19 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Recep Tayyip Erdoğan
GÜNDEM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 üniversiteye Yükseköğretim Kurulu'nun önerdiği adaylar arasından rektör atadı.

19 Nisan 2017 Çarşamba, 01:54:15 Güncelleme: 01:55:37

Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan, Bartın Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi ve Pamukkale Üniversitesi'ne rektör atadı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan rektör atamalarına yönelik yapılan açıklamada şöyle denildi : " Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130'uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13 üncü maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulu'nun önerdiği adaylar arasından; Bartın Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Orhan UZUN'u, Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü'ne yeniden Prof. Dr. Selçuk COŞKUN'u, Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Hüseyin BAĞ'ı, atamışlardır."  

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Putin'den referandum tebriği
GÜNDEM

Putin'den Erdoğan'a referandum telefonu
Başbakan Yıldırım: Kurucu genel başkanımızı partiye davet edeceğiz
GÜNDEM

Başbakan Yıldırım: Kibir ve gurur nefislerimizi rehin ...
Erdoğan: Dün akşam Kasım 2019'a işaret fişeği atıldı
GÜNDEM

Erdoğan: Dün akşam 2019'a işaret fişeği atıldı
Liderlerin nerede oy kullanacağı belli oldu
GÜNDEM

Liderlerin nerede oy kullanacağı belli oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eyaletmiş, federasyonmuş, gündemimizde olmadı, olmayacak
GÜNDEM

Erdoğan: Eyaletmiş, federasyonmuş, gündemimizde ...
MHP'den Bahçeli'nin 'eyalet sistemi' sözleri ile ilgili açıklama
GÜNDEM

Bahçeli ne demek istedi? MHP'den o sözlerle ilgili ...
Putin'den referandum tebriği
GÜNDEM

PUTİN'DEN ERDOĞAN'A REFERANDUM TELEFONU
Ak Parti, CHP ve HDP milletvekilleri Teke Tek'in konuğu oldu
GÜNDEM

AK PARTİ, CHP VE HDP MİLLETVEKİLLERİ TEKE TEK'İN KONUĞU OLDU
Cervantes'e 30 bin Euro'luk şok!
GÜNDEM

CERVANTES'E 30 BİN EURO'LUK ŞOK!
Kardak Kayalıkları'nda gerginlik
GÜNDEM

KARDAK KAYALIKLARI'NDA GERGİNLİK!
PKK'lı teröristler Ağrı'da el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi: 1 şehit
GÜNDEM

BİR ACI HABER DE AĞRI'DAN!
Tunceli'de helikopter düştü
GÜNDEM

TUNCELİ'DE DÜŞEN HELİKOPTERDEN ACI HABER! 12 ŞEHİT