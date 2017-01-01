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Bursa'da gömülü halde bulunan kişinin katil zanlıları yakalandı

Tarihi Cumalıkızık köyünde ot toplamaya çıkan köylü tarafından ormanlık alanda toprağa gömülü halde bulunan kişinin 2 kurşunla vurulup öldürüldüğü ortaya çıktı

17 Nisan 2017 Pazartesi, 17:00:54 Güncelleme: 17:08:04 İHA

Bursa'da geçtiğimiz hafta tarihi Cumalıkızık mahallesinde ot toplamaya çıkan bir köylü tarafından ormanlık alanda toprağa gömülü bir erkek cesedinin bulunmasının ardından harekete geçen Jandarma , cinayete kurban gittiği belirlenen 25 yaşındaki Ömer Erkmen'in katil zanlılarını yakaladı.

Edinilen bilgiye göre geçtiğimiz hafta Yıldırım ilçesindeki tarihi Cumalıkızık köyünde ot toplamaya çıkan bir köylünün ormanlık alanda toprağa gömülü bir insan eli görmesi ve ihbarda bulunması üzerine harekete geçen jandarma ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede, toprağa gömülü 30 yaşlarında bir erkek cesedi buldu. Başında 2 adet kurşun yarası bulunan ceset otopsi için Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Olay yerinde mayın dedektörü ile yapılan incelemede bulunan 2 adet mermi çekirdeği ile kopmuş haldeki bir tespihte incelenmek üzere jandarma kriminal laboratuvarına gönderildi.

İKİ ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Olayın aydınlatılması için Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından oluşturulan özel ekip, ölen kişinin kimliğini belirlemek için son iki ayda polis bölgeleri de dahil kayıp vakalarını mercek altına aldı. Cesedin 5 Mart tarihinde kaybolan 25 yaşındaki Ömer Erkmen isimli kişiye ait olduğu belirlenmesinin ardından soruşturmayı derinleştiren ekipler, olayla ilgili olabileceği değerlendirilen şahısları teknik ve fiziki takibe başladı. Gürsu ilçesindeki Toplu Konutlar bölgesinde 2 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda M.A.K.(28), F.D.(26),E.E.(26)ve A.U.(31), S.E.(35) ve Ş.E.(31) isimli 6 kişi gözaltına alındı. Zanlılar jandarmadaki sorgularının ardından geniş güvenlik önlemleri arasında adliyeye sevkedildi.

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