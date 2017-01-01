Devlet Bahçeli: YSK'ya açık çağrım, eğer imkan varsa...

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli'nin açıklamaları:

"Türk milleti iradesini göstermiş, yeni bir dönemin kapısını aralamıştır. Demokrasi hayatımızda bir milat, siyasi tarihimizde bir dönüm noktasıdır. Milliyetçi Hareket başladığı bir işi yarım bırakmamış, verdiği sözün altında kalmamıştır. Bu ülke için ettiğimiz yeminler tutulmuştur. Bizde hile arayan 16 Nisan'da hüsrana uğramıştır.

Vicdanımız rahat, gönlümüz müsterihtir. Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve benim ilkelerimiz doğrultusunda Evet dedik, bundan sonra da aynı kararlılığı sürdüreceğiz. Artık sistem tartışmaları, fiili karmaşa sona ermiştir. Neyi hedeflemişsek birer birer hayata geçmiştir. 16 Nisan referandumun sonuçlarına göre milletin ayağındaki prangalar söküp atılmıştır.

16 Nisan'da destan yazan Türk milletiyle iftihar ediyorum. Milletimize en derin şükranlarımı sunuyorum. 16 Nisan'a kadar üstün bir gayretle çalışan, kısıtlı imkanlarla çalışan dava arkadaşlarımıza ve tüm parti teşkilatımıza teşekkür ediyor. Sayın Cumhurbaşkanına, sayın Başbakan'a, AK Parti'ye gönül vermiş kardeşlerime teşekkür ediyorum. 16 Nisan'ın kazanan ve kaybedenleri bellidir. Kazanan Türk milletidir, kazanan tüm vatandaşlarımızdır, kazanan Türkiye'dir. Kaybedenler kulübü ise oldukça karışık, kalabalık ve karmaşıktır. FETÖ yerle bir olmuş, PKK hapı yutmuş, PYD/YPG kaybetmiş, HDP dağılmış, DHKP-C darbe yemiştir. CHP ise yine baltayı taşa vurmuştur.

Bir ara bıyık altından gülenler, şeytanla bile aynı kareye girecek kadar gözlerini hırs bürüyenler 16 Nisan'da silinip gittiler. 16 Nisan 80 milyonun demokrasi zaferidir, milli bir uyanıştır. Bunu görmek ahlaken bir mecburiyettir. Bu zaferi gölgelemeye çalışanlar, mahşeri vicdanda mahkum olacaktır. Türk milleti 16 Nisan günü sandık başına giderek, anayasa değişikliklerine olur vererek bu bahsi açılmamak üzere kapamıştır. Sistem tartışmaları tedavülden kalkmıştır. 16 Nisan'da seçim yapılmamış, partiler oylanmamıştır. Yalnızca anayasa değişikliği ile ilgili milettimize müracaat edilmiştir. Bir kaşık suda fırtına koparıp, 16 Nisan'ı hazmedemeyenler karanlık çevrelerdir. Ortadaki demokratik tabloya saygı ve riayet gerekirken, kriz tetikçileri harekete geçmiştir. Halkoylamasında yüzde 50 artı 1'e ulaşan tercih meşrudur, hukukidir.

Kaos lobisi ar damarı çatlamışçasına faaliyettedir. Yerli ve yabancı odaklar son kozlarını oynamaktadır. Bildik ve tanıdık simalar kargaşaya çanak tutmaktadır. 16 Nisan'da millet tarafından boğulduklarından haberleri yoktur. 16 Nisan akşamı, sandıkların açılıp sonuçların açıklanmasıyla birlikte, bir kısım kimliksiz, kişiliksiz provokatör MHP'yi hedef almıştır. Utanmasalar, 81 ilde kurulan tüm sandıklara hangi partiden oy geldiğini anlatmaya çalışacaklardı. Allahtan bu kadar alçalmayı başaramadılar. Yine de bulanık suda balık avlamak için küflü oltalarını salladılar. Partimize gönül veren kardeşlerimizin yüzde 80'inin oy vermediğini ahlaksızca söylediler. Milliyet Gazetesi'nde köşesi bulunan bir ezik, 'Referadumun kaybedeni MHP, MHP'yi zor günler bekliyor' yazmış. Sen necisin bre ahlaksız, bre kemiksiz. Tabanımızın yüzde 80'i hayır demiş. Bizde taban yoktur, dava arkadaşlarımız vardır diyoruz, kafa var almıyor, sanırsınız bidon. Bir başkası çıkmış, bundan sonra bölünmüş MHP vardır diyor. Açık çağrımdır, YSK bir çalışma yapmalıdır. Eğer imkan varsa, Evet ve Hayır oyu veren vatandaşlarımızın hangi partiye oy verdiği anlaşılmalıdır.

FETÖ'yü hesaba katan yoktur, kripto damarı gören yoktur, MHP'ye yüklenilmektedir. Pensilvanyalı hainle kimin hatıra fotoğrafı varsa, kimler bir zamanlar yanak yanağa ise şimdi de MHP'ye saldıranlar onlardır. Bunların maskeleri kimseyi aldatmamalıdır. Hale aidiyetleri belirgindir. Bunların gözleri Pensilvanya'da, ederleri 1 dolardır. Bunlar Evet kararının sandıktan çıkmasından sonra çılgına dönmüşlerdir. Kalan son nefesleriyle MHP'yi taşa tutmuşlardır. İftira ve ithamlarında çırpına çırpına perişan olacaklardır. Aziz dava arkadaşlarımın büyük bir çoğunluğu Türkiye için Evet demiştir. FETÖ için PKK için Hayır diyenler bunu anlayamaz. Bu korkak ve işbirlikçilerin korkusu büyüyen milli birlik şuurudur. İplerini tutan efendileri de aynı akıbete mecbur kalacaktır.

16 Nisan aynı zamanda olgunluk imtihanıdır. Türkiye'de yeni bir dönem başlamıştır. Ülkemizde hükümet sistemi 16 Nisan itibariyle değişmiştir. AGİT'in açıklamaları, 16 Nisan'da alınan sonuca yönelik kuşkulu tavrın geldiği noktayı özetlemektedir. Batı 16 Nisan'dan sonra da milli iradeyle hesaplaşmak için her fırsatı kullanacaktır. Yanlış hesap varsa, Türk milletinin azametiyle karşılaşcaktır. Bir başka tartışma da YSK'yı hedef almaktadır. Mühürsüz pusulalar konusunda YSK gerekli açıklamaları yapmıştır.

Sandıktan sonuç alamayanlar şanslarını masabaşında denemektedir. Demokrasiden umudu kesenler sokağa oynamaktadır. Türk milleti bunlara pabuç bırakmaz. Paralı askerleri asla affetmez. Kabul etseler de etmeseler de 16 Nisan'da milletimiz Evet demiştir. Fiili durum bitti mi, bitti, sistem değişti mi, değişti. O zaman mesele bitmiş, ülkemizin önü açılmıştır. Güveler elbiseyi nasıl kemiriyorsa, kıskançlık da bu Hayır kumpanyasında toplananları yiyip bitirecektir.

Egemenliğin sahibi aziz milletimiz son sözün de sahibidir. Millet ne derse, boynumuz kıldan incedir. Türk milleti rotayı çizmiş, defteri kapatmıştır. Bu hepimiz için bir demokrasi dersidir. Bu dersten çakanlar ise yok hükmündedir ve hiç de olmayacaktır. 16 Nisan'dan sonra yeni sistemin işlerlik kazanması 2019'da yapılacak seçimlerden sonra olacaktır. MHP, önümüzdeki yeni dönemde TBMM'de üzerine düşen her şeyi yapacaktır. Uyum yasaları konusunda sorumluluğumuzu samimiyetle yerine getireceğiz. Bundan sonra omuzlarımızdaki yük daha da ağırlaşacaktır.

Siyasi cepheleşmeleri bitirmeli, yapay anlaşmazlıkları çözmeliyiz. Ayrılıkta hayır yoktur, kavganın sonu yoktur. Gün birlikte olma günüdür. 16 Nisan halkoylaması, siyasi partilere ayrı ayrı mesaj da vermiştir. Uzlaşmadan kaçmak, Türkiye'ye kötülüktür. Bir olalım, zalimlere birlikte direnelim. Unutmayalım ki biz Türk milletiyiz. Biz Türk vatanının ebedi sahipleriyiz. Devlet için Evet, millet için Evet, Türklüğün bekası için Evet. Bu Evetler sonsuza kadar bizimledir.