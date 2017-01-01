17 NİSAN 2017
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Mersin'de Suriyelilerle belde halkı arasında gerilim

17 Nisan 2017 Pazartesi, 22:31:56 HABERTURK.COM

Taş ve sopalarla sokağa indiler!

  • 1 Mersin'de Suriyelilerle belde halkı arasında gerilim
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    Mersin'in Merkez Akdeniz İlçesi Adanalıoğlu Beldesi'nde Suriyeliler ile bölge sakinleri arasında başlayan tartışma kısa sürede gerginliğe dönüştü

  • 2 Mersin'de Suriyelilerle belde halkı arasında gerilim
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    Gazete Habertürk'tek Beycan Üçkardeş'in haberine göre, tarım işçisi olarak çalışan Suriyelilerle belde sakinleri arasında taşlı sopalı kavga çıkarken, olaylarda yaralananlar oldu. Çevik kuvvet ekipleri kavgaya müdahale ederken, Suriyeliler otobüslerle bölgeden tahliye edildi.

  • 3 Mersin'de Suriyelilerle belde halkı arasında gerilim
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    TARTIŞTIĞI GENCİ SERALARDA ARADILAR

    Akdeniz İlçesi Adanalıoğlu Beldesi'nde Suriyelilerle bölge sakinleri arasındaki taşlı sopalı kavga iddiaya göre şöyle gelişti:

  • 4 Mersin'de Suriyelilerle belde halkı arasında gerilim
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    Dün belde sakinlerinden bir kişi ile tarım işçiliği yapan Suriyeli bir işçi arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası akşam saatlerinde çadırlarda kalan ve tarım işçiliği yapan yaklaşık 100 Suriyeli gündüz tartışan genci seralarda aradı.

  • 5 Mersin'de Suriyelilerle belde halkı arasında gerilim
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    Tartıştığı genci bulamayan Suriyeli grup, bu kez genci bulmak için köy merkezine gittiler. Burada köylülerle Suriyeli grup arasında önce gerginlik yaşandı, ardından da taşlı sopalı kavga başladı. Kavgada yaralananlar olurken, evler ve araçlar zarar gördü.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 40 dakika önce
    Bunlar işin cıvığını çıkarmaya başladılar artık.Verin derslerini otursunlar yerlerine misafirliklerini bilsinler.!
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