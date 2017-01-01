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Erdal Aksünger
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CHP'li Aksünger, YSK Başkanı Güven'le görüşecek

Partiye ulaşan ihlal iddialarıyla ilgili görüşmede bulunacak

18 Nisan 2017 Salı, 10:34:44 Güncelleme: 10:46:42 AA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, partiye ulaşan ihlal iddialarıyla ilgili görüşmede bulunmak üzere, bugün 12.30'da Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven'i ziyaret edecek.

Aksünger, AA muhabirine yaptığı açıklamada, CHP'nin kendi örgütünden gelen ıslak imzalı sandık sonuç tutanaklarını sistemlerine girdiklerini belirtti.

Örgütlerinin girdiği verileri YSK sonuçlarıyla karşılaştırma işlemlerinin sürdüğünü aktaran Aksünger, bugün içinde itirazların yapılacağını bildirdi.

Bugün 12.30'da YSK Başkanı Güven'i ziyaret edeceğini vurgulayan Erdal Aksünger, şunları söyledi:

"Sandık bazlı demiyorum, şu anda bize 10 binden fazla okuldan gelen ihlal söz konusu. 57 bin okulun 10 bin 900 tanesinde ihlal yaşanmış. İş artık başka bir boyuta geçti. Bu konular bireysel itirazların ötesinde artık. Halk da bireysel itirazlarını mutlaka yapacaktır, halkın böyle bir hakkı var. Anayasa ve yasalardan kaynaklanan direnme hakkını herkes kullanacaktır."


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YORUMLAR 4
  • Misafir 51 dakika önce
    bunlar ne biçim parti arkadaş.oran % 99,999 çıksa dahi bunlar gidip SYK yine gider itiraz ederlerdi. her şeye muhalef partisinin boş şeyler ile uğraşacağına ekoniye nasıl katkılar sunarız önerilerini bekler idim.bu boş laflara karnımız tok.
  • Misafir 1 saat önce
    hadi ordan , 10 binden fazla okulda ihlal varmış, kuş uçurtmadılar be sandıklarda sanki biz görmedik
  • Misafir 1 saat önce
    kuyua bir taş atıyorlar çıkarması günler alıyor , olan akıllılara oluyor
  • Misafir 1 saat önce
    BELLİ OLMAZ YALVARIRSAN OLUR BELKİ
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