Başbakan Yıldırım: Kurucu genel başkanımızı partiye davet edeceğiz

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım, partisinin grup toplantısında 'Evet' ile sonuçlanan referandumu değerlendirdi. "Sonuçlardan sonra kimini ne kadar destek verdiğini sorgulamaya kalkmak abesle iştigaldir. Bu bir parti seçimi değildir. Millet geleceğine karar vermiştir. Sistem değişikliğine onay vermiştir, olay bitmiştir" diyen Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı partiye davet edeceklerini söyledi.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"TERCİHİ HAYIR OLAN VATANDAŞLARIMIZ DA KAZANMIŞTIR"

81 ilimizde insanlarımız barış içerisinde, yüksek bir katılımla sandıklara giderek oylarını kullanmış, tercihlerini yapmışlardır. Pazar günü sandık başına ilk kez giden genç kardeşlerimizi özellikle tebrik ediyorum. Bu halk oylamasıyla siyasi tarihimizde yeni bir sayfa açılmıştır. Katılım oranı rekor bir düzeyde olmuştur. Sandıktan çıkan bu sonuçla, Türkiye kazanmıştır, millet kazanmıştır, bu halk oylamasının kaybedeni yoktur. Kazanan sadece Evet kampansayına destek veren vatandaşlarımız değildir, tercihi Hayır olan vatandaşlarımız da 16 Nisan'da kazanan olmuştur. Çünkü Türkiye kazanmıştır, milletimiz kazanmıştır. Yüzde 81,7 Evet diyen Bayburt da yüzde 80,4 Hayır diyen Tunceli de kazançlı çıkmıştır.

"MİLLETİN SÖZÜ ÜZERİNE SÖZ SÖYLEMEK YANLIŞTIR"

Bugünden itibaren sorumluluğumuzun daha da arttığının farkındayız. Millet iradesi özgürce sandığa yansımış ve bu iş bitmiştir. Buna ana muhalefet partisi başta olmak üzere herkesin saygı duyması gerekmektedir. Milletin sözü üzerine söz söylemek yanlıştır. Vatandaşları ayrıştırmak isteyenlerin asla oyununa gelmeyeceğiz. Allah'ın izniyle kibir ve gurur nefislerimizi rehin almayacak.

"KİMİN NE KADAR DESTEK VERDİĞİNİ SORGULAMAK..."

Halk oylamasında partimiz öncülük göreviniz yerine getirdi. Tabii ki biz bu değişikliği MHP ile birlikte hazırladık, güzel bir ortak çalışma ve duruşu yerine getirdik. Sonuçlardan sonra kimini ne kadar destek verdiğini sorgulamaya kalkmak abesle iştigaldir. Bu sayın Bahçeli'nin de dediğini gibi bunu mercekle aramak lazım. Bu bir parti seçimi değildir. Millet geleceğine karar vermiştir. Sistem değişikliğine onay vermiştir, olay bitmiştir.

"KURUCU BAŞKANIMIZI PARTİYE DAVET EDECEĞİZ"

Teşekkürün en büyüğü kurucu genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a. Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin önünün açacak bu tarihi değişimi büyük bir kararlılıkla savundu. O milletimize inandı güvendi, milletimiz de ona inandı, güvendi. Bu değişiklile birlikte bazı konular hemen yürürlüğe girecek. Önce yürürülüğe girecek konulardan bir tanesi HSYK'nın yapısı, diğer bir konu da yargıda birliğin sağlanmasıdır, askeri birlik tamamane sona erdirilecek. Diğer bir husus da Cumhurbaşkanımızın AK Parti'yle ilişiğinin yeniden kurulmasındır. Resmi sonuçlar ilan edildikten sonra kurucu başkanımızı partiye davet edeceğiz.

"TÜM VATANDAŞLARIMIZIN HUKUKUNU KORUYACAĞIZ"

İstisnasız tüm vatandaşların hukukunu korumak ve savunmak siyasetimizin esası olmaya devam edecek. Bu dava birliğin ve bütünlüğün davasıdır. Bu mesele sen ben meselesi değil, Türkiye'nin meselesidir.

"ŞİMDİ İNCİNMİŞLİKLERİ BİR TARAFA BIRAKMA ZAMANI"

Devletin içerisindeki vesayet odaklarının vatandaş adına tamamen tasfiye edilmesi ve gelecek için tedbir alınması gerekiyordu. Vesayet artıklarını milletin demokrasisinin başına bela olmaktan çıkaracağız inşallah. Şimdi geleceğimiz inşa etme zamanıdır. Seçmen son sözünü söylemiştir.

"TARTIŞMALAR TADI TUZU OLDU"

Bütün muhalefet kesimine bir çağrım olacak. Tartışmalar refarandumun tadı tuzu oldu. Eveti savunanlar da, hayır diyenler de zaman zaman birbirini incitmiş olabilir. Şimdi incinmişlikleri bir tarafa bırakma, geleceği inşa etme zamanıdır. Millet kararını verdi, sonuç belli oldu. Bundan sonra hepimize düşen görev enerjimizi daha istikrarlı bir ülke olmak için harcamaktır. Sorumluluğumuz yükümüz daha da artmıştır.