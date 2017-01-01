17 NİSAN 2017
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Adana'da kavşakta otomobili kaleşnikofla taradılar

17 Nisan 2017 Pazartesi, 22:11:17

  • 1 Adana'da kavşakta otomobili kaleşnikofla taradılar
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    Adana'da iki aile arasında 1 yıl önce başlayan "kan davası"nda 1 kişi öldü. Geçtiğimiz yıl silahlı çatışmada ölen kişinin yakınları, diğer aile bireylerinin bulunduğu otomobili uzun namlulu silahlarla taradı. 

  • 2 Adana'da kavşakta otomobili kaleşnikofla taradılar
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    Olayda 56 yaşındaki Müslüm Üzer öldü, oğlu ve torunu da yaralandı. 

  • 3 Adana'da kavşakta otomobili kaleşnikofla taradılar
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    "ALACAK VERECEK DAVASI KAN DAVASINA DÖNDÜ"

    Habertürk Haber Merkezi'nden Beycan Üçkardeş'in haberine göre, ilk olay 22 Temmuz 2016'da Adana merkez ilçe Yüreğir'e bağlı Doğankent Mahallesi'nde meydana geldi. 

  • 4 Adana'da kavşakta otomobili kaleşnikofla taradılar
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    Aralarında alacak verecek meselesi bulunan her ikisi de Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'nden Adana'ya göç eden Altınyüzük ile Üzer aileleri önce tartışmış daha sonra da silahlı çatışmaya girmişti.

  • 5 Adana'da kavşakta otomobili kaleşnikofla taradılar
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    Çatışmada; Ali Altınyüzük ve Hacı Gizligöl hayatını kaybetmişti. Olayda ayrıca 6 kişi de yaralanmıştı. İddiaya göre yaşanan bu olay her iki aile arasında kan davasına dönüştü.

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