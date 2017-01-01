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ABD Dışişleri'nden referandum açıklaması

Anayasa değişikliğine ilişkin referandum sonrasında ABD Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yaptı

17 Nisan 2017 Pazartesi, 20:30:41 Güncelleme: 20:33:03 AA

ABD Dışişleri Bakanlığı, 16 Nisan anayasa değişikliği halk oylamasıyla ilgili açıklamasında, milyonlarca seçmenin tercihini yaptığına işaret edilerek, "Her iki taraftan seçmenleri ve tarafları, Türkiye'nin geleceği için beraber çalışmaya odaklanmaya ve anlamlı bir siyasi diyalogu sürdürmeye teşvik ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Bakanlık Geçici Sözcüsü Mark Toner'a atfen yapılan yazılı açıklamada Türkiye'de dün yapılan halk oylaması değerlendirildi.

Pazar günü Türkiye'deki milyonlarca seçmenin sandığa giderek tercihini yaptığı ifade edilen açıklamada, "Her iki taraftan seçmenleri ve tarafları, Türkiye'nin geleceği için beraber çalışmaya odaklanmaya ve anlamlı bir siyasi diyalogu sürdürmeye teşvik ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) oylamayla ilgili ilk değerlendirme raporuna da atıf yapılan açıklamada, teşkilatın raporunda yer alan endişelerin not edildiği ve birkaç hafta sürecek nihai raporun da bekleneceği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, "ABD, (Türkiye ile) ikili ilişkilerimizi güçlendirmeye olan bağlılığını sürdürmekte, hukukun üstünlüğü ile özgür medyanın asli olduğu Türkiye'deki demokratik gelişimi desteklemeye devam etmektedir." denildi.

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