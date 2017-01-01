18 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
AK Parti
GÜNDEM

AK Parti kongreye mi gidiyor?

AK Partili yetkililer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sadece parti üyeliğiyle sınırlı kalmayacağını belirtiyor. Mayıs ya da Haziran ayında olağanüstü bir kongre yapılması bekleniyor

18 Nisan 2017 Salı, 18:25:47 Güncelleme: 19:27:01

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Yüksek Seçim Kurulu’nun kesin sonuçları açıklamasının ardından AK Parti üyeliği için resmi davet yapılacak. 

Habertürk TV'den Aysun Torun'un konuştuğu AK Partili yetkililer, 2018’deki olağan kongreye kadar il ve ilçe kongrelerindeki yenilenme aşamasında Erdoğan’ın genel başkan olmasının partiyi güçlendireceğini belirtti.

"BAŞKANLIK" İÇİN İKİ FORMÜL

AK Parti’de genel başkanlık ve grup başkanlığı olarak iki ayrı seçenek de konuşuluyor. Erdoğan’ın genel başkan olması durumunda grup başkanı olarak Binali Yıldırım’ın devam edeceği, toplantıların Yıldırım başkanlığında yapılabileceği belirtiliyor. Erdoğan’ın da daha uzun aralıklarla toplantılara başkanlık edeceği değerlendiriliyor. Yine parti genel merkezinde bir genel başkan vekilinin tayin edilebileceği de belirtiliyor.

MEMUR AÇIKLAMASI MI HAYIRLARI ARTIRDI?

Öte yandan AK Parti sonuçları değerlendirmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda il il analizler yapılacak, sonuçlar anketlerle değerlendirilecek. Vatandaşa “Neden evet, neden hayır” soruları sorulacak.

AK Partili yetkililer, referandumla seçim dinamiklerinin farklı olduğuna dikkat çekerken, genel seçim olması halinde bu oy düşüşlerinin yaşanmayacağına dikkat çekiyor. AK Parti’ye oy veren ama sistemi desteklemeyenlerin olduğu belirtiliyor. Özellikle büyükşehirlerde oy düşünün nedenleri ise birkaç başlıkta toplanıyor. Bu çerçevede fetö operasyonlarında yapılan yanlışlıkların yüzde 1’lik bir etkisi olacağı belirtiliyor. Yine devlet memuru yasasında değişiklik yapılacağı ve memur güvencesinin ortadan kalktığı görüşünün de etkili olduğu ifade ediliyor. Ekonomik göstergeler, teşkilatların çalışmadığı da tespiti de hayır oylarını artırdığı yönünde.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye ne zaman üye olacak?
GÜNDEM

Erdoğan, 980 gün aradan sonra partiye dönüyor
Mehmet Ali Şahin: Oy beklediğimiz partilerden yeterli 'evet' oyu gelmedi
GÜNDEM

Mehmet Ali Şahin: Oy beklediğimiz partilerden yeterli ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 parti liderine tebrik
GÜNDEM

Erdoğan'dan 3 parti liderine tebrik
Şırnak Referandum sonuçları 2017 Evet Hayır oranı
GÜNDEM

Şırnak Referandum sonuçları 2017 Evet Hayır oranı
Mardin Referandum sonuçları 2017 Evet Hayır oranı
GÜNDEM

Mardin Referandum sonuçları 2017 Evet Hayır oranı
Rize Referandum sonuçları 2017 Evet Hayır oranı
GÜNDEM

Rize Referandum sonuçları 2017 Evet Hayır oranı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CNN İnternational'a açıklamalar
GÜNDEM

ERDOĞAN, CNN İNTERNATİONAL'A KONUŞTU
Tunceli'de helikopter düştü
GÜNDEM

TUNCELİ'DE DÜŞEN HELİKOPTERDEN ACI HABER! 12 ŞEHİT
İçişleri Bakanı'ndan Tunceli'deki helikopter kazasına ilişkin açıklama
GÜNDEM

İÇİŞLERİ BAKANI'NDAN TUNCELİ'DEKİ HELİKOPTER KAZASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
AK Parti kongreye mi gidiyor?
GÜNDEM

AK PARTİ KONGREYE Mİ GİDİYOR? GENEL BAŞKANLIK İÇİN İKİ FORMÜL...
Mete Yarar düşen helikopter hakkında konuştu
GÜNDEM

METE YARAR DÜŞEN HELİKOPTERLE İLGİLİ KONUŞTU: KAFAMDAKİ TEK SORU İŞARETİ...
OHAL 3 ay daha uzatıldı
GÜNDEM

OHAL 3 AY DAHA UZATILDI