Mahkeme başkanına rüşvet gözaltısı

Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı H. A. rüşvet aldığı gerekçesiyle suçüstü yapılıp gözaltına alındı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın aktardığı bilgilere göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan basın açıklamasında, "İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına bir avukat tarafından yapılan ihbarın değerlendirilmesi sonucunda halen İstanbul Anadolu 3.Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olan Hakim H.A. hakkında Sulh Ceza Hakimi olduğu dönemde verdiği tahliye kararı karşılığında para istediği iddiası ile ilgili olarak her ne kadar ilgili şahıs Hakim olsa da Ağır Cezalık suç üstü hal olmasından dolayı Başsavcılığımızca aciliyet kesbetmesi nedeniyle resen ivedi işlemlerin yapılması kanaatine varılarak soruşturma işlemlerine başlanmıştır.



Soruşturma kapsamında alınan teknik takip ve izleme kararlarına istinaden önceden seri numarası alınmış 50.000 USD'nin müşteki tarafından Pendik'teki bir avukatlık bürosunda tesliminin ardından Başsavcılığımızca görevlendirilen Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve İstanbul Barosundan temin edilen iki avukat ile girilmiş ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı H.A. ve Av. S.B., suç üstü hükümleri gereğince suçun ağır cezalık ve kişisel suç olması, delillerin sağlıklı toplanması amacıyla gözaltına alınmışlardır.



Soruşturma gizlilik ve titizlikle sürdürülmektedir." denildi.