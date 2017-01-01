3 | 38

Törene, tekerlekli sandalyeyle katılan merhum Cumhurbaşkanı Özal'ın eşi Semra Özal, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşinin vefatının üzerinden 24 yıl geçtiğini belirterek "Acısı gittikçe artıyor ve çoğalıyor. Bilmiyorum ne yapacağım, çok zor. Allah razı olsun Cumhurbaşkanı bizi hiç bırakmıyor, her zaman hatırımızı sorar, arar. Eksik olmasın. Bugün de 'geleceğim' dedi. Çok memnun oldum." diye konuştu.