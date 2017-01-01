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Başbakan Yıldırım konuşuyor

18 Nisan 2017 Salı, 11:36:54 Güncelleme: 11:46:53

Başbakan Binali Yıldırım partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları:

-81 ilimizde insanlarımız barış içerisinde, yüksek bir katılımla sandıklara giderek oylarını kullanmış, tercihlerini yapmışlardır. Pazar günü sandık başına ilk kez giden genç kardeşlerimizi özellikle tebrik ediyorum. Bu halk oylamasıyla siyasi tarihimizde yeni bir sayfa açılmıştır. Katılım oranı rekor bir düzeyde olmuştur. Sandıktan çıkan bu sonuçla, Türkiye kazanmıştır, millet kazanmıştır, bu halk oylamasının kaybedeni yoktur. Kazanan sadece Evet kampansayına destek veren vatandaşlarımız değildir, tercihi Hayır olan vatandaşlarımız da 16 Nisan'da kazanan olmuştur. Çünkü Türkiye kazanmıştır, milletimiz kazanmıştır. Yüzde 81,7 Evet diyen Bayburt da yüzde 80,4 Hayır diyen Tunceli de kazançlı çıkmıştır.

-Bugünden itibaren sorumluluğumuzun daha da arttığının farkındayız. Millet iradesi özgürce sandığa yansımış ve bu iş bitmiştir. Buna ana muhalefet partisi başta olmak üzere herkesin saygı duyması gerekmektedir. Milletin sözü üzerine söz söylemek yanlıştır. Vatandaşları ayrıştırmak isteyenlerin asla oyununa gelmeyeceğiz.

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