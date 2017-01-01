18 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YSK
GÜNDEM

YSK 'mühürsüz oyların geçerli sayılması'nın gerekçesini açıkladı

Yüksek Seçim Kurulunun, "mühürsüz oyların geçerli sayılması"na ilişkin kararının gerekçesi açıklandı

18 Nisan 2017 Salı, 18:50:07 Güncelleme: 18:58:03 AA

Yüksek Seçim Kurulunun, "mühürsüz oyların geçerli sayılması"na ilişkin kararının gerekçesi açıklandı. Kurul, hata veya ihmali tespit edilen sandık kurulu başkan ve üyeleri hakkında ilgili seçim kurullarınca yasal gereğinin takdir ve ifası için suç duyurusunda bulunulması gerektiğine karar verdi.

"MÜHÜRSÜZ OLMASI OYUN GEÇERSİZ SAYILMASI İÇİN TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL"

Gerekçede, "Yüksek Seçim Kurulunca üretildiğinden kuşku bulunmayan oy pusulası ve zarf kullanılarak gerçekleşmesi halinde, sandık kurulunca mühürleme işleminin yapılmaması tek başına seçmenin oyunun geçersiz sayılması için yeterli değildir." denildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
YSK Başkanı Sadi Güven'den 'mühürsüz pusula' açıklaması
GÜNDEM

YSK Başkanı'ndan 'mühürsüz pusula' açıklaması
CHP: YSK derhal bu hatadan dönmeli
GÜNDEM

CHP: YSK derhal bu hatadan dönmeli
Nerede oy kullanacağım? Seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır?
GÜNDEM

Seçmen kaydı nasıl sorgulanır?
Referandumda doğru oy kullanma işlemi nasıl yapılır? YSK açıkladı!
GÜNDEM

Kafa karışıklığına YSK son verdi!
Seçim yasakları ne zaman başlıyor?
GÜNDEM

Propaganda yasağı ne zaman başlayacak?
Yurt dışında oy kullanan seçmen sayısı açıklandı
GÜNDEM

Yurt dışında kaç kişi oy kullandı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CNN İnternational'a açıklamalar
GÜNDEM

ERDOĞAN, CNN İNTERNATİONAL'A KONUŞTU
Tunceli'de helikopter düştü
GÜNDEM

TUNCELİ'DE DÜŞEN HELİKOPTERDEN ACI HABER! 12 ŞEHİT
İçişleri Bakanı'ndan Tunceli'deki helikopter kazasına ilişkin açıklama
GÜNDEM

İÇİŞLERİ BAKANI'NDAN TUNCELİ'DEKİ HELİKOPTER KAZASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
AK Parti kongreye mi gidiyor?
GÜNDEM

AK PARTİ KONGREYE Mİ GİDİYOR? GENEL BAŞKANLIK İÇİN İKİ FORMÜL...
Mete Yarar düşen helikopter hakkında konuştu
GÜNDEM

METE YARAR DÜŞEN HELİKOPTERLE İLGİLİ KONUŞTU: KAFAMDAKİ TEK SORU İŞARETİ...
OHAL 3 ay daha uzatıldı
GÜNDEM

OHAL 3 AY DAHA UZATILDI