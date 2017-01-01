CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, partiye ulaşan ihlal iddialarıyla ilgili görüşmede bulunmak üzere, bugün 12.30'da Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven'i ziyaret edecek.
Aksünger, AA muhabirine yaptığı açıklamada, CHP'nin kendi örgütünden gelen ıslak imzalı sandık sonuç tutanaklarını sistemlerine girdiklerini belirtti.
Örgütlerinin girdiği verileri YSK sonuçlarıyla karşılaştırma işlemlerinin sürdüğünü aktaran Aksünger, bugün içinde itirazların yapılacağını bildirdi.
Bugün 12.30'da YSK Başkanı Güven'i ziyaret edeceğini vurgulayan Erdal Aksünger, şunları söyledi:
"Sandık bazlı demiyorum, şu anda bize 10 binden fazla okuldan gelen ihlal söz konusu. 57 bin okulun 10 bin 900 tanesinde ihlal yaşanmış. İş artık başka bir boyuta geçti. Bu konular bireysel itirazların ötesinde artık. Halk da bireysel itirazlarını mutlaka yapacaktır, halkın böyle bir hakkı var. Anayasa ve yasalardan kaynaklanan direnme hakkını herkes kullanacaktır."
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Misafir 51 dakika öncebunlar ne biçim parti arkadaş.oran % 99,999 çıksa dahi bunlar gidip SYK yine gider itiraz ederlerdi. her şeye muhalef partisinin boş şeyler ile uğraşacağına ekoniye nasıl katkılar sunarız önerilerini bekler idim.bu boş laflara karnımız tok.00
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Misafir 1 saat öncehadi ordan , 10 binden fazla okulda ihlal varmış, kuş uçurtmadılar be sandıklarda sanki biz görmedik00
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Misafir 1 saat öncekuyua bir taş atıyorlar çıkarması günler alıyor , olan akıllılara oluyor00
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Misafir 1 saat önceBELLİ OLMAZ YALVARIRSAN OLUR BELKİ00