18 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Tüfek
GÜNDEM

Tüfekle oynarken kazara ağabeyini öldürdüğü iddiası

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 12 yaşındaki kız çocuğunun, av tüfeğiyle oynadıkları sırada, kazara 14 yaşındaki ağabeyini vurarak öldürdüğü öne sürüldü

18 Nisan 2017 Salı, 20:43:01 Güncelleme: 21:09:50 AA

Çamköy Mahallesi Küllü İsmail Sokak'ta oturan Tayyip (14) ve Tayyibe Sarıer (12) kardeşler, anne ve babalarının evde bulunmadığı sırada av tüfeğiyle oynamaya başladılar.Tüfeğin Tayyibe Sarıer'in elinde olduğu esnada bir anda ateş alması sonucu Tayyip Sarıer başından vuruldu.

Olayın etkisiyle ağlayarak dışarı çıkan Tayyibe Sarıer’i gören vatandaşlar, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.Olay yerine gelen ekipler, Tayyip Sarıer'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay sırasında serada çalışan ve oğlunun öldüğü haberini alan anne Cemile Sarıer yakınları ve komşuları tarafından güçlükle sakinleştirildi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Sarıer'in cesedi incelenmek üzere Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Cemile-Bayram Sarıer çiftinin 3 çocuklarının bulunduğu ve Tayyip Sarıer'in ailenin tek erkek çocuğu olduğu öğrenildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Tunceli'de helikopter düştü
GÜNDEM

Tunceli'de düşen helikopterden acı haber! 12 şehit
Putin'den referandum tebriği
GÜNDEM

Putin'den Erdoğan'a referandum tebriği
Cumhuriyet gazetesi çalışanı ByLock'tan tutuklandı
GÜNDEM

Cumhuriyet gazetesi çalışanı ByLock'tan tutuklandı
PKK'lı teröristler Ağrı'da el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi: 1 şehit
GÜNDEM

Bir acı haber de Ağrı'dan!
Hakkari şehidi Harun Şenözüar son yolculuğuna uğurlandı
GÜNDEM

O gözyaşları Türkiye'nin boğazında düğümlendi!
Düşen helikopterde şehit olan astsubayın acı haberi Çorum'a ulaştı
GÜNDEM

Şehit astsubayın ateşi Çorum'a düştü
Erdoğan'dan Altınok'a başsağlığı telgrafı
GÜNDEM

ERDOĞAN'DAN ALTINOK'A BAŞSAĞLIĞI TELGRAFI
Gaziantep'te açık hava toplantılarına yasak
GÜNDEM

GAZİANTEP'TE AÇIK HAVA TOPLANTILARINA YASAK
Kardak Kayalıkları'nda gerginlik
GÜNDEM

KARDAK KAYALIKLARI'NDA GERGİNLİK! ARALARINDAKİ MESAFE 2 METREYE KADAR İNDİ!
Hakkari şehidi Harun Şenözüar son yolculuğuna uğurlandı
GÜNDEM

O GÖZYAŞLARI TÜRKİYE'NİN BOĞAZINDA DÜĞÜMLENDİ!
Tunceli'de helikopter düştü
GÜNDEM

TUNCELİ'DE DÜŞEN HELİKOPTERDEN ACI HABER! 12 ŞEHİT
Yurtdışındaki mühürsüz oylar da geçerli sayıldı
GÜNDEM

YURTDIŞINDAKİ MÜHÜRSÜZ OYLAR DA GEÇERLİ SAYILDI