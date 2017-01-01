17 NİSAN 2017
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GÜNDEM

Kayseri'de av tüfekli cinayette 2 sanığa toplam 30 yıl hapis

"Kardeşim Gökhan'ın elinden tüfeği aldım. Otomobil kasise düşünce tüfek ateş aldı. Bilinçli olarak öldürme yok. Olayın, Allah'ın takdiri olduğunu düşünüyorum"

17 Nisan 2017 Pazartesi, 14:47:12 Güncelleme: 14:49:17 DHA

Kayseri'de tartışları Turgay Güneş'i öldürdükleri suçlamasıyla tutuklu yargılanan Gökhan ve Mehmet Küsen kardeşler, 15'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklardan Mehmet Küsen, "Cinayet kazara oldu. Allahın takdiri olduğuna inanıyorum" dedi.

Kayseri'de geçen yıl Ağustos ayında Battalgazi Bulvarı Gürpınar Sokak üzerinde meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Turgay Güneş ile Gökhan Küsen tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Gökhan Küsen ve ağabeyi Mehmet Küsen, yanında bulunan tüfekle Turgay Güneş'e ateş etti. Ağır yaralanan Güneş, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırıldı. Güneş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"ÖLMESİ TAMAMEN KAZARA OLDU"

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu kardeşler 23 yaşındaki Gökhan, 33 yaşındaki Mehmet, 41 yaşındaki Yunus ve 37 yaşındaki Çetin Küsen, tutuklu bulundukları Konya Kapalı Cezaevi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Turgay Güneş'le aralarında husumet olan Gökhan Küsen savunmasında, "Turgay arkadaşımdı. Uyuşturucu alışverişinden dolayı yaşanan para tartışmasının buralara kadar geleceğini bilmezdim. Ölmesi tamamen kazara oldu" dedi.

Kardeşi Gökhan'ın elinden aldığı tüfekle otomobile binen ve otomobilin camından çıkarak Turgay'ı boynundan vurarak öldürmekle suçlanan Mehmet Küsen ise "Ben, ölen Turgay'ı tanımıyorum. Kardeşim Gökhan'ın elinden tüfeği aldım. Otomobil kasise düşünce tüfek ateş aldı. Bilinçli olarak öldürme yok. Olayın, Allah'ın takdiri olduğunu düşünüyorum" diye konuştu. Tutuklu diğer kardeşler Çetin ve Yunus Küsen ise cinayetle ilgileri olmadığını belirtti.

2 KARDEŞ BERAAT ETTİ

Mahkeme heyeti yargılama sonunda, Turgay'ın Gökhan'ın arabasına taşla saldırmasını 'tahrik' kabul ederek iki kardeş Gökhan ve Mehmet Küsen'e, 'haksız tahrik altında adam öldürme' suçundan 15'şer yıl hapis cezası verdi. Diğer kardeşleri Çetin ve Yunus Küsen ise beraat etti.

Öte yandan, yaşanan olay sonrası öldürülen Turgay Güneş'in yakınları, olaydan bir gün sonra Küsen kardeşlerin amcalarının oğlu 21 yaşındaki Yasin Küsen'i tabancayla vurarak öldürdü. Yasin Küsen'in öldürülmesiyle ilgili görülen davada da sanıklar Abdullah Güneş ve Hasan Doğan Güneş'in 'kan gütme nedeniyle adam öldürme', babaları Sıddık Güneş'in ise 'azmettirici' olma suçundan cezalandırılması istendi.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 22 dakika önce
    Allahi bilmesi guzel
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