CHP, HDP ve Vatan Partisi'nin referandumun iptali için yaptığı başvuru Yüksek Seçim Kurulu ( YSK) tarafından reddedildi. Seçimin iptali başvurusu 1'e karşı 10 oyla reddedildi.
Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle;
"Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokratik Partisi ve Vatan Partisi tarafından ayrı ayrı Yüksek Seçim Kurulu'na sunulan dilekçeler ile 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan Anayasa Değişikliği Halkoylaması'nın tam kanunsuzluk nedeniyle iptaline ilişkin talepler bugün saat 10.39 başlayan Yüksek Seçim Kurulu Toplantısı'nda görüşülmüş, yapılan değerlendirmeler neticesinde her üç talebin de ayrı ayrı oylanması sonucunda 10 üyenin ret, 1 üyenin kabul yönündeki oyları ve oy çokluğu ile reddine saat 17.30 itibariyle karar verilmiştir."
-
Misafir 1 saat önceiş bitmiştir yenilgiyi kabullenin5442
-
Misafir 6 saat öncesandık başkanı ve sandık kurulunun esas işi zarfları mühürlemek oldugu halde neden görevlerini yapmamışlar esas üzerinde durulması gereken bu nokta bu kişiler ya art niyetli yada provakatörler,723
-
Misafir 6 saat öncesandık görevlileriniz ne yapar sizin. tutanaklarda imzası yok mu? hangi devirde yaşıyorsunuz. okul sorumlusu ne yapar. sağ duyulu olalım Allah ülkemize birlik beraberlik nasip etsin. ne mutlu türküm diyene.543
-
Misafir 6 saat öncechp-hdp nin sandık müşahidi yokmuymuş da bunlar olmuş. müşahit bile bulamadıkları sandıktan chp-hdp ye zaten oy çıkmaz ki.369
-
Misafir 7 saat önceatı alan uskudarı gecmıs millet kararını vermis ıs bitmıs3321
-
Misafir 7 saat önceBU İŞTE YSK SUCU YOKMU2712
-
Misafir 7 saat önceOlaylı seçim, gözden geçirmek gerek2424
-
Misafir 7 saat önceİtiraza gerek yok 2019 yılına kadar dengeler çokkk değişir..99
-
Misafir 7 saat önceZaman Türkiye büyük millet meclisinindir. Giden gitmiştir ,gittiği gün bitmiştir O KADAR ;)126
-
Misafir 7 saat önceBu sonuçlar Türkiye de dengeleri değiştirdi, demokrasinin gücü ortaya çıktı, kim ne derse desin kazanan millet oldu korkuya gerek yok.216
-
Misafir 7 saat önceMadem pusula gerçek diyorsunuz o zaman niye diğer pusulalar da mühür var ve niye boyle bir kanun koyuyorsun o zman mühürsüz pusulalar sayılmıyor diye iste başkanlık rejiminin en büyük örneği kendi koyduğu yasayı kendi çıkarı değilse istediği gibi yorumluyorlar912
-
Misafir 7 saat önceSeçim bir daha olsa onada kabahat bulurlar...156
-
Misafir 7 saat önceRte konu kapanimsdir almanyadann93
-
Misafir 7 saat önceBunca rezillikten sonra seçim tekrarlanırsa açık ara HAYIR çıkar.921
-
Misafir 7 saat önceYSK'nın kararı yerindedir. Hangi bölgelerden hangi sonuçların çıkacağı aşşağı yukarı belliyken, ard niyetli sandık görevlileri mühür basmayarak bunu suistimal edebilir. Kaldıki oy pusulaları rastgele kağıt parçası değildir mühür olmasa dahi sahte olup olmadığı anlaşılabilecek özelliklere sahiptir.123
-
Misafir 7 saat önceReferandumdan çıkan evet tercihi tabiki referandumda hayır tercihi yapan insanları memnun etmez ancak bu durum referandumdan çıkan evet sonucunu da değiştirmez. Milletimizin referandumdaki evet tercihi milletimize hayırlı olsun...126
-
Misafir 7 saat önceHer zamanki gibi oldu bittiye getirme çabası... Kendi koydukları yasayı bile uygulamıyorlar. Mühürsüz oy geçersiz demişsin kardeşim geçersiz bu kadar basit ve net yahu!66
-
Misafir 8 saat önce2010 yılında bir kanun çıkmış mühürsüz zarflar geçersiz diyor.ŞİMDİ BİZ ŞUNA KARAR VERECEĞİZ KANUNLARA UYACAK MIYIZ YOKSA KAFAMIZA GÖRE TAKILACAK MIYIZ.DURUM BU KADAR BASİT.EĞER BU DURUM DÜZELMEZSE BUNDAN SONRADA İSTEDİĞİMİZ ZAMAN KANUN OLSADA OLMASADA İSTEDİĞİMİZE GÖRE HAREKET EDECEĞİZ.DURUM BU66
-
Misafir 8 saat önceKorkmadan taraf olmadan gorevini yerine getir zira sen hukumetin degil milletin memurusun63
-
Misafir 8 saat önceATI ALAN ÜSKÜDARI GEÇTİ..... REİSE SELAM, YOLA DEVAM33
-
Misafir 8 saat öncezarf gerçek oy pusulası gercek secmen gercek bu olayın daha bir çok örneği olmuş sıkıntı her zaman ki gibi maelesef chp99111
-
Misafir 7 saat önceyasa 2010'da çıkmış, akp itiraz ettiğinde tek mühürsüz zarf yüzünden seçim tekrar edilmiş ve mühürsüz zarf sayısı 2.5 milyon deniyor. dalga mı geçiyorsun39
-
Misafir 8 saat öncesağlıksız ve adil olmayan bir seçim oldu gerisi allaha kaldı allah yardımcimiz olsun9996
-
Misafir 8 saat önceburdan ysk'ya sesleniyorum;Allah aşkına geçmişten bu yana CHP ne zaman bu ülkenin iyiliğini istemiştir CHP ne zaman seçimlerde itiraz etmemiştir,ben bir vatandaş olarak CHP'nin hiç bir sözüne itimat etmiyorum.ayrıca akpartili değil hdp'liyim ama bu referandumda evet oyu kullandım,dolayısıyla milletin tercihi evettir90117
-
Misafir 8 saat önceAmaç ülkeyi kaosa sokmak inşallah halkımız bu youna gelmeyecek.7863
-
Misafir 9 saat önceKorkudan yasayı uygulayamıyorlar7581
-
Misafir 8 saat öncekendinizi böyle avutmaya devam edin.hiç aynaya bakmayın zaten...03
-
Misafir 9 saat önceŞikayet olan yerlerde yeniden seçim yapılsın böylece tüm sorular ortadan kalksın niye bu kadar uzatıyorsunuz?8436
-
Misafir 9 saat önceBaksalar da Bir şey değişmeyecektir. Gene kazandık.8199
-
Misafir 9 saat önceArtik bitmistir7569