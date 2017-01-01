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D-100 karayolu
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TIR, D-100 karayolunu birbirine kattı

Kaza nedeniyle D-100 karayolu Ankara yönü bir süre ulaşıma kapandı

18 Nisan 2017 Salı, 14:57:44 Güncelleme: 15:09:20 DHA

Kocaeli'nin Körfez İlçesi'nde yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan TIR, önünde bulunan hafif ticari araca çarptıktan sonra karşı şeride geçerek minibüse çarptı. Yol ulaşıma kapanırken, kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 karayolu Kirazlıyalı mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Hasan Kaydu yönetimindeki 41 UC 789 plakalı TIR yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak önündeki Emrah Çoruh'un kullandığı 59 YP 727 plakalı hafif ticari aracı da önüne alarak karşı şeride geçtikten sonra Yaşar Aydın yönetimindeki 34 VK 7217 plakalı minibüse çarptı. Kaza nedeniyle D-100 karayolu Ankara yönü ulaşıma kapandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Hasan Kaydu, Yaşar Aydın, Emrah Çoruh eşi Gülşah Çoruh'a müdahalede bulundu. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Çoruh çiftinin şans eseri yaralanmayan 9 aylık bebeği Oğuz Kaan Çoruh'un gülümsemesi dikkat çekti.



Araçların yoldan kaldırılmasının ardından yol ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.





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