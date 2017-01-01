Denizli'de cesedi bulunan kadının sırrı çözüldü!

Denizli'nin Sarayköy İlçesi'nde, karayolu kenarında önce çantası ardından cesedi bulunan kadının 50 yaşındaki Ulviye Yılmaz olduğu belirlendi. Otomobiliyle Yılmaz'a çarptıktan sonra olay yerinden kaçan sürücü M.E., sanayi sitesinde aracını tamir ettirirken yakalandı.



Sazak Mahallesi Denizli- Buldan Karayolu'nda temizleme çalışması yapan işçilerden Hasan Akbulut, bugün saat 10.00'da, yol kenarında bir kadın çantası olduğunu gördü. Kamyonetle karayolu kenarında duran işçiler, çantanın kime ait olduğunu belirlemek için içine baktıkları sırada, çantanın yaklaşık 10 metre altında kadının cesedini gördü. Kadının yaşayıp, yaşamadığına bakan işçiler, daha sonra jandarma ve sağlık ekiplerini çağırdı. Gelen acil sağlık ekibi, kimliği belirsiz kadının gece saatlerinde öldüğünü belirledi.



KAÇAN SÜRÜCÜ OTOMOBİLİNİ TAMİR ETTİRİRKEN YAKALANDI



Jandarma soruşturma başlatırken, Cumhuriyet Savcısı da inceleme yaptı. Olay yerinde detaylı inceleme yapan jandarma ekipleri, 30-35 yaşlarındaki kadına ait bir kimlik bulamadı. Otomobiliyle Yılmaz'a çarptıktan sonra olay yerinden kaçan sürücü M.E., sanayi sitesinde aracını tamir ettirirken yakalandı.



İŞÇİLER ÖNCE ÇANTASINI ARDINDAN DA CESEDİNİ BULDU



Talihsiz kadının cesedi, otopsi için Sarayköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor. Karayolu temizleme işçisi Hasan Akbulut, kadının önce çantasını, ardından da cesedini bulduklarını, daha sonra jandarma ekiplerine haber verdiklerini söyledi.

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