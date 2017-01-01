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Kardak Kayalıkları
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Kardak Kayalıkları'nda gerginlik

Türk ve Yunan Sahil Güvenlik botları arasında Kardak Kayalıkları'nda gerginlik yaşandı

18 Nisan 2017 Salı, 21:50:46 Güncelleme: 22:10:12 DHA

Türk Sahil Güvenlik botu, karasularımızı ihlal edip Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi'ne 2 mil mesafedeki Çavuş Adası önlerine gelen, ardından Kardak'a yönelen Yunan botunu kovalamaca sonucu bölgeden uzaklaştırdı.

Geçen hafta sonu Paskalya Bayramı nedeniyle Yunanistan Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Alkiviadis Stefanis'in Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi karşısındaki Kalalimnos Adası'na ardından da Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos'un Aydın'ın Didim ilçesi karşısındaki ve Kardak kayalıklarına sekiz mil mesafedeki Bulamaç (Farmakonisini) ve Eşek (Agathonisi) Adaları'nı ziyaret etmesinin ardından bölgede bulunan Yunan botlarının Türk karasularını ihlalleri sıklaştı.



Bugün öğle saatlerinde Kalalimnos Adası önünde bekleyen Yunan Sahil Güvenlik Botu, Gümüşlük Mahallesi'ne iki mil mesafedeki Çavuş Adası önlerine gelmesinin ardından Kardak Kayalıkları yakınında devriye nöbeti yapan Türk Sahil Güvenlik Botu müdahalede bulundu.



Türk botu, Yunan botunu kovalamaca sonucu Türk karasularından çıkardı. İki ülke botunun zaman zaman birbirlerine iki metre kadar yaklaşması dikkati çekti. Ardından bir süre sonra Yunan botu bu defa da Kardak Kayalıkları önlerine gelmek istedi. Ancak Türk botu yine engel oldu. 

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YORUMLAR 3
  • Misafir 10 dakika önce
    Ne kayalıkmış yaw
  • Misafir 18 dakika önce
    Son care Kardak kayaliklarina cikip Turk bayragini gondere asmak.
  • Misafir 20 dakika önce
    Yeter artik vur demenin zamani geldi dersek Yunan provokasyonuna yenik duseriz.
  • Misafir 27 dakika önce
    Yok ya yine denize dökülmek istiyor heralde bunlar :)
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