18 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
GÜNDEM

Beratcan'ın katili için karar verildi!

18 Nisan 2017 Salı, 12:50:36

Cinayet zanlısı Ersin Kaşıkçı'nın ifadesi kan dondurmuştu

  • 1 Beratcan'ın katili için karar verildi!
    1 | 19

    Kartal'da kaybolduktan sonra Tuzla'da ormanlık alanda cesedi bulunan Beratcan Karakütük'ün ölümüne ilişkin annesi Türkan Karakütük ve sevgilisi Ersin Kaşıkçı'nın yargılandığı davada savcı esas hakkındaki mütalaasını sundu.

  • 2 Beratcan'ın katili için karar verildi!
    2 | 19

    Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın aktardığı bilgilere göre, Ersin Kaşıkçı'nın "çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi tasarlayarak canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 14 yıla kadar hapsi talep edildi.

  • 3 Beratcan'ın katili için karar verildi!
    3 | 19

    Anne Türkan Karakütük'ün "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan yeterli ve kesin delil bulunmadığından beraatı talep edildi.

  • 4 Beratcan'ın katili için karar verildi!
    4 | 19

    Mahkeme kararını açıklamak için 15 dakika ara verdi.                       

  • 5 Beratcan'ın katili için karar verildi!
    5 | 19

    İFADESİ KAN DONDURMUŞTU

    Ersin Kaşıkçı ifadesinde, "Ellerini, ayaklarını ve ağzını koli bandıyla bantladım. Korktuğu için karşı koymadı. Minibüsün bagajına koyduktan sonra son servisimi yaptım.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300