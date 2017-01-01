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Adana'daki kalaşnikoflu saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İki aile arasındaki alacak-verecek meselesinin kan davasına dönüşmesinin ardından bugün gerçekleştirilen saldırıda 1 kişi öldü, 1'i çocuk 2 kişi ağır yaralandı

17 Nisan 2017 Pazartesi, 21:52:14 Güncelleme: 21:57:13 HABERTURK.COM

Adana'da iki aile arasında 1 yıl önce başlayan "kan davası"nda 1 kişi öldü. Geçtiğimiz yıl silahlı çatışmada ölen kişinin yakınları, diğer aile bireylerinin bulunduğu otomobili uzun namlulu silahlarla taradı. Olayda 56 yaşındaki Müslüm Üzer öldü, oğlu ve torunu da yaralandı.

Gazete Habertürk'ten Beycan Üçkardeş'in haberine göre, ilk olay 22 Temmuz 2016'da Adana merkez ilçe Yüreğir'e bağlı Doğankent Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında alacak verecek meselesi bulunan her ikisi de Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'nden Adana'ya göç eden Altınyüzük ile Üzer aileleri önce tartışmış daha sonra da silahlı çatışmaya girmişti.

Çatışmada; Ali Altınyüzük ve Hacı Gizligöl hayatını kaybetmişti. Olayda ayrıca 6 kişi de yaralanmıştı. İddiaya göre yaşanan bu olay her iki aile arasında kan davasına dönüştü.

"KURŞUN YAĞMURUNA TUTTULAR"

Olayı kan davasına çeviren diğer aile bireylerinin yakınları; saat 18.00 sıralarında geçtiğimiz yıl ki çatışma sonrası gözaltına alınan, fakat cinayetlerle bir ilgisinin olmadığı tespit edildiği için serbest bırakılan Üzer ailesinin fertlerinin bulunduğu otomobili taradılar.

Karataş Yolu üzerinden Adana'ya giden otomobil, Taşçı Köyü Kavşağı'nda kalaşnikof tüfekle tarandı. Saldırıda 56 yaşındaki Müslüm Üzer öldü, oğlu 32 yaşındaki Orhan ve torunu 9 yaşındaki Hüseyin Üzer ağır yaralandı.

"GÜVENLİK KAMERALARI GÖRÜNTÜLEDİ"

Saldırganlar otomobillerle kaçarak izini kaybettirdi. Olay yerinde inceleme başlatan polis, boş kovanları ve delilleri topladı. Olay yerindeki güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından saldırgan oldukları öne sürülen karşı ailenin yakınlarından 3 kişi gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

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