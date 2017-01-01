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Antalya'da bombalı eylem hazırlığındaki 5 DEAŞ'lı tutuklandı

Kalabalık yerlerde bombalı eylem gerçekleştirme hazırlığında oldukları öne sürülen şüphelilerden bazılarının kaldığı evlerde patlayıcı düzenekleri de ele geçirildi

18 Nisan 2017 Salı, 10:54:18 Güncelleme: 10:54:25 DHA

Antalya'da, referandum öncesi bombalı eylem yapmayı planladıkları iddia edilen aralarında Rus, Fas, Ukrayna ve Suriyelilerin de bulunduğu terör örgütü DEAŞ üyesi 5 kişi tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, referandum öncesinde terör örgütü DEAŞ tarafından bombalı eylem yapılacağı istihbaratı üzerine belirlenen adreslere nisan ayı başında eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda DEAŞ ile bağlantısı olduğu iddia edilen aralarında Rus, Fas, Ukrayna ve Suriyeliler'in de bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Kalabalık yerlerde bombalı eylem gerçekleştirme hazırlığında oldukları öne sürülen şüphelilerden bazılarının kaldığı evlerde patlayıcı düzenekleri de ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları dün tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü savcılık sorgularının ardından serbest bırakılırken, 5'i çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

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