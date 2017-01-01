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Kastamonu'da oy kullanmaya giden imamın arabası yandı

Sandık görevlilerinin itfaiye ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekiplerin tüm çabalarına rağmen yanan araç kullanılamaz hale geldi

17 Nisan 2017 Pazartesi, 10:25:34 Güncelleme: 10:29:36 İHA

Kastamonu'nun Tosya ilçesi Suluca Köyü Yeşilyurt mahallesi imamı oy kullanmaya gittiğinde arabası cayır cayır yandı.

Edinilen bilgiye göre ilçe merkezine 7 km mesafede bulunan Suluca köyü Akçakavak Mahallesinde meydana geldi. Suluca Köyü Yeşilyurt Mahallesi imam hatibi Ahmet Çırık otomobiliyle Akçakavak Mahallesi'nde bulunan eski köy ilkokuluna Anayasa Değişikliği referandumu için oy kullanmaya gitti.

SANDIK GÖREVLİLERİ HABER VERDİ

Vatandaşlık görevini yapmak üzere oy vermek için eski köy ilkokuluna giren Ahmet Cırık, oyunu kullanmasının ardından arabasına bindiği sırada araç birden alev alarak yanmaya başladı. Sandık görevlilerinin itfaiye ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekiplerin tüm çabalarına rağmen yanan araç kullanılamaz hale geldi.

Oy kullanmaya gelen imam hatip Ahmet Cırık arabasını yanmış halde okul önünde bırakarak köyüne döndü. Yangın Sonrası Jandarma ve İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma ve inceleme başlattı.

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