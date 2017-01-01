18 NİSAN 2017
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Beratcan'ın katili için karar verildi!

18 Nisan 2017 Salı, 12:50:36

Cinayet zanlısı Ersin Kaşıkçı'nın ifadesi kan dondurmuştu

  • 1 Beratcan'ın katili için karar verildi!
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    Kartal'da kaybolduktan sonra Tuzla'da ormanlık alanda cesedi bulunan 10 yaşındaki Beratcan Karakütük'ün ölümüyle ilgili davada karar açıklandı. 

     

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    Sanık Ersin Kaşıkçı "çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 

     

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    Cinayeti azmettirdiği öne sürülen anne Türkan Karakütük beraat etti.

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    İFADESİ KAN DONDURMUŞTU

    Ersin Kaşıkçı ifadesinde, "Ellerini, ayaklarını ve ağzını koli bandıyla bantladım. Korktuğu için karşı koymadı. Minibüsün bagajına koyduktan sonra son servisimi yaptım.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 2 dakika önce
    ALLAH İKİNİZİDE KAHRETSİN
  • Misafir 10 dakika önce
    ALLAH sizi bildigi gibi yapsin !!!!!
  • Misafir 21 dakika önce
    KADINI VE ADAMI İDAM ETMELİ BOYLE KOCAYA DA ....
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