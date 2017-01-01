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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rektör atamaları Resmi Gazetede

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bartın, Bayburt ve Pamukkale üniversitelerine yaptığı rektör atamalarına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yer aldı

19 Nisan 2017 Çarşamba, 03:09:03 Güncelleme: 03:12:44 AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üç üniversiteye yaptığı rektör atamalarına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Orhan Uzun, Bayburt Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof. Dr. Selçuk Coşkun ve Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hüseyin Bağ atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları Anayasa'nın 130'uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) önerdiği adaylar arasından seçerek yaptı.

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