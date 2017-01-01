Gaziantep'te açık hava toplantılarına yasak

Gaziantep'te bir ay boyunca her türlü açık hava toplantısı ve gösteri yasaklandı.

Gaziantep Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "halkoylaması sonucunu sabote etmek ve gölgelemek amacıyla başta DEAŞ olmak üzere PKK/KCK, DHKP-C, FETÖ/PYD gibi terör örgütleri ve legal görünümlü uzantıları içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarınca ülkemiz bütünlüğüne zarar vermek amacıyla muhtemel küçük çaplı asayiş olayları ve protestoların, yükselen siyasi tansiyonun etkisiyle büyük toplumsal olaylara dönüştürülebileceği" belirtildi.

"Halkoylaması sonuçlarının kesinleşmesinin ardından ülke genelinde kutlamalar yapıldığı da göz önünde bulundurulduğunda, karşıt görüşlü gruplar arasında gerginlikler yaşanabileceği" ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Belirtilen çerçevede gerçekleştirilecek protestoların, terör örgütleri ve marjinal gruplarca büyük çaplı infial yaratacak toplumsal olayları tetiklemeye yönelik faaliyetlerde bulunacakları yönünde istihbarı bilgiler elde edilmiştir. Bu bağlamda terör örgütü PKK/KCK etrafında oluşturulan HBDH tarafından, başta Ankara, Eskişehir ve Antalya illerimiz olmak üzere toplumsal barışı bozmaya yönelik kaos, şiddet ve çatışma ortamının olması amacıyla protestoların yapıldığı, grup içerisinde bulunan provokatörlerin halkı tahrik ettiği tespit edilmiştir. İlgili kanunlar ve maddeleri gereğince yapılacak olan açık alanlardaki 'açık yer toplantısı, basın açıklaması, stant kurma, imza kampanyası, bildiri dağıtma, pankart asma, çadır kurma, oturma eylemi' gibi etkinlikler, genel asayiş ve kamu düzeninin korunması için il genelinde 18 Nisan 2017 ile 18 Mayıs 2017 tarihleri arasında yasaklanmıştır."