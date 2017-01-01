18 NİSAN 2017
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patenci gençler
GÜNDEM

E-5'te patenci gençlerin ölümüne yolculuğu kamerada

Beylikdüzü'nde 8 patenci genç hem trafiği hem kendi hayatlarını tehlikeye attı. E-5 Karayolu üzerinde araçların arasında hızla ilerleyen gençlerden biri düşerek yaralandı

18 Nisan 2017 Salı, 11:03:21 Güncelleme: 11:06:13 İHA

İstanbul Beylikdüzü D-100 Karayolunda 8 patenci gencin tehlikeli oyunu kameralara yansıdı. Yoğun trafiğe aldırış etmeden tehlikeli şekilde ilerleyen gençler hem kendilerini hem de sürücülerin hayatlarını tehlikeye soktu. Araçların arasında yokuş aşağı hızla ilerleyen gençler yürekleri ağza getirdi. Bazı sürücülerinde gençlere tepki gösterdiği görüldü.

PATENCİ GENCİN DÜŞÜŞÜ KAMERADA

Yoğun trafikte hızla ilerleyen patenli gençlerlerden biri kontrolünü kaybederek düştü, sürüklenen genç yol kenarındaki beton bariyere çarpmaktan son anda kurtuldu.

HEM SUÇLU HEM GÜÇLÜ

Gençler bu tehlikeli yolculuğu görüntüleyen muhabire yaptıklarının tehlikeli olmadığını anlattı. Düşüp yaralanan arkadaşı için ise "Olur böyle şeyler arada" dedi. Daha sonra ise aynı genç görüntü alınmasına tepki gösterdi. Elinden yaralanan genç için arkadaşları ambulans çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından genci hastaneye götüreceği sırada bir başka gencin parmağı ambulans kapısına sıkıştı. 2 genç aynı ambulansla Avcılar Devlet Hastanesine götürüldü.

 

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