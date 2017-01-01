MHP'nin referandum değerlendirmesi

Habertürk TV'ye konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Sonuca saygılıyız, neticeden memnunuz. Bu sonuçlar her parti tarafından değerlendirilecek." dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, evet bloğundaki fireleri ve referandum sonuçlarını değerlendirdi.



Mevlüt Karakaya'nın konuşmasının satır başları şöyle:

Öncelikle bu referandumun uzunca bir süre kamuoyunu meşgul ettiği ciddi tartışmalar oldu. Sonuç itibariyle kazasız belasız, Türk milletine yakışacak bir referandum yaşadık.

ÖNEMLİ OLAN, YARIDAN FAZLASININ GERÇEKLEŞMİŞ OLMASI

Referandumun dinamikleri, karar verme sürecindeki unsurları diğer seçimlerden oldukça farklıdır. Dolayısıyla burada önemli olan yarıdan bir fazlasının yani 50 + 1’in gerçekleşmesi durumunda, o tercihte bulunulan tarafın istediğinin olması biçimidir. Bu referandumda da 50 + 1 tecelli etti ve önerilen Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi gerçekleşmiş oldu.

"HAYIR TERCİHİ YAPANLAR DA BİZİM İNSANIMIZ"

Tüm siyasi partiler gibi Milliyetçi Hareket Partisi de bu seçim sonuçlarının detayları ortaya çıktıkça değerlendirmelerini yapacaktır. Büyük şehir belediyelerinin olduğu yerlerde Hayır yönünde bir tercih ortaya çıktı. Buradaki tercihi yapanlar da sonuç itibariyle bizim insanımızdır. Fakat referandum sonucunda Türkiye genelindeki alınan 50’nin üzerindeki sonuçlara bakmak gerekiyor.

"BİR ÖNCEKİ SEÇİMLE MUKAYESE ETMEK YANLIŞ OLUR"

Çıkan sonuçları siyasi partilerin bir önceki genel seçim sonuçlarıyla mukayese ederek kesin bir hükümde bulunmak son derece yanlış. Bu elma ile armudun karşılaştırılması gibi bir durum.



17 Nisan itibariyle başta iktidar partisi olmak üzere, meclisteki partilere ciddi iş düşmektedir. Özellikle kampanya döneminde vatandaşımız tedirgin edildi. Biz de Milliyetçi Hareket Partisi olarak bundan sonra bize düşen görevi gerçekleştirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz.

"MÜHÜRSÜZ OYLARININ GEÇERLİ SAYILMASININ SONUCA GÖLGE DÜŞÜRECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM"

YSK’nın almış olduğu bir karar var. Ancak daha önceki uygulamalarda da, mühürsüz oyların sayımı gerçekleştirilmiş. Sonuçta sandık kurullarının bu seçim kağıtlarını mühürlenmemiş olması, kullanılmış olan seçmen tercihlerinin farklı bir şekilde sayılması anlamına gelmiyor. Bu durumunda sonuca gölge düşüreceğini düşünmüyorum.

"VATANDAŞLARIMIZIN DİLE GETİRDİKLERİ TEDİRGİNLİKLER DİKKATE ALINACAKTIR"

Ben her şeyden önce bu sistem değişikliğinin ülkenin hayrına olacağını düşünüyorum. Hayır veren vatandaşlarımızın da bu güne kadar dile getirdikleri tedirginliklerinin, bundan sonra başta Cumhurbaşkanı ve hükümeti olmak üzere bunları dikkate alarak vatandaşımızı rahatlatacaklarına inanıyorum.