Cumhuriyet gazetesi çalışanı ByLock'tan tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir kısım Cumhuriyet gazetesi yöneticileri ve vakıf yönetim kurulu üyelerine yönelik FETÖ irtibatı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün mesajlaşma programı olan ByLock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan gazetenin muhasebe biriminde çalışan Yusuf Emre İper, ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Cumhuriyet gazetesi yöneticilerinin FETÖ ile irtibatı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan gazetenin muhasebe biriminde görevli Yunus Emre İper ile gazetede motorlu kurye olarak çalışan Yavuz Yakışkan'ın emniyetteki işlemelerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına getirildi.

Bu arada soruşturmayı yürüten savcılık, şüphelilerden Yunus Emre İper'in tutuklanması, diğer şüpheli Yakışkan'ın ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılması talebiyle hakimliğe sevk etti.

Şüphelilere ilişkin sevk yazısında, şüpheli İper'in FETÖ'nün mesajlaşma programı olan ByLock kullanıcısı olduğu belirtilerek, şüphelinin sosyal medyadaki paylaşımlarına yer verildi.