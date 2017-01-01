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Deniz Pişkin
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Kaymakam her sabah bir okulda öğrenciler ile kitap okuyor

Kastamonu'nun Tosya ilçesi Kaymakamı Deniz Pişkin, her sabah bir okula konuk olarak öğrenciler ile sınıfta kitap okuyor

19 Nisan 2017 Çarşamba, 11:07:32 Güncelleme: 11:13:25 İHA

'Kütüphanesiz Okul, Kitapsız Öğrenci Kalmasın' sloganı ile yola çıkan Kastamonu Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin'in başlattığı 'Okuyan Tosya Hayalim Var' projesi büyük ilgi görüyor. Kaymakam Deniz Pişkin, her sabah okullarda öğrencilerle birlikte kitap okuyor, aynı sıraları paylaşıyor. Sabahın ilk ışığı ile evinden çıkan Pişkin, makam aracı ile seçtiği bir okula konuk oluyor. Sınıfa giren Pişkin, öğreniciler ile aynı sıraya oturarak kitap okuyor.

Fevzi Paşa ilköğretim okulunu ziyarete giden Deniz Pişkin, okul müdürü Suat Aktürk'ten kısa bir bilgi aldı. Kaymakam Pişkin okulun öğrenci sayısının 380 olduğunu fakat buna rağmen okulda kütüphane olmamasının şaşkınlığını yaşadı.

Proje hakkında kısa açıklama yapan Kaymakam Deniz Pişkin, "Kısa bir zaman önce ilçe genelinde başlatmış olduğumuz Kütüphanesiz okul kitapsız öğrenci kalmasın kampanyası çerçevesinde sadece sabahları okuma saatlerine okullara uğrayarak değil akşamları da kahvehanelere giderek oralarda vatandaşlarımız la kitap okuyacağız. Bildiğiniz gibi kahvehaneler özünde kıraathane bizler tekrar özüne döndüreceğiz. Okuyan bir Tosya hayalim var demiştim bunun için çaba sarf ediyorum, o ideale doğru yürüyorum. Ve bunun buradaki son günüme kadar sürecek olan bir ideal olduğunu biliyorum " dedi.

Kaymakam Deniz Pişkin'in okul ziyaretine; İlçe Milli Eğitim Müdürü Volkan Pullu, Jandarma Komutanı Özgün Yapağı, İlçe Emniyet Müdürü Kazım Ejder katıldı. Okulda yapılan okuma programı sonrasında Kaymakam Deniz Pişkin, Okul idarecileri ve Öğretmenler birlikte fotoğraf çektirdi.

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