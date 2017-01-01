18 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Cumhuriyet gazetesi
GÜNDEM

Cumhuriyet gazetesi çalışanı ByLock'tan tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün mesajlaşma programı olan ByLock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Cumhuriyet gazetesinin muhasabe biriminde çalışan Yusuf Emre İper ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan tutuklandı

18 Nisan 2017 Salı, 20:23:47 Güncelleme: 20:32:53

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir kısım Cumhuriyet gazetesi yöneticileri ve vakıf yönetim kurulu üyelerine yönelik FETÖ irtibatı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün mesajlaşma programı olan ByLock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan gazetenin muhasebe biriminde çalışan Yusuf Emre İper, ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Cumhuriyet gazetesi yöneticilerinin FETÖ ile irtibatı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan gazetenin muhasebe biriminde görevli Yunus Emre İper ile gazetede motorlu kurye olarak çalışan Yavuz Yakışkan'ın emniyetteki işlemelerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına getirildi.

Bu arada soruşturmayı yürüten savcılık, şüphelilerden Yunus Emre İper'in tutuklanması, diğer şüpheli Yakışkan'ın ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılması talebiyle hakimliğe sevk etti.

Şüphelilere ilişkin sevk yazısında, şüpheli İper'in FETÖ'nün mesajlaşma programı olan ByLock kullanıcısı olduğu belirtilerek, şüphelinin sosyal medyadaki paylaşımlarına yer verildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Tunceli'de helikopter düştü
GÜNDEM

Tunceli'de düşen helikopterden acı haber! 12 şehit
PKK'lı teröristler Ağrı'da el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi: 1 şehit
GÜNDEM

Bir acı haber de Ağrı'dan!
Hakkari şehidi Harun Şenözüar son yolculuğuna uğurlandı
GÜNDEM

O gözyaşları Türkiye'nin boğazında düğümlendi!
Düşen helikopterde şehit olan astsubayın acı haberi Çorum'a ulaştı
GÜNDEM

Şehit astsubayın ateşi Çorum'a düştü
12 şehidin acı haberleri ailelerine ulaştı
GÜNDEM

Tunceli şehitlerinin acı haberleri ailelerine ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CNN İnternational'a açıklamalar
GÜNDEM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CNN İnternational'a konuştu
Tunceli'de helikopter düştü
GÜNDEM

TUNCELİ'DE DÜŞEN HELİKOPTERDEN ACI HABER! 12 ŞEHİT
PKK'lı teröristler Ağrı'da el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi: 1 şehit
GÜNDEM

BİR ACI HABER DE AĞRI'DAN!
OHAL 3 ay daha uzatıldı
GÜNDEM

OHAL 3 AY DAHA UZATILDI
Hakkari şehidi Harun Şenözüar son yolculuğuna uğurlandı
GÜNDEM

O GÖZYAŞLARI TÜRKİYE'NİN BOĞAZINDA DÜĞÜMLENDİ!
Cumhuriyet gazetesi çalışanı ByLock'tan tutuklandı
GÜNDEM

CUMHURİYET GAZETESİ ÇALIŞANI BYLOCK'TAN TUTUKLANDI
12 şehidin acı haberleri ailelerine ulaştı
GÜNDEM

SÖZÜN BİTTİĞİ O AN!