Cumhurbaşanı Recep Tayyip Erdoğan, 2017 Referandum sonrasında Beştepe'de halka hitap ediyor.

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"Ülkemizin ve milletimizin önünde yeni bir dönem açan anayasa değişikliğinin bir kez daha hayırlı olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Tercihlerini 'evet' olarak sandığa yansıtan tüm vatandaşlarıma, yurt dışındaki vatandaşlarıma ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum"

"ARTIK TARTIŞMALAR BİTMİŞTİR"

"Her zaman ifade ettiğim gibi bizim için asıl olan milletin ne dediğidir. Milli iradenin ne yönde tezahür ettiğidir. 25 milyon 200 bine yakın vatandaşın tercihi ile anayasa değişikliği kabul edilmiştir. Dolayısıyla artık bu konuyla ilgili tüm tartışmalar bitmiştir. Türkiye tarihinin en büyük oy sayısıyla kabul edilen anayasa değişikliği ile gelen yenilikler tüm milletimizin hizmetindedir"

"SEÇİM SONRASI BELİRSİZLİKLER GERİDE KALDI"

"Anayasa değişikliği ile milletimiz yeni bir yönetim sistemine, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçme kararını vermiş oldu. Bundan rahatsız olanlar olacak. Onları biliyorsunuz zaten. Türkiye artık seçimlerden sonra yaşadığı belirsizlikleri geride bıraktı. Önümüzdeki ilk seçimlerden itibaren Kasım 2019, onun önünde Mart 2019 yerel seçimler. Artık karar milletin."

BAŞBAKAN YILDIRIM: YENİ BİR YOLUN BAŞLANGICINDAYIZ

Cumhurbaşkanı'nın konuşmasından önce açıklamalarda bulunan Binali Yıldırım şu ifadeleri kullandı;

"Halkoylamasında milli irade bir kez daha tecelli etmiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi halkımız tarafından kabul edilmiştir. Anayasa değişikliğine ve yeni hükümet sistemine 'Evet' diyen milletimizin kararı, başımızın tacıdır. Değişime 'Evet' diyen, milli iradeyi bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Bütün milletimizi coşkuyka alkışlıyorum. Halkımızın sözünün üzerinde hiçbir söz yoktur. Biz halkın ve milletin emanetini taşıyoruz. Şimdi milletin aldığı karar gereği yeni bir yolun başlangıcındayız.

"MİLLETİMİZ DEMOKRASİYE DEVAM DEMİŞTİR"

"Geleceğe güven içinde gitmek için milletimizin güvenini kazanmış siyasi irade olarak vatandaşlarımızın ve Türkiye'nin hizmetinde olacağız. Bize duyulan güven için tekrar şükranlarımı sunuyorum. Yapmamız gereken, aldığımız emaneti layıkıyla yerine getirmektir. Milletimiz önümüze yeni bir yol haritası koydu. Onun işaret ettiği yönde yürümeye devam edeceğiz. Halkoylamasında milletin verdiği mesaj açıktır, nettir, bütün tartışmaları halkımız sandıkta bitirmiştir"

"Millet demokrasiye bir kez daha devam demiş, Doğu ve Güneydoğu bölgesindeki vatandaşlarımız özellikle terörle mücadeleye kararlılıkla devam mesajını vermek suretiyle gereken desteği göstermişlerdir. Türkiye'nin demokrasisini tartışma konusu yapanlar mahcup olmuştur. Türkiye'yi gölgelemek, itibarını yaralamak isteyenleri halkımız mahcup çıkarmıştır. Referandum zafer ve hezimet diye anlatılmamalıdır. Bu oylamanın kaybedeni yoktur."