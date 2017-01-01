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SON DAKİKA! Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ateş açıldı

Saldırıda ölü yada yaralanan olmazken, binaya 3 kurşunun isabet ettiği görüldü

19 Nisan 2017 Çarşamba, 10:09:55 Güncelleme: 10:15:34 DHA

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne gece saatlerde kimliği belirsiz kişi yada kişilerde tarafından açıldı.

Başkentte Hipodrum Caddesinde bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne gece saatlerinde ateş açıldı. Kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda 3 el ateş edildi. Saldırıda ölü yada yaralanan olmazken, binaya 3 kurşunun isabet ettiği görüldü.

Büyükşehir belediyesine gelen polis ekipleri geniş çaplı çalışma yürütürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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