Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi ve Pamukkale Üniversitesi'ne rektör atadı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan rektör atamalarına yönelik yapılan açıklamada şöyle denildi : " Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130'uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13 üncü maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulu'nun önerdiği adaylar arasından; Bartın Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Orhan UZUN'u, Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü'ne yeniden Prof. Dr. Selçuk COŞKUN'u, Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Hüseyin BAĞ'ı, atamışlardır."