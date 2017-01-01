17 Nisan 2017 Pazartesi, 22:11:17 | Güncelleme: 22:43:10
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Adana'da iki aile arasında 1 yıl önce başlayan "kan davası"nda 1 kişi öldü. Geçtiğimiz yıl silahlı çatışmada ölen kişinin yakınları, diğer aile bireylerinin bulunduğu otomobili uzun namlulu silahlarla taradı.
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Olayda 56 yaşındaki Müslüm Üzer öldü, oğlu ve torunu da yaralandı.
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"ALACAK VERECEK DAVASI KAN DAVASINA DÖNDÜ"
Habertürk Haber Merkezi'nden Beycan Üçkardeş'in haberine göre, ilk olay 22 Temmuz 2016'da Adana merkez ilçe Yüreğir'e bağlı Doğankent Mahallesi'nde meydana geldi.
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Aralarında alacak verecek meselesi bulunan her ikisi de Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'nden Adana'ya göç eden Altınyüzük ile Üzer aileleri önce tartışmış daha sonra da silahlı çatışmaya girmişti.
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Çatışmada; Ali Altınyüzük ve Hacı Gizligöl hayatını kaybetmişti. Olayda ayrıca 6 kişi de yaralanmıştı. İddiaya göre yaşanan bu olay her iki aile arasında kan davasına dönüştü.
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"KURŞUN YAĞMURUNA TUTTULAR"
Olayı kan davasına çeviren diğer aile bireylerinin yakınları; saat 18.00 sıralarında geçtiğimiz yıl ki çatışma sonrası gözaltına alınan, fakat cinayetlerle bir ilgisinin olmadığı tespit edildiği için serbest bırakılan Üzer ailesinin fertlerinin bulunduğu otomobili taradılar.
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Karataş Yolu üzerinden Adana'ya giden 01 DHR 78 plakalı otomobil, Taşçı Köyü Kavşağı'nda kalaşnikof tüfekle tarandı. Saldırıda 56 yaşındaki Müslüm Üzer öldü, oğlu 32 yaşındaki Orhan ve torunu 9 yaşındaki Hüseyin Üzer ağır yaralandı.
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"GÜVENLİK KAMERALARI GÖRÜNTÜLEDİ"
Saldırganlar otomobillerle kaçarak izini kaybettirdi. Olay yerinde inceleme başlatan polis, boş kovanları ve delilleri topladı.
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Olay yerindeki güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından saldırgan oldukları öne sürülen karşı ailenin yakınlarından 3 kişi gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.