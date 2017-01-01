Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özal, Menderes ve Erbakan'ın mezarlarını ziyaret etti
17 Nisan 2017 Pazartesi, 15:50:38 | Güncelleme: 16:17:58
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 24.yılında 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal için düzenlenen anma törenine katıldı. Erdoğan, daha sonra Adnan Menderes ve Necmettin Erbakan'ın da mezarlarını ziyaret etti
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Törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'da eşlik etti.
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Turgut Özal'ın eşi Semra Özal, çocukları Ahmet ve Efe Özal, diğer aile fertleri, gelini ve torunları tören alanında Erdoğan ile görüştü.
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Törene, tekerlekli sandalyeyle katılan merhum Cumhurbaşkanı Özal'ın eşi Semra Özal, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşinin vefatının üzerinden 24 yıl geçtiğini belirterek "Acısı gittikçe artıyor ve çoğalıyor. Bilmiyorum ne yapacağım, çok zor. Allah razı olsun Cumhurbaşkanı bizi hiç bırakmıyor, her zaman hatırımızı sorar, arar. Eksik olmasın. Bugün de 'geleceğim' dedi. Çok memnun oldum." diye konuştu.
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Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasıyla ilgili soru üzerine ise Özal, başkanlığı eşinin gündeme getirdiğini ifade ederek, sonucun hayırlı olması temennisinde bulundu.
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Tören, Turgut Özal'ın hayatı anlatılarak başladı. Sonrasında Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu.
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MENDERES VE ERBAKAN'IN KABRİNİ DE ZİYARET ETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören sonrası merhum başbakanlar Adnan Menderes'in ve Necmettin Erbakan'ın kabrini de ziyaret etti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adnan Menderes ve eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Doğan'ın kabirlerini ziyaretinin ardından TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile Merkezefendi'de bulunan Erbakan'ın kabrine geldi. Burada dualar okundu.
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Ziyaretin ardından Erdoğan'a vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan, vatandaşların yanına giderek bir süre sohbet ederken çocuklara da hediyeler verdi.
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ERDOĞAN EYÜP SULTAN'DA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eyüp Sultan Camii'ne gelerek dua etti. Çıkışta vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Vatandaşlarla sohbet etti.
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ERDOĞAN, FATİH SULTAN MEHMET'İN TÜRBESİNİ ZİYARET ETTİ
Erdoğan, Eyüp Sultan'ı ziyaretinin ardından Fatih Camisi'ne geldi.
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın eşlik ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci karşıladı.
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Erdoğan, cami avlusunda yer alan Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret edip, burada dua etti.
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İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretlerinden kareler...