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İstanbul Avcılar
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İstanbul'da eş zamanlı şafak operasyonu

İstanbul Avcılar'da polis tarafından "torbacı" olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik 12 adreste 13 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı

19 Nisan 2017 Çarşamba, 06:47:42 Güncelleme: 06:49:40

İstanbul Avcılar'da polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlatıldı.Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, polis helikopteri ve özel harekat polislerinin desteğiyle ilçede 12 adreste 13 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon yürütüyor.

"Torbacı" olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik operasyonda, önceden belirlenen adreslerde detaylı arama yapıldı.Şüphelilerin gözaltına alındığı operasyonda, çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucuların yanı sıra silah ve mermi ele geçirildi. Polis ekiplerinin operasyon kapsamındaki aramaları sürüyor.

 

 

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