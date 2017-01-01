THY'nin Burkina Faso uçağına yıldırım isabet etti

Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Burkina Faso seferini yapan yolcu uçağına kalkıştan kısa bir süre sonra yıldırım isabet etti.

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, Türk Hava Yolları'nın İstanbul'dan Burkina Faso Başkenti Ouagadougou seferini yapan TK-537 sefer sayılı TC-JYP kuyruk tescilli Boeing 737-900 ER tipi yolcu uçağına kalkıştan kısa bir süre sonra yıldırım isabet etti.



Olay üzerine uçağın kaptan pilotu Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesiyle irtibata geçerek geri döneceğini söyledi. Bunun üzerine Marmara Denizi'ne fazla yakıtını boşaltılmasıyla normal iniş ağırlığına gelen THY uçağı saat 20.45'de Atatürk Havalimanı'na sorunsuz bir iniş yaptı.



Uçak bakım için hangara çekilirken, yolcular başka bir uçakla Ouagadougou'ya gönderileceği öğrenildi.