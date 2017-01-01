Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Yüksek Seçim Kurulu’nun kesin sonuçları açıklamasının ardından AK Parti üyeliği için resmi davet yapılacak.

Habertürk TV'den Aysun Torun'un konuştuğu AK Partili yetkililer, 2018’deki olağan kongreye kadar il ve ilçe kongrelerindeki yenilenme aşamasında Erdoğan’ın genel başkan olmasının partiyi güçlendireceğini belirtti.



"BAŞKANLIK" İÇİN İKİ FORMÜL

AK Parti’de genel başkanlık ve grup başkanlığı olarak iki ayrı seçenek de konuşuluyor. Erdoğan’ın genel başkan olması durumunda grup başkanı olarak Binali Yıldırım’ın devam edeceği, toplantıların Yıldırım başkanlığında yapılabileceği belirtiliyor. Erdoğan’ın da daha uzun aralıklarla toplantılara başkanlık edeceği değerlendiriliyor. Yine parti genel merkezinde bir genel başkan vekilinin tayin edilebileceği de belirtiliyor.



MEMUR AÇIKLAMASI MI HAYIRLARI ARTIRDI?

Öte yandan AK Parti sonuçları değerlendirmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda il il analizler yapılacak, sonuçlar anketlerle değerlendirilecek. Vatandaşa “Neden evet, neden hayır” soruları sorulacak.

AK Partili yetkililer, referandumla seçim dinamiklerinin farklı olduğuna dikkat çekerken, genel seçim olması halinde bu oy düşüşlerinin yaşanmayacağına dikkat çekiyor. AK Parti’ye oy veren ama sistemi desteklemeyenlerin olduğu belirtiliyor. Özellikle büyükşehirlerde oy düşünün nedenleri ise birkaç başlıkta toplanıyor. Bu çerçevede fetö operasyonlarında yapılan yanlışlıkların yüzde 1’lik bir etkisi olacağı belirtiliyor. Yine devlet memuru yasasında değişiklik yapılacağı ve memur güvencesinin ortadan kalktığı görüşünün de etkili olduğu ifade ediliyor. Ekonomik göstergeler, teşkilatların çalışmadığı da tespiti de hayır oylarını artırdığı yönünde.