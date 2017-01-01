Beratcan'ın katili için karar verildi!

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İlişkimiz yaklaşık 6 senedir sürüyor. Hatta Ersin evimin yakınında bir ev tuttu. Haftada 3-4 kez bu eve gidip kendisiyle ilişkiye giriyordum. Ben bu eve Beratcan'ı hiç götürmedim. Sanık ile olan ilişkimi eşim de büyük oğlum biliyordu. Ersin ile servis minibüsünde de ilişkiye girdik.