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YSK'dan mühürsüz pusula açıklaması
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YSK referandumla ilgili itirazları inceleyecek

YSK Başkanı Sadi Güven, itirazların bugün değerlendirileceğini söyledi

19 Nisan 2017 Çarşamba, 09:30:07 Güncelleme: 10:18:58 HABERTURK.COM

YSK Başkanı Sadi Güven, 16 Nisan referandumunda 'mühürsüz pusula ile oy kullanılması' ilgili itirazların bugün öğleden önce değerlendirileceğini söyledi.

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YORUMLAR 8
  • Misafir 15 dakika önce
    zarf gerçek oy pusulası gercek secmen gercek bu olayın daha bir çok örneği olmuş sıkıntı her zaman ki gibi maelesef chp
  • Misafir 28 dakika önce
    sağlıksız ve adil olmayan bir seçim oldu gerisi allaha kaldı allah yardımcimiz olsun
  • Misafir 32 dakika önce
    burdan ysk'ya sesleniyorum;Allah aşkına geçmişten bu yana CHP ne zaman bu ülkenin iyiliğini istemiştir CHP ne zaman seçimlerde itiraz etmemiştir,ben bir vatandaş olarak CHP'nin hiç bir sözüne itimat etmiyorum.ayrıca akpartili değil hdp'liyim ama bu referandumda evet oyu kullandım,dolayısıyla milletin tercihi evettir
  • Misafir 36 dakika önce
    Amaç ülkeyi kaosa sokmak inşallah halkımız bu youna gelmeyecek.
  • Misafir 51 dakika önce
    Korkudan yasayı uygulayamıyorlar
  • Misafir 52 dakika önce
    Şikayet olan yerlerde yeniden seçim yapılsın böylece tüm sorular ortadan kalksın niye bu kadar uzatıyorsunuz?
  • Misafir 55 dakika önce
    Baksalar da Bir şey değişmeyecektir. Gene kazandık.
  • Misafir 55 dakika önce
    Artik bitmistir
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