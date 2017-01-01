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Antayla operasyon kredi kartları dolandırıcıları
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Antayla'da başkalarına ait kredi kartlarıyla fatura ödeyen 3 kişi tutuklandı

Antalya merkezli üç ilde düzenlenen operasyonda, başkalarının kredi kartı bilgilerini kullanıp fatura ödeme yapan 3 kişi tutuklandı

18 Nisan 2017 Salı, 05:11:41 Güncelleme: 05:19:49 AA

Antalya merkezli üç ilde gerçekleştirilen operasyonda, başkalarına ait kredi kartlarının bilgilerini kullanarak fatura ödemesi yaptığı belirlenen dolandırıcılık şüphelisi 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son günlerde bazı kişilerin kredi kartlarından bilgileri dışında internet, telefon, elektrik gibi faturaların ödendiği yönündeki şikayetler üzerine Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.

Ekiplerin 6 ay süren çalışmaları sonucu 4 şüphelinin bazı illerde komisyon karşılığı anlaştıkları fatura ödeme merkezleri aracılığıyla kendilerine ait sistem üzerinden topladıkları fatura ödemelerini internet ve sesli yanıt sisteminden (IVR) başkalarına ait banka ve kredi kartı bilgilerini kullanarak yaptığı belirlendi.

Zanlılar, Antalya'nın Kemer ilçesi, Bursa ve Artvin'de düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

35 BİN KİŞİNİN KREDİ KARTI BİLGİLERİNİ KOPYALAMIŞLAR

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçları ile üst aramalarında çok sayıda fatura ödemesine ait dekontla dijital materyal ele geçirildi. Bunların incelenmesi sonucu şu ana kadar yaklaşık 35 bin kişinin kredi kartı bilgilerinin kopyalandığı tespit edildi.

Dolandırıcılık zanlılarının iki şirket üzerinden şimdiye kadar yaklaşık 200 bin fatura ödemesini yaptığı, bunların toplam tutarının 75 milyon liraya yakın olduğu da saptandı.

Polis, bu tutarın ne kadarlık kısmının şüphelilerin ele geçirdiği kart bilgileriyle ödendiğini araştırıyor.

Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü mahkemece tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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