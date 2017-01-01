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Antalya'da cinnet getiren çalışan patronunu öldürdü

Kafeterya sahibi, bir hafta önce işe aldığı aşçı tarafından bıçaklanarak öldürüldü

18 Nisan 2017 Salı, 14:27:33 Güncelleme: 14:33:19 İHA

Antalya'da bir hafta önce işe aldığı çalışanı tarafından bıçaklanarak öldürülen kafeterya sahibinin cesedi otopsi için morga kaldırıldı. Cennet Yılmaz'ın eşinin arkasından feryatları ise yürekleri dağladı.

Edinilen bilgiye göre, saat 11.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi Şarampol Caddesi'ndeki kafeteryada bir hafta önce aşçı olarak işe başlayan Veysel A., aynı iş yerinde bulaşıkçılık yapan kadınla tartışmaya başladı. Mutfak bölümünde başlayan tartışma, müşteri bölümüne de gelince iş yeri sahibi evli ve iki çocuk babası 34 yaşındaki Mevlüt Yılmaz (34), araya girerek çalışanları sakinleştirmek istedi. İddiaya göre, bu sırada sinirlenerek cinnet getiren Veysel A., Yılmaz'ı sırtından ve boynundan 5 kez bıçakla yaraladı. Veysel A., iş yerinin camını kırıp hızla olay yerinden uzaklaştı.
Yılmaz, çalışanlar tarafından çağrılan 112 acil servis ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen Yılmaz hayatını kaybetti. Kafe çalışanı kadın işçiler ise gözyaşlarına boğuldu.

EŞİ FERYAT ETTİ

Mevlüt Yılmaz'ın eşi, Cennet Yılmaz ve yakınları sinir krizleri geçirdi. Cennet Yılmaz, "Evimin direği gitti, eşimi görmek istiyorum nerede?, Nereye götürüyorsunuz? Nerede bu adam? Bırakın ben de gideceğim" diyerek feryat etti. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Yılmaz'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis kaçan zanlıyı yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.

Mevlüt Yılmaz'ın, kafeteryayı bir yıl önce açtığı ve çevredekiler tarafından sevildiği ve hayırsever biri olarak tanındığı öğrenildi.

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