18 NİSAN 2017
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Hakkari şehidi Harun Şenözüar son yolculuğuna uğurlandı

18 Nisan 2017 Salı, 19:54:30 DHA

  • 1 Hakkari şehidi Harun Şenözüar son yolculuğuna uğurlandı
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    Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde, PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit düşen 25 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Harun Şenözüar için İzmir'in Torbalı İlçesi'nde cenaze töreni düzenlendi. 

  • 2 Hakkari şehidi Harun Şenözüar son yolculuğuna uğurlandı
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    Şehidin yaklaşık 8 ay önce dünya evine girdiği ve 8 aylık hamile olan eşi Melek Şenözüar, camiye sedyede getirildi. Eşinin tören üniforması ve kepini giyinen gözü yaşlı kadın, güçlükle teskin edildi.

  • 3 Hakkari şehidi Harun Şenözüar son yolculuğuna uğurlandı
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    Şehidin ağabeyi Rıdvan Şenözüar, "Merak etme geride bıraktıklarına sahip çıkacağım. Oğlunu senin istediğin gibi yetiştireceğiz" diyerek gözyaşı döktü.

  • 4 Hakkari şehidi Harun Şenözüar son yolculuğuna uğurlandı
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    Hakkari'nin Çukurca İlçesi Kaletepe ile Hantepe üs bölgeleri arasında öncekigün akşam saatlerinde PKK'lı teröristler tarafından askeri araca roketatarlı saldırı düzenlendi. 

  • 5 Hakkari şehidi Harun Şenözüar son yolculuğuna uğurlandı
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    Olayda yaralanan askerlerden Jandarma Uzman Çavuş Harun Şenözüar, tedaviye alındığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde dün şehit düştü. 

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