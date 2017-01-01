Başbakan Binali Yıldırım CHP'nin referandumun iptali başvurusuna ilişkin "İtirazlar YSK'nın değerlendirmesi sonucu kamuoyu ile paylaşılacaktır. Sonucu tanımayacağız beyanı talihsiz" dedi. Yıldırım ayrıca AK Parti'deki kongre gündemine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yıldırım'ın açıklamaları şu şekilde:

Yüzde 51.1 'Evet', yüzde 48.9 da 'Hayır' oyları ile bitmiştir. Anayasa değişikliğine yönelik sonuç 'Evet' olarak tecelli etmiştir. Halkın kararı nettir. 'Evet' de veren 'Hayır' da veren vatandaşlarımızın kararı başımızın tacıdır. Siyasi partiler kampanya boyunca vatandaşa bu değişikliğin lehine aleyhine gerekçeleri alabildiğinde anlatmışlardır. Vatandaş sonuçta kararını vermiştir. Bu itirazlar YSK'nın değerlendirmesi sonucu kamuoyu ile paylaşılacaktır. Bizim onun üzerine laf söylememiz yanlış olur. Biz görevimizi yaptık, sandığı milletin önüne getirdik ve milletin kararını vermesini sağladık.

"UYUM YASALARINA YOĞUNLAŞMAMIZ GEREKİYOR"

Önümüze bakmamız lazım. Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Anayasa değişikliği ile ortaya çıkan yasaların değiştirilmesi, uyum yasaları birçok yapılacak işler var. Bunlara yoğunlaşmamız gerekiyor bu konuda da bütün siyasi partilerin memleket meselelerinde birlikte hareket etmesi sorunlarımızı medeni bir şekilde görüşmemiz gerekiyor.

ERDOĞAN'IN AK PARTİ'YE ÜYELİĞİ

Anayasa değişikliğinin 3 maddesi hemen yürürlüğe giriyor, diğer tüm maddeler de 2019'daki seçimlerle uygulamaya girilecek. YSK tarafından resmen ilan edilmesiyle birlikte Cumhurbaşkanımızın partisi ile ilişiği tekrar resmen kurulabilecek.

"2018'DE OLAĞAN KONGREMİZİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

AK Parti zaten bir kongre sürecine girmiş durumda. Bir kan, can tazelemesi yapacağız. 2018'de olağan kongremizi gerçekleştireceğiz. 2019'da Mart yerel seçim, 3 Kasım 2019'da meclis ve cumhurbaşkanlığı seçimleri yenilenecek.

Bu seçimden bütün partilerin alması gereken mesajlar da vardır. Biz de AK Parti olarak kendi payımıza düşen mesajı aldık. Tamam, güven devam ediyor ancak şu hususlarda da güven kaybediyor. Bunlara dikkat edeceğiz.

Gazetecilerin sorularının ardından AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Başbakan'ın açıklamaları şu şekilde:

Herkesin gözü önünde millet kararını verdi. Herkese düşen bu karara saygı göstermektir, boyun eğmektir. Halk oylaması büyük bir demokratik olgunluk içerisinde tamamladık.

Rekor katılım oranı için bir kez daha milletime teşekkür ediyorum. Millet sandığa, demokrasiye sahip çıkmıştır. Halk oylamasında Evet diyenler de Hayır diyenler de başımızın tacıdır. Milletin sözünün üzerine söz söylemek beyhudedir. 25 milyon 157 bin 25 vatandaşımız anayasa değişikliğine Evet demiştir. Evet oyları Hayır oylarından 1 milyon 79 bin 134 fazla çıkmıştır. Vatandaşlarımızın her birine şükranlarımı sunuyorum.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU OYLARI

Doğu ve Güneydoğu oylarındaki artış vatandaşların örgütün çağrılarına prim vermediklerini açıkça ortaya koymuştur. Bu şuurdan dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. İnsanlarımızın barıştan yana tercih kullanmaları son derece değerli.

İnsanları sokağa davet etmek sonuçları tanımamak asla ve asla kabul edilemez.

"TAMAM İYİ ÇALIŞTIN, ÇOK KOŞTURDUN AMA..."

Kılıçdaroğlu'nun sokağa çağrısı talihsizliktir. Kemal bey ağzını Hayır demeye o kadar alıştırmış ki 16 Nisan'da sandığa gitmemiş gibi Hayır demeye devam ediyor. Eğer sen bu sonuçları tanımazsan bu sonuçları ortaya koyan millet de seni tanımaz kardeşim. Tamam kabul ediyoruz iyi çalıştın, çok koşturdun ama milletin takdiri ortada.

Türkiye'de sınırsız bir propaganda alanı sağlanan , 7 düvelin izlediği, taraf olduğu halk oylamasının sonucunu ana muhalefet partisi hazmetmet zorunda.

Provokasyonlara gelmeyin, tahriklere kapılmayın buna benzer çağrılara kulak asmayın. Millet kararını vermiştir.

ERKEN SEÇİM OLACAK MI?

Türkiye'nin önündeki seçim tarihleri belli onun dışında herhangi bir seçim yok. Milletimizin moral değerlerini tekrar yükseltmek ve ülkeyi 2023, 2071 hedeflerine hazırlamak için düne göre daha fazla çalışmalıyız.

Gönüller kazanmadan siyaset yapmak sonuç vermiyor. Milletle barışma yolunu seçeceğine bize saldırma yolunu tercih ediyor.