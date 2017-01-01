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Başbakan Yardımcısı Canikli'den OHAL açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MGK'nın ardından Bakanlar Kurulu toplanacak

17 Nisan 2017 Pazartesi, 12:20:51 Güncelleme: 12:45:32

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin oylandığı referandumda 'Evet' çıkmasının ardından Ankara'nın gündemi yoğun. Milli Güvenlik Kurulu (MGK) saat 19.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak. MGK'nın hemen ardından toplanacak Bakanlar Kurulu'nda OHAL'in uzatılması kararının alınacağı belirtildi. 

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, OHAL'in uzatılmasına ilişkin "MGK'da görüşeceğiz, Bakanlar Kurulu'nda kabul edilirse uzatacağız" dedi.

 

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