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Tartıştığı genci bulamayan Suriyeli grup, bu kez genci bulmak için köy merkezine gittiler. Burada köylülerle Suriyeli grup arasında önce gerginlik yaşandı, ardından da taşlı sopalı kavga başladı. Kavgada yaralananlar olurken, evler ve araçlar zarar gördü.