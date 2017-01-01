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İzmir Aliağa'daki demir çelik fabrikasında patlama: 5 yaralı

İşçilerin ocakta demir erittiği esnada patlama meydana geldi. Olayda ilk bilgilere göre 5 işçi yaralandı

17 Nisan 2017 Pazartesi, 19:54:44 Güncelleme: 20:13:18 İHA

İzmir'in Aliağa ilçesinde bir demir çelik fabrikasında meydana gelen patlama sonucunda 5 işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre patlama, Aliağa ilçesindeki bir demir çelik fabrikasında akşam saatlerinde meydana geldi. İşçilerin ocakta demir erittiği esnada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 5 işçi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. İşçiler, Aliağa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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