK İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI EVET HAYIR Banaz 44,89 55,11 Eşme 39,75 60,25 Karahallı 50,29 49,71 Sivaslı 46,28 53,72 Ulubey 40,22 59,78 Uşak 48,87 51,13 VAN İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI EVET HAYIR Bahçesaray 68,05 31,95 Başkale 18,64 81,36 Çaldıran 33,94 66,06 Çatak 43,24 56,76 Edremit 43,66 56,34 Erciş 47,98 52,02 Gevaş 58,22 41,78 Gürpınar 53,09 46,91 İpekyolu 44,26 55,74 Muradiye 42,87 57,13 Özalp 21,8 78,2 Saray 28,44 72,56 Tuşba 46,44 53,56 YALOVA İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI EVET HAYIR Altınova 55,82 44,18 Armutlu 54,9 45,1 Çınarcık 45,02 54,98 Çiftlikköy 50,2 49,8 Termal 61,86 38,14 Yalova 48,58 51,42 YOZGAT İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI EVET HAYIR Akdağmadeni 79,23 20,77 Aydıncık 81,66 18,34 Boğazlıyan 56,86 43,14 Çandır 59,19 40,81 Çayıralan 63,98 36,02 Çekerek 80,96 19,04 Kadışehri 84,58 15,42 Saraykent 89,79 10,21 Sarıkaya 80,89 19,11 Sorgun 81,92 18,08 Şefaatli 64,34 35,66 Yenifakılı 53,45 46,55 Yerköy 66,47 33,53 Yozgat Merkez 72,96 27,04 ZONGULDAK İLÇELERİ EVET, HAYIR ORANLARI EVET HAYIR Alaplı 58,26 41,74 Çaycuma 49,23 50,77 Devrek 58,12 41,88 Ereğli 50,2 49,8 Gökçebey 47,53 52,47 Kilimli 43,68 56,32 Kozlu 51,44 48,56 Zonguldak Merkez 42,05 57,95