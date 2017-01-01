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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özal, Menderes ve Erbakan'ın mezarlarını ziyaret etti

17 Nisan 2017 Pazartesi, 15:50:38

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 24.yılında 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal için düzenlenen anma törenine katıldı. Erdoğan, daha sonra Adnan Menderes ve Necmettin Erbakan'ın da mezarlarını ziyaret etti

  • 1 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özal, Menderes ve Erbakan'ın mezarlarını ziyaret etti
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    Törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'da eşlik etti. 

  • 2 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özal, Menderes ve Erbakan'ın mezarlarını ziyaret etti
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    Turgut Özal'ın eşi Semra Özal, çocukları Ahmet ve Efe Özal, diğer aile fertleri, gelini ve torunları tören alanında Erdoğan ile görüştü.

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    Törene, tekerlekli sandalyeyle katılan merhum Cumhurbaşkanı Özal'ın eşi Semra Özal, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşinin vefatının üzerinden 24 yıl geçtiğini belirterek "Acısı gittikçe artıyor ve çoğalıyor. Bilmiyorum ne yapacağım, çok zor. Allah razı olsun Cumhurbaşkanı bizi hiç bırakmıyor, her zaman hatırımızı sorar, arar. Eksik olmasın. Bugün de 'geleceğim' dedi. Çok memnun oldum." diye konuştu.

  • 4 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özal, Menderes ve Erbakan'ın mezarlarını ziyaret etti
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    Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasıyla ilgili soru üzerine ise Özal, başkanlığı eşinin gündeme getirdiğini ifade ederek, sonucun hayırlı olması temennisinde bulundu.

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    Tören, Turgut Özal'ın hayatı anlatılarak başladı. Sonrasında Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu.

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