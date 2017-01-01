Mersin'de Suriyelilerle belde halkı arasında gerilim
17 Nisan 2017 Pazartesi, 22:31:56 | Güncelleme: 22:35:25
HABERTURK.COM
Taş ve sopalarla sokağa indiler!
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Mersin'in Merkez Akdeniz İlçesi Adanalıoğlu Beldesi'nde Suriyeliler ile bölge sakinleri arasında başlayan tartışma kısa sürede gerginliğe dönüştü
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Gazete Habertürk'tek Beycan Üçkardeş'in haberine göre, tarım işçisi olarak çalışan Suriyelilerle belde sakinleri arasında taşlı sopalı kavga çıkarken, olaylarda yaralananlar oldu. Çevik kuvvet ekipleri kavgaya müdahale ederken, Suriyeliler otobüslerle bölgeden tahliye edildi.
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TARTIŞTIĞI GENCİ SERALARDA ARADILAR
Akdeniz İlçesi Adanalıoğlu Beldesi'nde Suriyelilerle bölge sakinleri arasındaki taşlı sopalı kavga iddiaya göre şöyle gelişti:
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Dün belde sakinlerinden bir kişi ile tarım işçiliği yapan Suriyeli bir işçi arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası akşam saatlerinde çadırlarda kalan ve tarım işçiliği yapan yaklaşık 100 Suriyeli gündüz tartışan genci seralarda aradı.
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Tartıştığı genci bulamayan Suriyeli grup, bu kez genci bulmak için köy merkezine gittiler. Burada köylülerle Suriyeli grup arasında önce gerginlik yaşandı, ardından da taşlı sopalı kavga başladı. Kavgada yaralananlar olurken, evler ve araçlar zarar gördü.
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ÇEVRE KÖYLERDEN İNSANLAR OLAY YERİNE AKIN ETTİ
Köyün Suriyeliler tarafından basıldığı ihbarı üzerine bölgeye çevik kuvvet polisi yönlendirildi. Kavgayı duyan çok sayıda çevre sakini de olay yerine akın etti.
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Yüzlerce kişinin birbirine girdiği kavgayı olay yerine ulaşan polis ekipleri ayırdı. Polis iki grup arasında etten duvar örüp, güvenlik önlemi aldı.
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Mersin Büyükşehir Belediyesi de olay yerine 4 otobüs gönderdi.
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Otobüslerle çadırlarda kalan Suriyeliler bölgeden tahliye edildi. bölgedeki gerginlik ve polisin güvenlik önlemi sürüyor.