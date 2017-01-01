12 şehidin acı haberleri ailelerine ulaştı

Tunceli'deki helikopter kazasının ardından helikopterde bulunan 12 kişinin şehit haberleri memleketlerine ulaşmaya başladı...

ŞEHİT HAKİM ONUR ALAN'IN ACI HABERİ MEMLEKETİ ORDU'YA ULAŞTI

TUNCELİ'nin Pülümür İlçesi yakınlarında olumsuz hava koşulları nedeniyle düşen polis helikopterinde şehit olan 12 kişiden hakim Onur Alan'ın acı haberi memleketi Ordu'ya ulaştı.



Tunceli´de görevli hakim Onur Alan´ın şehit olduğu haberi, memleketi Ordu´nun merkez Altınordu İlçesi´ne bağlı Karapınar Mahallesi´nde yaşayan ailesine yetkililerce bildirildi.

Acı haberi alan aile gözyaşına boğuldu. Şehit hakimin ailesinin Tunceli'ye gitmek üzere evden ayrıldığı belirtildi. Şehit hakim Onur Alan´ın baba ocağında ve komşuları evlerin penceresine Türk bayrağı astı.

ŞEHİT POLİS MEMURU AZAM GÜDENDEDE'NİN BABA EVİ KONYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde kalktıktan 10 dakika sonra irtibat kesilen Sikorsky S-70 Blackhawk tipi polis helikopterinin düşmesi sonucu şehit düşen 12 kişiden polis memuru Azam Güdendede'nin Konya'daki baba evine ateş düştü.

Aksaray'ın Eskil İlçesi nüfusuna kayıtlı 25 yaşındaki polis memuru Azam Güdendede'nin Konya'da merkez Karatay İlçesi Sedirler Mahallesi Sedirler Caddesi Karpol Sitesi'nde oturan ve sitenin yöneticiliğini yapan babası emekli Muzaffer Güdendede ve annesi Rukiye Güdendede'ye, helikopterin düştüğü haberini internet sitesinde yayınlana haberlerden öğrendikleri belirtildi. Acı haberin ardından sinir krizi geçiren anne ve babayı yakınlarının sakinleştirdiği Bekar olan şehit Azam Güdendede'nin ağabeylerinden Ziya Güdendede'nin veteriner hekim, diğer ağabeyi İbrahim Güdendede'nin de polis memuru olduğu ve Ağrı'da görev yaptığı öğrenildi.

Şehit Güdendede'nin Tunceli'deki görev süresinin bitmesine ise 2 ay kaldığı belirtildi. Şehit Güdendede'nin cenazesinin yarın Konya'da defnedilmesi bekleniyor.

ŞEHİT SÖZLEŞMELİ PİLOTUN ACI HABERİ ÇANKIRI'YA ULAŞTI

Tunceli'de düşen helikopterde şehit olan sözleşmeli pilot Dilaver Karsavuranoğlu'nun acı haberi memleketi Çankırı'da üzüntüye yol açtı.

Tunceli'de Sikorsky S-70 Blackhawk tipi helikopter kalktıktan 10 dakika sonra radardan kaybolmuş ve yoğun aramalar sonrasında helikopterin düştüğü anlaşılmıştı. Tunceli Valiliği düşen helikopterdeki 12 kişinin şehit olduğunu duyurmuştu.

Helikopterde şehit olan sözleşmeli pilot Dilaver Karsavuranoğlu'nun acı haberi memleketi Çankırı'da üzüntüye neden oldu. Şabanözü ilçesine bağlı Karahacı köyü nüfusuna kayıtlı olan Karsavuranoğlu'nun annesi acı haberi ziyaret için gittiği Ankara'da öğrendi.

Şehit Karsavuranoğlu'nun Diyarbakır'da yaşadığı bildirildi.

ŞEHİT POLİS MEMURU AHMET CİHAN KİLCİ'NİN KAYSERİ'DEKİ BABA EVİNE ATEŞ DÜŞTÜ

TUNCELİ’nin Pülümür İlçesi'nden havalandıktan 10 dakika sonra düşen polis helikopterinde şehit olan polis memuru Ahmet Cihan Kilci’nin memleketi Kayseri’deki baba evinde yas var.



Tunceli’de 1 hakim, 1 astsubay, 7 polis ve 3 personeli taşıyan Sikorsky S-70 Blackhawk tipi helikopter, Pülümür İlçesi yakınlarında olumsuz hava koşulları nedeniyle düştü. Helikopterde bulunan 11 kişiyle birlikte polis memuru Ahmet Cihan Kilci de şehit oldu. Tunceli'nin Nazimiye İlçesi'nde görev yapan Kayserili polis memuru Ahmet Cihan Kilci’nin şehadet haberi, Kayseri'nin merkez Melikgazi İlçesi Hürriyet Mahallesi Fırat Caddesi’nde oturan babası Ejder ve annesi Dilber Kilci’ye yetkililer tarafından verildi. Acı haberi alan anne Dilber Kilci fenalaşırken, 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.





Bekar olan şehit polis memuru Kilci’nin, MHP Kayseri eski Milletvekili Hasan Ali Kilci’nin yeğeni olduğu öğrenildi.

ŞEHİT POLİS MEMURU EKREM DERELİ'NİN ACI HABERİ EŞİNE MİSAFİRLİKTE ULAŞTI

Tunceli'de düşen helikopterde şehit olan polis memuru Ekrem Dereli'nin acı haberi Balıkesir'deki eşine misafirlikte ulaştı. Şehit eşi Rebia Dereli, ambulansla evine getirilirken ayakta güçlükle durabildi.

Tunceli'de helikopter kazasında şehit olan polis memuru Ekrem Dereli'nin ailesine acı haber ulaştı. Şehidin babası İbrahim Dereli haberi Bigadiç'in Değirmenli köyünde alırken, şehidin Balıkesir'deki evine ise Türk bayrağı asıldı. Şehidin amcası İsmail Dereli haberi gündüz duyduklarını, fakat şehitlerden birinin Ekrem Dereli olduğunu saat 17.00'de televizyon öğrendiğini belirterek, "Tunceli emniyetine sorduk onlar da kesin bilgi veremediler. Ama saat 5'den sonra öğrendik. Eşi burada yaşıyor, kendisi Tunceli'ye gitmişti. Başımıza bu iş geldi" dedi.

Şehidin eşine acı haberi vermek için gelen emniyet yetkilileri, eşinin misafirlikte olduğunu öğrenince ambulans ile adı geçen adrese gittiler. Şehidin eşine acı haberi misafirlikte veren yetkililer büyük acı yaşayan Rebia Dereli'yi de alarak şehit evine geldiler. Ambulanstan güçlükle inen ve ayakta durmakta zorluk çeken Dereli, göz yaşlarına hakim olamadı.

Bir kız ve bir oğlan babası olduğu öğrenilen Şehit polisin cenazesinin yarın Balıkesir'den kaldırılması bekleniyor.

Öte yandan şehidin Bigadiç Değirmenli köyündeki babasının evine de Türk Bayrakları asılırken, şehidin annesinin de yarın ölüm yıldönümü olduğu öğrenildi.

ŞEHİT TEKNİSYEN POLİS MEMURU MURAT KÖDÜK'ÜN MEMLEKETİ KÜTAHYA'YA ACI HABER ULAŞTI

TUNCELİ'de düşen helikopterde şehit olanlardan polis memuru teknisyen 44 yaşındaki evli 2 çocuk babası Murat Ködük'ün memleketi Kütahya'daki yakınları yasa boğuldu.



Polis memuru Murat Ködük'ün şehit olduğu haberini Emniyet Müdür Yardımcısı Kadir Yıldırım ile Emniyet Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Gülbahar Önderışık, Osmangazi Mahallesi Mermer Sokak'ta oturan ve marangozluk yapan babası Mustafa Ködük ile annesi Zahide Ködük'e verdi. Şehidin 2 katlı babaevinin önünde bir 112 ambulansı hazır bekletildi. Eve ve sokağa Türk bayrakları asıldı.





Şehit Murat Ködük'ün Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde helikopter teknisiyeni olarak görev yaptığı, eşi ve 2 çocuğunun da Diyarbakır'da bulunduğu öğrenildi.



Bu arada şehitlerden Balıkesirli olan evli 2 çocuk babası polis memuru Ekrem Dereli'nin de 12 yıla yakın süre Kütahya Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezi'nde görev yaptıktan sonra geçen yıl Tunceli'ye tayininin çıktığı belirtildi.

ŞEHİT POLİS CANDAŞ KAPLAN'IN VE HASAN YILDIRIM'IN MALATYA'DAKİ AİLESİNE ACI HABER ULAŞTI

Tunceli'deki helikopter kazasında şehit olan polis memurlarından Candaş Kaplan ve Hasan Yıldırım'ın Malatya'daki baba ocaklarına acı haber verildi.

Şehit polislerden 24 yaşındaki Candaş Kaplan ve Hasan Yıldırım'ın Malatya'daki baba evlerine ateş düştü. Askeri yetkililer tarafından her iki şehidin ailelerine acı haber verildi. Şehit polis Candaş Kaplan'ın, Battalgazi ilçesi Hacıabdi Mahallesi Ancarlı Sokak Uludağ Yapı Kooperatiflerinde oturan babası Mustafa ve annesi Gülbahar Kaplan'a acı haber verildi.





Babası CHP'li belediye meclis üyesi

Şehit Candaş Kaplan'ın acı haberini alan baba Mustafa Kaplan'ın Akçadağ Belediyesinde CHP'li meclis üyesi olduğu ortaya çıktı. Haberin ardından CHP İl Başkanı Enver Kiraz da, aileyi ziyaret ederek, başsağlığı diledi. Acı haberin ardından Ailenin Tunceli'ye hareket ettiği öğrenildi.



Kardeşi asker

Şehit polis Kaplan'ın bir kardeşi bulunduğu öğrenilirken, kardeşi Çağdaş'ın ise asker olduğu bildirildi. Çağdaş Kaplan'ın Kıbrıs'ta vatani görevini yaptığı öğrenildi.

Şehit polis Hasan Yıldırım'ın annesi Melika ve babası Fuat'a da acı haber yetkililer tarafından ulaştırıldı. Gaziantep'te Olay Yeri İnceleme görevlisi olarak görev yapan Hasan Yıldırım'ın, kısa süre önce Özel Harekat Polisi olduğu ve geçici görev ile Tunceli'ye gönderildiği öğrenildi.

25 yaşındaki Yıldırım'ın 4 yıllık polis olduğu ve bekar olduğu belirtildi.

KOMİSER PİLOT ABDULLAH ORTANCA'NIN ŞEHADET HABERİ İZMİR'DEKİ AİLESİNE ULAŞTI

Tunceli'de, 12 kişinin şehit olduğu helikopter kazasının ardından İzmirli Komiser Pilot Abdullah Ortanca'nın şehadet haberi İzmir'deki ailesine verildi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle helikopter düşmüş ve helikopterdeki 7 polis, bir hakim, bir Astsubay ve 3 askeri personel şehit olmuştu. Bu acı haber tüm Türkiye'yi üzüntüye boğarken, görevlilerin şehadet haberleri de ailelerine ulaştırıldı.

İzmirli Komiser Pilot Abdullah Ortanca'nın acı haberi de İzmir'in Karabağlar ilçesindeki ailesine yetkililer tarafından verildi. Şehit Ortanca'nın şehit olduğu haberini alan baba Recep ve annesi Saadet Ortanca haberle birlikte yıkıldı. Şehit evi, daha sonrada Türk bayraklarıyla donatıldı. Mahalleden de çok sayıda kişi şehit ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Daha öncede İzmir Emniyet Müdürlüğündeki çeşitli birimlerde görev yapan şehit polisin ailesini İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da ziyaret etti. Aşkın, kısa bir açıklama yaparak, "Kahraman bir kardeşimiz. Vatan, milleti uğruna şehit olan büyün yiğitlerimiz gibi, kahramanlarımız gibi o da gözünü kırpmadan vatanına, milletine hizmet eden bir kardeşimizdi. İzmir'de de çok başarılı bir çalışmaları olmuş bir kardeşimizdi. Mekanı cennet olsun. Rabbim, tüm şehitlerimiz mekanını cennet eylesin" dedi.

Şehit pilot Abdullah Ortanca'nın 6 ay önce şark görevi nedeniyle tayininin Tunceli'ye çıktığı öğrenilirken, tek kardeşi bulunan şehit polisin evli olmadığı da bildirildi. 1 hafta sonra izne çıkacak olan Abdullah Ortanca'nın, Tunceli'de düzenlenecek törenin ardından İzmir'e gönderileceği, daha sonrada İzmir'deki cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.



Tunceli'nin Pülümür ilçesinden 11.40'da kalkan Emniyet Genel Müdürlüğüne ait Skorsky S-70 Blackhawk tipi helikopter ile Tunceli'deki görev uçuşu sırasında saat 11.50 sıralarında telsiz teması kesildi. İçinde 7 polis, 1 hakim, 1 astsubay ve 3 mürettebat olmak üzere 12 kişinin bulunduğu helikopterin düştüğü belirlendi. Saat 17.00 sıralarında enkaza ulaşılırken, helikopter içindeki görevlilerin şehit olduğu tespit edilmişti.