YSK referandumla ilgili itirazları inceleyecek

YSK Başkanı Sadi Güven, 16 Nisan referandumunda 'mühürsüz pusula ile oy kullanılması' ilgili itirazların bugün öğleden önce değerlendirileceğini söyledi.
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YORUMLAR 8
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Misafir 15 dakika öncezarf gerçek oy pusulası gercek secmen gercek bu olayın daha bir çok örneği olmuş sıkıntı her zaman ki gibi maelesef chp30
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Misafir 28 dakika öncesağlıksız ve adil olmayan bir seçim oldu gerisi allaha kaldı allah yardımcimiz olsun63
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Misafir 32 dakika önceburdan ysk'ya sesleniyorum;Allah aşkına geçmişten bu yana CHP ne zaman bu ülkenin iyiliğini istemiştir CHP ne zaman seçimlerde itiraz etmemiştir,ben bir vatandaş olarak CHP'nin hiç bir sözüne itimat etmiyorum.ayrıca akpartili değil hdp'liyim ama bu referandumda evet oyu kullandım,dolayısıyla milletin tercihi evettir39
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Misafir 36 dakika önceAmaç ülkeyi kaosa sokmak inşallah halkımız bu youna gelmeyecek.33
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Misafir 51 dakika önceKorkudan yasayı uygulayamıyorlar312
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Misafir 52 dakika önceŞikayet olan yerlerde yeniden seçim yapılsın böylece tüm sorular ortadan kalksın niye bu kadar uzatıyorsunuz?66
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Misafir 55 dakika önceBaksalar da Bir şey değişmeyecektir. Gene kazandık.1518
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Misafir 55 dakika önceArtik bitmistir1212
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